Senatorul „Două județe” lovește din nou: firma familiei latifundiarului Ion Iordache, în contracte de 80 milioane € cu statul

Mențiunile sunt făcute la rubrica „Contracte, inclusiv cele de consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării mandatelor sau demnităților publice, finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar sau minoritar”.

Astfel, potrivit documentului citat, senatorul arată că are astfel de contracte, derulate de SC Ydail Construct SRL Gorj. Această firmă a fost înființată, în anul 2002, de către însuși Ion Iordache, în calitate de asociat unic, și care se ocupa, la momentul înființării, cu exploatarea forestieră. La 17 ianuarie 2024, societatea îi avea drept asociați pe Dragoș Alexandru Iordache, fiul senatorului, pe Mircea Vărzaru și pe Ștefan Dumitru Cauc.

Lucrări și prestări servicii pentru primăriile din județ

Ei bine, în declarația de interese citată, Ion Iordache arată că această companie are în derulare contracte, semnate până la finalul anului 2024, în sumă totală de 298.488.664 de lei fără TVA, adică de 355.201.510,16 lei cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă 72.490.104,11 euro.

Concret, se menționează că, la data de 18 septembrie 2021, SC Ydail Construct SRL a primit de la Primăria Turceni, prin licitașie, un contract de lucrări cu durata de trei ani, în valoare de 19.323.604 de lei fără TVA. De asemenea, aceeași primărie a încheiat cu aceeași firmă, la data de 25 septembrie 2021, un alt contract de lucrări, cu durata de 18 luni, în valoare de 3.915.087 de lei fără TVA.

În același document, se mai precizează că firma în care este acționar fiul senatorului Iordache a primit de la Consiliul Județean Gorj, prin licitație, la data de 19 octombrie 2020, un contract de lucrări cu durata de doi ani, în valoare de 210.452.864 de lei fără TVA. Societatea a mai încheiat, potrivit aceluiași document, cu CNAIR București, la data de 9 septembrie 2021, un contract de lucrări cu durata de 18 luni, în valoare de 33.456.118 lei fără TVA.

Mai departe, Primăria Comunei Samarinești a atribuit firmei respective, la data de 6 februarie 2023, un contract de lucrări valabil 13 luni, în valoare de 5.081.269 lei fără TVA. Primăria comunei Cătunele a încheiat cu aceeași societate, la data de 22 februarie 2023, un contract de lucrări pentru 4 luni, în valoare de 438.455 de lei fără TVA, iar la data de 28 aprilie 2023, un contract de lucrări pentru 16 luni, în valoare de 4.358.970 de lei fără TVA. Un alt contract a fost încheiat cu SC Marigab Com SRL Turceni, în data de 9 mai 2023, cu durata de 18 luni, în sumă de 21.311.548 de lei fără TVA. Alte contracte primite de Ydail Construct SRL au fost încheiate, anul trecut, cu Primaria Borascu (118.762 lei fără TVA) și cu Primăria Comunei Câlnic (31.987 lei fără TVA).

Anul acesta, încă șase contracte

În afară de aceste contracte pe care senatorul Ion Iordache le-a menționat în cuprinsul acestei declarații de interese, „Jurnalul” a descoperit că, anul acesta, SC Ydail Construct SRL a mai primit de la stat șase contracte, a căror valoare însumată ajunge la 37.282.792,21 lei fără TVA, respectiv la 44.366.522,7 lei cu TVA inclusă.

Astfel, Primăria Orașului Rovinari a încheiat cu societatea respectivă, la data de 25 ianuarie 2024, un contract de 4.667.798,56 de lei fără TVA, pentru lucrări de reabilitare a străzilor. La 19 aprilie 2024, Primăria Comunei Borascu a încheiat cu aceeași firmă un contract de 3.293.830,11 lei fără TVA, pentru modernizarea drumurilor de interes local. Apoi, la data de 10 mai 2024, comuna Dănești a încheiat cu firma familiei Iordache un contract de 11.532.500,97 lei fără TVA, pentru modernizarea unor drumuri de interes local, comunal și public.

În 29 mai 2024, comuna Slivilești a atribuit companiei Ydail Construct SRL un contract de 1.281.593,39 de lei fără TVA, pentru construirea unui podeț și asfaltarea DV7, sat Tahomir. În 28 mai 2024, Primăria Săcelu a încheiat cu această firmă un contract de 10.439.040,34 de lei fără TVA pentru modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale DC 78 și DC 58, reabilitarea părții carosabile. Nu în ultimul rând, la data de 14 iunie 2024, Consiliul Local Ionești a încheiat cu aceeași firmă un contract de 6.063.027,84 lei fără TVA, la care a participat și compania SC Orizonturi 2025 SRL, pentru prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția de lucrări de reabilitare drumuri sătești.

Venituri de nabab, în 2023

Senatorul Ion Iordache și soția sa, Adela, s-au remarcat încă din anul 2020, când politicianul a acces în Parlamentul României, pentru că în declarațiile acestuia de avere sunt făcute mențiuni din care rezultă că dețin, în nume propriu, în proprietate peste 11,4 milioane de metri pătrați de pământuri (intravilane, agricole, extravilane, forestiere și lucii de apă), pe raza județelor Gorj și Mehedinți.

Conform ultimei declarații de avere, Ion Iordache i-a donat fiului său Dragoș Alexandru Iordache, patronul firmei Yidail Construct SRL, mai multe terenuri în 20 iulie 2022. Apoi, mai precizează că a vândut, anul trecut, un apartament cu suma de 63.000 de lei.

În ultimul an fiscal, senatorul a realizat 131.412 lei pe an ca parlamentar, în timp ce soția sa a realizat venituri salariale de 68.601 lei pe an de la SC Grenadeel Prod Com SRL. Familia Iordache a mai câștigat din chirii și acte de superficie 621.854 de lei și 206 euro, iar din dobânzi, transferuri de proprietate și dividende 1.103.456 de lei și 18.700 de euro.