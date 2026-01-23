În timp ce impozitele locale s-au triplat, primăria lui Fritz sparge 32 de milioane de euro pe întreținerea spațiilor verzi

Majorarea prin dublare sau chiar triplare a impozitelor și taxelor locale a determinat unele primării, cum este cea de la Sfântu Gheorghe, să organizeze un referendum local pentru ca oamenii să decidă în ce manieră să fie aplicată noua politică fiscală dictată de Guvern, iar altele caută soluții disperate pentru supraviețuire, la Timișoara se aruncă banii la propriu. Municiatitatea a încheiat, luna aceasta, un acord-cadru pe patru ani, în care se vor cheltui 156 de milioane de lei, de la buget, pentru servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Afacerea a fost antamată chiar în campania electorală dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale de anul trecut, însă a fost finalizată abia la începutul anului 2026. O asociere de patru companii și-a adjudecat contractul, dintre care două aparțin aceleiași familii. Aceste două firme au în portofoliul lor și alte contracte parafate cu primăria condusă de Dominic Fritz.

În contextul deficitului bugetar excesiv, reclamat de către Guvern pentru anul 2025, „Jurnalul” a dezvăluit, începând cu vara anului trecut, că una dintre cele mai mari „găuri” la bugetele administrației publice locale este generată de afacerile privind întreținerea spațiilor verzi, care „înghit sute de milioane de lei. O astfel de afacere fusese pusă la cale, chiar la momentul în care se decreta necesitatea cheltuielilor bugetare, de către Primăria Municipiului Timișoara, condusă de copreședintele Coaliției de Guvernare, USR-istul Dominic Fritz.

La data de 14 mai 2025, în plină campanie electorală prezidențială pentru turul al doilea, Primăria Municipiului Timișoara scotea la „mezat” un acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi. Valoarea estimată, la acel moment, a acordului-cadru în discuție se ridica la 151.658.245 de lei fără TVA, respectiv la 180.473.311,6 lei cu TVA inclusă (36.831.288 de euro).

Deși afacerea a fost scoasă la licitație atunci, de ea s-a arătat interesată o singură entitate. În aceste condiții, la data de 9 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Timișoara a atribuit contractul 2026-5/2026 către asocierea compusă din companiile SC Rogera SRL, SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Barierera Systems SRL și SC Rogera Prest Com SRL, pentru un preț final negociat de 129.448.759,42 de lei fără TVA, respectiv de 156.6342.998,9 lei cu TVA inclusă (31.965.918,14 euro).

Documentație de atribuire pe post de tratat de ecologie

Caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții este semnat de către viceprimarul USR Ruben Lațcău și prevede că scopul este „obținerea unui oraș verde și inteligent: promovarea biodiversității, realizare de sțaii verzi interconectate, reducerea consumului de resurse, creșterea gradului de sustenabilitate și valorificarea contextului local”.

Potrivit documentației de atribuire, serviciile contractate „vor realiza întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din municipiul Timișoara, spații verzi aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Timișoara, pentru punerea în valoare a spațiului public și valorificarea potențialului turistic și istoric, menținerea și dezvoltarea funcțiunilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții”. De asemenea, se mai dorește „extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categorical spațiilor verzi a terenurilor cu potențial ecologic sau socio-cultural”.

„Spațiile verzi din municipiul Timișoara, cu tipologii diferite, sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, grădini botanice, grădini condominium, grădini instituționale, aliniamente stradale, baze sportive, păduri urbane, maluri verzi, grădina zoologică, grădini comunitare, culoare de protecție, fânețuri, terenuri umede, perdele forestiere și pepiniere”, se mai precizează în acest caiet de sarcini.

Nu lipsește plantarea de flori

Astfel, întreținerea cerută prin acest contract constă în operațiuni de întreținere a terenurilor și a vegetației, în operații de reparații și întreținere a dotărilor (alei, mobilier urban, echipamente, construcții funcționale și decorative, suprafețe destinate activităților sportive, sisteme de irigare, panouri informative și împrejmuiri), precum și în operații de întreținere și curățenie.

Amenajarea constă în servicii de amenajare a terenului, în operații de plantare, în operații de amenajare a dotărilor și de întreținere a acestora. În contract mai intră și achiziția de materiale dendro-floricole.

La capitolul întreținere, se urmăresc operațiile de tăieri și de refacere a vegetației, tunderi și cosiri a suprafețelor înierbate, întreținerea suprafețelor cu plante anuale sau perene, luarea măsurilor de combatere a buruienii Ambrozie, defrișări și depozitarea de materiale lemnoase.

La capitolul amenajare intră lucrările de pregătire a terenului înainte și după plantare, plantarea de arbori, de arbuști, de puieți, de plante anuale și perene, de garduri bii, de trandafiri și de gazon.

Două dintre firmele câștigătoare, controlate de aceeași familie

Așa cum am arătat mai sus, în acest acord-cadru, care are o durată de patru ani, mai intră și achiziția de produse. Pe lângă materialele dendro-floricole, în caietul de sarcini mai este prevăzută și achiziția de mobilier urban, achiziția de echipamente de joacă, de echipamente tip fitness și de sport, achiziția de segmente de irigare sau elemente de panouri de orientare.

Acordul-cadru vizează prestarea acestor servicii în Zona 1 a Timișoarei, cuprinsă la nord și la sud de Canalul Bega, fără malurile acestuia.

Revenind la contractual parafat în data de 9 ianuarie, două dintre cele patru companii care și-au adjudecat afacerea aparțin aceleiași familii. Astfel, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Rogera SRL este deținută, în calitate de unic asociat, de către omul de afaceri Gelu Anheliuc. În același timp, compania asociată la acest proiect, SC Rigera Prest Com SRL, este deținută, în calitate de unic asociat, de către Rodica Anheliuc.

A treia firmă privată care participă la derularea acestui acord-cadru, SC Barierra System SRL, este deținută, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, de către Flavius Florin Curescu, în calitate de asociat unic. Iar SC Gospodărire Comunală Arad SA are ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Arad.

Contracte pe bandă rulantă cu instituțiile din vestul țării

Cele două companii „înrudite” Rogera au în portofoliul lor și alte contracte încheiate cu autoritățile publice locale din vestul țării, inclusiv cu Primăria Municipiului Timișoara.

Concret, potrivit bazei de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), SC Rogera SRL figurează cu contracte atribuite de către Primăria Municipiului Arad, Primăria Municipiului Timișoara sau CFR SA – Sucursala Regională Timișoara.

În ceea ce privește Primăria Municipiului Timișoara, compania în cauză a primit, la data de 19 aprilie 2022, împreună cu „sora” Rogera Prest Com SRL, un contract în valoare de 2.002.706,36 de lei fără tVA, pentru prestarea de lucrări pentru Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment – Multiplexity.

De asemenea, Grupul Rogera a participat și la acordul-cadru licitat de primăria lui Fritz, derulat între ianuarie 2020 și anul 2024, având ca obiect întreținerea spațiilor verzi din municipiu.

Rogera Prest Com SRL figurează cu și mai multe contracte, parafate cu Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Municipiului Arad, Primăria Corbii Mari, Primăria comunei Bethausen, Primăria Orașului Moldova Nouă, Primăria comunei Valcani, Primăria comunei Cornea, Primăria comunei Biled, Primăria Orașului Gataia, Consiliul Județean Timiș, Primăria comunei Vrani, comunei Giarmate, CFR SA sau Primăria Orașului Buziaș.