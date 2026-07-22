Repartizare liceu 2026: actele obligatorii pentru dosarul de înscriere. Tu ai aflat unde ai intrat?

Peste 120.000 de absolvenți de gimnaziu așteaptă să afle, în această zi, liceul și specializarea la care au fost repartizați. Rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a VIII-a vor fi publicate în cursul zilei pe site-ul admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ.

Câți candidați și câte locuri sunt disponibile

Pentru anul școlar 2026-2027 au fost prevăzute 184.000 de locuri în clasa a IX-a, în liceele teoretice și tehnologice din toată țara. La Evaluarea Națională 2026 au susținut integral probele 143.251 de absolvenți de gimnaziu, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării - numărul exact al candidaților efectiv repartizați urmează să fie anunțat miercuri, după finalizarea procedurii.

Elevii își pot verifica repartizarea folosind codul individual primit la Evaluarea Națională 2026, scrie Edupedu. Absolvenții și părinții acestora și-au completat opțiunile pentru liceele și specializările dorite în perioada 13-20 iulie, iar ulterior datele au fost introduse și verificate în aplicația informatică centralizată a Ministerului Educației.

O schimbare importantă în metodologie față de anii anteriori

Un detaliu esențial de reținut pentru elevii și părinții care urmăresc repartizarea din acest an: media de admitere este reprezentată, începând cu această sesiune, exclusiv de media obținută la Evaluarea Națională, fără ca media generală din clasele V-VIII să mai intre în calculul principal - o schimbare de metodologie față de anii precedenți. Practic, ordinea în care elevii sunt repartizați la liceu se stabilește strict în funcție de media de la examenul național și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

Media generală din gimnaziu nu dispare complet din ecuație, însă: ea rămâne criteriul de departajare atunci când doi sau mai mulți candidați obțin exact aceeași medie la Evaluarea Națională și concurează pentru ultimul loc disponibil la aceeași specializare. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător, după media de admitere, și îi repartizează pe rând, începând cu elevul cu cea mai bună medie, în limita locurilor disponibile la fiecare specializare aleasă.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu

În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați, potrivit calendarului Ministerului Educației. Confirmarea locului prin depunerea dosarului este obligatorie - elevii care nu depun documentele în intervalul stabilit riscă să piardă locul obținut prin repartizare.

Dosarul de înscriere cuprinde, în general, următoarele documente:

cererea de înscriere (pusă la dispoziție de liceu);

copie a certificatului de naștere;

copie a cărții de identitate a elevului;

copii ale cărților de identitate ale părinților;

adeverință de domiciliu pentru cărțile electronice de identitate;

documente privind autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați;

foaia matricolă;

adeverință cu notele și media obținută la Evaluarea Națională;

adeverință medicală și fișa de vaccinări;

consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Actele de identitate și certificatul de naștere trebuie depuse, de regulă, în copie certificată „Conform cu originalul" de către angajatul unității de învățământ împuternicit în acest sens. Programul de depunere a dosarelor diferă de la un liceu la altul, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției sau să contacteze secretariatul.

Ce soluții au elevii repartizați departe de domiciliu

Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a explicat că elevii care au fost repartizați la un liceu aflat la mare distanță de casă, deși aveau media necesară pentru o unitate de învățământ mai apropiată, pot solicita soluționarea situației în etapa dedicată cazurilor speciale.

Potrivit oficialului, în această etapă elevii pot ocupa un loc la un liceu apropiat de domiciliu dacă îndeplinesc condițiile privind media de admitere. Cererile pentru soluționarea situațiilor speciale vor putea fi depuse pe 29 și 30 iulie, iar repartizarea acestor cazuri este programată pentru 31 iulie 2026.

Ce se întâmplă cu elevii care nu au intrat nicăieri

Pe 28 iulie, unitățile de învățământ liceal vor transmite situația locurilor rămase libere, în urma neînscrierii candidaților admiși în prima etapă. Tot pe 31 iulie începe și a doua etapă de repartizare computerizată, destinată candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, nu și-au depus dosarele de înscriere sau provin din promoțiile anterioare și au cel mult 18 ani. Repartizarea din a doua etapă se face, de asemenea, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

După finalizarea celei de-a doua etape, urmează repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere - aceștia sunt repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

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