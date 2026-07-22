Guvernul, acuzat că impune o formă de sclavie modernă. Dacă trece Legea Salarizării, nu mai trece metroul

Profesorii, medicii și funcționarii publici au fost printre cei mai vehemenți susținători ai nevoii de a se renunța la actualul proiect al legii salarizării, cu riscul asumat ca România să piardă cei peste 700 de milioane de euro din PNRR. Acum li se alătură toate sindicatele, pentru că acest proiect dezavantajează toate categoriile de salariați, singurii care au de câștigat fiind șefii numiți politic, din unele instituții. Astăzi, aproape toți sindicaliștii amenință cu greva generală, inclusiv cei de la Metrorex, dacă proiectul va trece în forma actuală, fiind impus de acest guvern sau de următorul. S-ar putea bloca toată România.

După acțiunile sindicatelor din Educație și din Administrație, federațiile sindicale din Sănătate – Sanitas și Solidaritatea Sanitară – au cerut executivului să renunțe la proiectul de lege privind salarizarea sau să modifice prevederile care le scad veniturile, amenințând cu greva generală. Li s-au alăturat federația Silva și Sindicatul Liber Metrou – o grevă la metroul bucureștean fiind un adevărat dezastru pentru toate activitățile din Capitală, pentru că ar paraliza transportul urban.

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Președintele sindicatului din Metrorex (USLM), Marian Artimon, a explicat, pentru Jurnalul, că se va merge până la declanșarea grevei generale dacă executivul va menține proiectul legii salarizării în forma actuală. USLM a anunțat, de luni, că li se alătură colegilor sindicaliști din Federația Sanitas, „în demersul acestora față de politica distructivă dusă de Guvernul României”.

Sindicaliștii de la metrou resping ideea necesității prevederilor din acest proiect de lege pentru PNRR. „Toată lumea invocă PNRR-ul, dar acesta a fost o politică de trădare a salariaților din sănătate și nu numai. Nu poți veni după 5 ani de recorduri în creșterea ratei inflației și să spui „tăiem veniturile”, că nu ne mai permitem sau că așa ne-au angajat cei de la USR, față de Europa. O rată a inflației cumulată pe ultimii 5 ani, de peste 40%, iar tu, Guvern al României, vii astăzi să ceri reducerea veniturilor cu 40%. Cine poate accepta așa ceva? Ce solicită guvernul, prin noul proiect al Legii Salarizării Unitare, este o formă netă de sclavie modernă. USLM nu poate accepta așa ceva, o reducere a veniturilor, când în ultimele 18 luni, rata inflației a fost de peste 15%”, au anunțat sindicaliștii din Metrorex.

Veniturile lunare scad, deși salariul de bază crește

Federația „Solidaritatea Sanitară” a arătat că noua lege a salarizării este prezentată public printr-o formulă înșelătoare: creșteri ale salariului de bază care nu se traduc automat în creșteri ale veniturilor lunare totale și, cu atât mai puțin, în creșteri reale ale puterii de cumpărare. Același lucru l-au constatat și profesorii, cărora le scad veniturile cu peste 40%, iar salariații din Romsilva invocă aceleași probleme. În plus, liderii PNL susțin că acest proiect a fost conceput pentru a elimina discriminările dintre salariați, însă toate categoriile de angajați au constatat că aceste discriminări se adâncesc, de fapt.

După ce profesorii au arătat cum li se vor diminua veniturile, în urma aplicării noii legi a salarizării, chiar și după unele modificări care au fost acceptate de executiv, angajații din Sănătate au venit cu o listă de propuneri, pentru a nu se ajunge la întreruperea activității, ca formă de protest: FSSR le solicită un pachet coerent de modificări, nu corecții izolate care lasă în urmă alte categorii de salariați.

„Prioritățile care trebuie transpuse în amendamente sunt: Nicio scădere a veniturilor, prin introducerea unei clauze reale de non-regresie, calculată prin raportare la media ultimelor 12 luni și incluzând turele, gărzile și munca în zilele libere. Condițiile de muncă trebuie diferențiate real, prin plafoane minime garantate pentru drepturile aferente condițiilor, introducerea unei părți a sporurilor pentru condiții de muncă în salariile de bază, eliminarea cotelor arbitrare de personal și evitarea blocării lor prin plafonul general. Continuitatea trebuie plătită adecvat, incluzând plata muncii în zilele libere și de sărbătoare cu tarif majorat cu 100% și acordarea sporului de noapte pentru orele de gardă”, menționează federația.

