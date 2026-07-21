Atenție la mesaje! DNSC avertizează: Nu accesați linkurile din SMS-urile care cer plata unor taxe sau amenzi fictive

"Atacatorii transmit SMS-uri care informează despre o presupusă amendă sau o plată restantă şi încearcă să determine destinatarii să acceseze un link pentru "achitare" sau "verificarea detaliilor". Mesajele folosesc un ton urgent şi invocă penalităţi, taxe suplimentare sau alte consecinţe pentru a crea presiune", a transmis instituţia, într-o postare publicată marţi pe pagina sa de Facebook.



Potrivit experţilor, utilizatorii trebuie să ţină cont de anumite semne de alarmă, atunci când primesc SMS-uri: solicitarea de a accesa un link primit prin SMS pentru efectuarea plăţii; domenii web care imită platforme oficiale, dar cu adrese diferite; mesaje care creează panică prin termene-limită foarte scurte sau consecinţe severe.



În acest context, recomandările specialiştilor DNSC fac referire la neaccesarea linkurilor primite prin SMS sau prin aplicaţii de mesagerie, verificarea eventualelor obligaţii de plată exclusiv prin platformele şi canalele oficiale, accesate prin introducerea manuală a adresei în browser, analizarea cu atenţie a adresei site-ului înainte de a introduce date personale sau bancare.



"Dacă aţi furnizat deja date de card, contactaţi imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată. Aţi primit un mesaj asemănător? Raportaţi către DNSC pe pnrisc.dnsc.ro şi povestiţi-ne scenariul prin platforma Siguranţa Online - Uniţi împotriva escrocheriilor: https://sigurantaonline.ro/uniti-impotriva-escrocheriilor/", notează Directoratul.



În acelaşi timp, un domeniu de Internet poate fi verificat prin DNSC Blacklist Protection, o extensie gratuită.

Citește și: Atenție români! Nouă metodă de înșelăciune cibernetică: fraudă cu mesaje false despre „blocarea” dispozitivelor

AGERPRES