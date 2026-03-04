Fuga bogaților din Dubai: evacuări de până la 250.000 de dolari pentru o familie

Potrivit unei analize realizate de Financial Times, companiile plătesc sume uriașe pentru a-și evacua angajații, iar unele familii ajung să cheltuiască până la 250.000 de dolari pentru a pleca din Emiratele Arabe Unite.

Creșterea cererii pentru transport privat și avioane charter a dus la o adevărată explozie a tarifelor, în timp ce zborurile comerciale rămân limitate.

Evacuarea unei familii poate costa până la 250.000 de dolari

Companiile de asigurări care oferă servicii de evacuare în situații de criză spun că o familie formată din doi adulți și doi copii poate plăti până la 250.000 de dolari pentru a părăsi Dubaiul dacă apelează la un avion privat.

Tarifele pentru zborurile charter aproape s-au dublat în doar câteva zile, pe măsură ce tot mai mulți rezidenți, turiști și expatriați încearcă să plece din emirat.

Taxiuri de mii de dolari pentru a părăsi orașul

Și transportul rutier a devenit extrem de scump.

Pentru a ajunge din Dubai la Muscat (Oman) sau Riyadh (Arabia Saudită), două dintre principalele rute de evacuare, oamenii plătesc acum mii de dolari pentru o cursă cu taxiul sau cu un microbuz privat.

„Am văzut tarife care pornesc de la 5.000 de dolari pentru un taxi”, a declarat un specialist din industria asigurărilor.

Înainte de escaladarea conflictului, aceeași călătorie costa doar câteva sute de dolari.

Tot mai mulți rezidenți încearcă să plece

După câteva zile de incertitudine, tot mai mulți locuitori ai Dubaiului au decis să plece temporar din oraș.

Agențiile de turism spun că la început mulți oameni au preferat să rămână, însă situația s-a schimbat rapid.

„La început oamenii spuneau că nu pleacă. Acum toți înțeleg că situația ar putea dura și vor să iasă din țară”, a declarat Daria Guristrimba, managerul agenției de turism Globe7.

Familiile pleacă și cu animalele de companie

Cererea pentru evacuări a crescut inclusiv din partea familiilor care vor să plece împreună cu animalele de companie.

Charles Robinson, fondatorul companiei EnterJet, spune că solicitările pentru zboruri private cu animale la bord au crescut puternic în ultimele zile, deoarece transportul acestora cu curse comerciale este dificil.

Haos chiar și pentru zborurile private

Chiar și pentru cei care își permit avioane private, situația nu este simplă.

Într-un caz relatat de operatori din industrie, pilotul unui avion charter închiriat pentru 200.000 de dolari a fost nevoit să oprească manual o cisternă de combustibil pe pistă pentru a putea alimenta aeronava.

Deși unele zboruri comerciale au fost reluate spre și dinspre Dubai și Abu Dhabi, numărul curselor rămâne limitat, iar mii de pasageri sunt încă blocați în aeroporturi.

Statele europene organizează zboruri de repatriere

Mai multe guverne europene, printre care Marea Britanie, Franța, Germania România și Italia, au început să organizeze zboruri speciale pentru repatrierea cetățenilor.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că peste 1.000 de britanici au revenit deja acasă, iar alte zboruri sunt programate în următoarele zile.

Muscat, principalul punct de plecare

În aceste condiții, Muscat, capitala Omanului, a devenit principalul punct de tranzit pentru cei care părăsesc Dubaiul.

Datele Flightradar24 arată că numeroase zboruri comerciale și charter pleacă din acest oraș, iar autoritățile de frontieră au simplificat procedurile pentru cei care traversează granița.

În timp ce cei foarte bogați reușesc să plătească sume enorme pentru a pleca rapid, pentru majoritatea oamenilor găsirea unei rute de evacuare rămâne dificilă și costisitoare.