De asemenea, Solidaritatea Sanitară menționează că trebuie să fie calculați coeficienții fără reduceri mascate, prin corectarea grilelor medicale și TESA, cu posibilitatea diferențierii până la +32% și eliminarea neutralității bugetare care condiționează câștigul unora de pierderea altora, iar sporurile pentru unele riscuri, eliminate din text, trebuie reintroduse, inclusiv radiațiile, neonatologia, sălile de naștere și laboratoarele.

Echitatea devine inechitate, pentru că riscurile nu sunt ierarhizate

Sindicatele cer guvernului o negociere colectivă reală, nu o consultare formală, prin acordul federațiilor reprezentative, pentru criteriile concrete de acordare a drepturilor stabilite între limite. De asemenea, federația sindicală din Sănătate solicită să se reintroducă ierarhizarea care trebuie să funcționeze, astfel încât valoarea de referință să nu fie sub salariul minim și promovarea să poată fi realizată prin transformarea postului, iar performanța și contribuția la venituri proprii să poată fi recompensate transparent.

„Nu este o dispută despre «sporuri», ci despre valoarea muncii” - subliniază FSSR, menționând că nu cere conservarea sporurilor în sensul lor tradițional, ci miza este diferențierea corectă a veniturilor între locuri de muncă cu riscuri, responsabilități și intensități diferite și recunoașterea contribuției celor care asigură funcționarea neîntreruptă a spitalelor. „O lege care uniformizează riscuri diferite sau permite acordarea simbolică a unui drept produce inechitate, deficit de personal și vulnerabilitate pentru pacienți”, menționează federația.

Sporurile de risc ale pădurarilor, în salariul de bază

Și sindicaliștii din Romsilva au arătat că legea va afecta grav mii de angajați din acest domeniu. Federația SILVA cere modificarea proiectului legii salarizării, subliniind că va crea haos legislativ. „Dacă legea va fi aprobată în forma actuală, veniturile silvicultorilor sunt în pericol să scadă cu 25%. Concret, proiectul propune eliminarea unui articol din Codul silvic prin care sporul de risc de 25% a fost inclus în salariul de bază al silvicultorilor. Acest spor era valabil înainte de adoptarea noului Cod silvic”, menționează Federația Silva.

Sindicaliștii arată că activitatea personalului silvic este una dificilă și periculoasă, implicând responsabilități majore: administrarea și paza pădurilor, combaterea ilegalităților, prevenirea incendiilor și controlul de specialitate. Aceste condiții nu s-au schimbat, iar sporul de risc trebuie să se regăsească în salariul de bază.

„Practic, silvicultorii nu au câștigat mai mulți bani – veniturile lor au rămas aceleași. Noul proiect care privește salariile plătite din fonduri publice prevede eliminarea din Codul silvic (Legea nr. 331/2024) a articolului 137, alin. (4) – exact acela care stabilește formula de calcul a salariului de bază. Această măsură va afecta mii de lucrători din sectorul silvic. O asemenea măsură nu poate fi justificată în condițiile în care riscurile profesionale, atribuțiile, responsabilitățile şi condițiile dificile în care personalul silvic își desfășoară activitatea nu s-au diminuat şi nu au fost înlăturate”, mai spun sindicaliștii.

Federația SILVA solicită eliminarea punctului 17 din art. 37 al proiectului de lege și menținerea art. 137 alin. (4) din Codul Silvic, pentru protejarea veniturilor aflate în plată ale personalului silvic; evitarea unor diminuări salariale semnificative; asigurarea unui tratament salarial echitabil și predictibil pentru personalul silvic; menținerea atractivității profesiei și limitarea deficitului de personal calificat în sector; recunoașterea în continuare a riscurilor, responsabilităților și condițiilor dificile specifice activității silvice.

Sindicaliștii au trimis solicitări pentru modificarea proiectului Legii salarizării atât lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, cât și lui Mircea Abrudean, președintele Senatului. Totodată, solicită consultarea Federației SILVA în cadrul dezbaterilor parlamentare, pentru a prezenta impactul real al acestei măsuri.

Legea nu ne poate impune ca să fim sclavii Europei. Dacă asta nu se înțelege, va fi grevă generală! Președinte USLM, Marian Artimon

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