Întreținerea arborilor din sectorul 6, fief al lui Ciprian Ciucu, asigurată de firma anchetată penal de DNA în dosarul generalului Zisu

Firmele controlate de afaceristul Ion Olteanu, anchetat de DNA alături de generalul Cătălin Zisu în dosarul „Cimitirul Ghencea”, au fost angajate, de către ADP Sector 6, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, la conducerea căreia s-a aflat, până în urmă cu 6 luni, actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la rândul lui pus sub acuzare și sub control judiciar de către DNA, pentru luare de mită. Este vorba despre un contract antamat încă din toamna anului trecut și atribuit, în două loturi, în ianuarie și în mai 2026, care vizează prestarea de servicii de silvicultură în mediul urban. Iar această afacere nu este singura relație contractuală dintre ADP Sector 6 și una dintre firmele afaceristului Ion Olteanu. În 2024, a adjudecat un contract de 42 de milioane de euro pentru servicii de întreținere a spațiilor publice de pe raza sectorului 6.

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Sectorului 6 din București, primărie condusă, până în decembrie anul trecut, de către actualul edil general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în prezent inculpat într-un dosar instrumentat de DNA pentru luare de mită, publica, la data de 30 septembrie 2025 în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț potrivit căruia intenționa să achiziționeze servicii de silvicultură în mediul urban.

Afacerea a fost împărțită în două loturi distincte, din care pentru primul lot autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat inițial de 13.142.562,5 lei fără TVA, iar pentru cel de-al doilea lot a pus la bătaie un buget estimat de 8.968.644,5 lei fără TVA. În total, suma pusă la dispoziție de către ADP Sector 6 pentru acest contract se ridică la 22.111.207 lei fără TVA, respectiv de 26.754.560,5 lei cu TVA inclusă (5.460.114,4 euro).

Pentru atribuirea loturilor, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă. Astfel, pentru primul lot, s-au primit trei oferte, dintre care una a fost descalificată ca neconformă, una a fost declarată admisibilă, iar cea de-a treia a fost retrasă. Pentru al doilea lot, s-au primit două oferte, din care una a fost declarată admisibilă, iar cea de-a doua a fost retrasă.

Instituția se plânge că are puțini angajați

La data de 26 ianuarie, ADP Sector 6 a încheiat contractul aferent celui de-al doilea lot, acesta fiind adjudecat de către asocierea companilor SC Garden Center Grup SRL, SC Ro-Verde Landscaping SRL și SC Geca Impex P.M. SRL, pentru un preț final negociat de 7.116.932,5 lei fără TVA, respectiv de 8.611.488,3 lei cu TVA inclusă. Contractul aferent primului lot a fost adjudecat de către aceeași asociere formată din aceleași trei firme, la data de 29 mai 2026, pentru un preț final negociat de 10.454.313 lei fără TVA, respectiv de 12.649.718,7 lei cu TVA inclusă. În total, prețul final al celor două loturi se ridică la 21.261.207 lei cu TVA inclusă (4.252.241,4 euro).

În caietul de sarcini care stă la baza acestui contract-cadru se precizează că, „având în vedere suprafața mare a Sectorului 6, numărul foarte mare de arbori și necesitatea ca serviciile să poată fi prestate concomitent în mai multe zone de pe raza Sectorului 6, autoritatea contractantă a împărțit contractul în două loturi”.

280.000 de copaci

Concret, primul lot vizează prestarea de servicii de silvicultură în mediul urban în perimetrul delimitat de Bulevardul Iuliu Maniu, Strada Lujerului, Strada Liniei, Strada Valea Cascadelor, Bulevardul Timișoara, Șoseaua de Centură, Prelungirea Ghencea, Drumul Sării și Bulevardul Geniului. Al doilea lot vizează prestarea de servicii de silvicultură în mediul urban în perimetrul delimitat de Bulevardul Iuliu Maniu, Strada Lujerului, Strada Liniei, Strada Valea Cascadelor, Bulevardul Timișoara, Șoseaua de Centură, Lacul Morii, Drumul Fântâna Zânelor, limita administrativ-teritorială a Sectorului 6, Calea Giulești, Calea Plevnei, Strada Constantin Noica și Șoseaua Cotroceni.

Potrivit sursei citate, „ținând cont de faptul că, la nivelul Sectorului 6, se estimează că sunt peste 280.000 de arbori de diverse specii, pentru care trebuie executate operațiuni de întreținere continuă, iar echipele specializate proprii ale autorității contractante nu au capacitatea de a executa întreaga cantitate de operațiuni de întreținere a arborilor, pentru suplimentarea capacităților proprii este necesar să se contracteze aceste tipuri de servicii din sursă externă, de la operatori economici specializați și cu experiență în prestarea acestor tipuri de servicii”.

Documentația de atribuire descrie serviciile solicitate ca și constând în toaletarea arborilor, defrișarea și tăierea arborilor, extragerea buturugilor și a cioatelor.

Patronul, dar și firma, puse sub acuzare

Ei bine, SC Garden Center Grup SRL, una dintre cele două firme care și-au adjudecat contractul parafat cu ADP Sector 6, este controlată de afaceristul Ion Olteanu și, împreună cu patronul, este implicată în celebrul dosar al DNA deschis împotriva generalului MApN Cătălin Zisu.

Reamintim că generalul-locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu, comandantul UM 02574 București, este urmărit penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Colonelul în rezervă Lucian Amurăriței este inculpat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată și participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebite în formă continuată. În ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ion Olteanu, administratorul SC Garden Center Grup SRL, acesta este acuzat de participație improprie la abuz în serviciu și uz de fals în formă continuată.

Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2022-decembrie 2023, generalul Zisu, cu ajutorul colonelului Amorăriței, ar fi atestat în mod necorespunzător realizarea executării lucrărilor pentru extinderea cimitirului militar în Cazarma 3430 București, „în condițiile în care doar o parte dintre acestea ar fi fost realizate în realitate, cauzându-se, astfel, un prejudiciu unității militare de 11.959.654 de lei”. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Garden Center Grup SRL, firma care a derulat acest contract anchetat de Secția militară din DNA, este deținută, în calitate de unic asociat și administrator, de omul de afaceri Ion Olteanu.

Relație mai veche a sectorului 6 cu aceste companii

Afacerea serviciilor de silvicultură urbană, încheiată de ADP Sector 6, nu este singura de acest gen parafată cu cele două firme ale omului de afaceri Ion Olteanu.

La data de 27 martie 2024, aceeași ADP Sector 6 a contractat servicii de întreținere a spațiilor publice și private ale Municipiului București, situate pe raza sectorului 6. Primul lot a fost adjudecat de către asocierea formată din companiile SC Cris Garden SRL, Maksan Techno Grup SRL, Garden Center Grup SRL, Geca Impex P.M. SRL și Pergola Grădini Decorative SRL, pentru un preț final negociat de 85.045.565,94 de lei fără TVA.

La aceeași dată, a fost atribuit și al doilea contract, vizând lotul al doilea al afacerii, către aceeași asociere de firme, pentru un preț final negociat de 85.831.892,14 lei fără TVA. În total, valoarea adjudecată a celor două loturi s-au ridicat la 170.877.458,08 lei fără TVA, respectiv la 203.344.175,1 lei cu tot cu TVA (41.498.811,25 euro).