Camera Deputaților cumpără mobilă de un milion de euro, pentru organizarea sesiunii Adunării Parlamentare a OSCE

Cea mai importantă parte a acestei sume se va duce pe mobilier nou-nouț, restul banilor mergând pentru achiziția unor calculatoare și a unor servere. Camera inferioară a Parlamentului și-a luat angajamentul să finalizeze procedurile de achiziție până în luna aprilie.

Camera Deputaților anunță, pe portalul achizițiilor publice, trei cumpărături majore, în vederea organizării, la Palatul Parlamentului, între 29 iunie și 8 iulie 2024 a celei de-a 31-a sesiuni a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Este vorba despre achiziția unor piese de mobilier, despre achiziția unor echipamente de stocare și despre achiziția unor calculatoare de birou de tip All in One, așa cum rezultă din trei anunțuri de participare, publicate de autoritatea contractantă, în cursul lunii februarie, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Suma totală pe care Camera Deputaților o pune la bătaie cu acest prilej se ridică la 8.372.140 de lei cu TVA inclusă (1.708.600 de euro).

Biblioteci, birouri, rollbox-uri, scaune și măsuțe de cafea

Cel mai recent anunț dintre cele trei datează din 12 februarie 2023 și se referă la intenția Camerei Deputaților de a contracta mobilier pentru organizarea celei de-a 31-a sesiuni a Adunării Parlamentare a OSCE, la București. Este vorba despre un contract de achiziții publice împărțit în nu mai puțin de nouă loturi, cu un buget alocat de 4.787.140 de lei cu TVA (976.967,3 euro).

Potrivit anunțului de participare citat, primul lot avut în vedere de către autoritatea contractantă se referă la mobilier pentru ședințele de judecată, mai exact piese de bibliotecă, pentru care a fost angajat un buget estimat inițial la 1.476.800 de lei cu tot cu TVA.

Al doilea lot constă în mobilier pentru săli de conferință, respectiv „mobilier pentru sufragerie”. Aici, bugetul este și mai mare, de 2.371.340 de lei cu TVA inclusă.

Lotul al treilea vizează achiziția de mobilier pentru cabinete, mai exact birouri, fiind alocat un buget estimat inițial la 139.000 de lei cu tot cu TVA.

Mai departe, Lotul 4 se referă la achiziția de mobilier tehnic. Este vorba despre mobilă de birou, despre accesorii pentru birou, despre aparate de uz casnic și despre produse pentru curățat. Acestui lot i-a fost alocat un buget de 500.000 de lei cu TVA inclusă.

Al cincilea lot se referă la achiziția de cuiere, în valoare de 10.000 de lei cu TVA, în timp ce al șaselea lot vizează achiziția de scaune de vizitator, în valoare de 40.000 de lei cu TVA. Lotul 7 are drept obiectiv cumpăraea unor măsuțe pentru cafea, în valoare totală de 30.000 de lei. Lotul 8 include cumpărarea unor corpuri pentru birouri de calculator (rollbox-uri), cu un buget alocat de 180.000 de lei cu TVA inclusă. Iar al nouălea și ultimul lot al acestui contract vizează achiziția de dulapuri pentru compartimentare, cu un buget alocat de 40.000 de lei cu TVA.

Camera Deputaților organizează, pentru cumpărarea acestor obiecte de mobilier, o licitație deschisă, ofertele urmând a fi deschise în data de 5 aprile 2024, la ora 15.00.

Se mai cumpără calculatoare de 650.000 de euro

Cel de-al doilea anunț publicat pe SEAP de către cei de la Camera Deputaților a fost făcut tot în data de 29 februarie 2024 și are drept obiectiv achiziția de servere de stocare pentru organizarea cele de-a 31-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a OSCE.

Și această achiziție este împărțită pe loturi, mai exact pe două loturi. Primul lot vizează cumpărarea de echipamente de stocare pentru înregistrări audio-video și documente, cu un buget alocat inițial la suma de 200.000 de lei cu TVA inclusă. Lotul al doilea se referă la achiziția de echipamente pentru back-up a serverelor de stocare, cu un buget alocat tot de 200.000 de lei cu TVA, astfel încât întreaga investiție alocată acestei achiziții se ridică la 400.000 de lei cu TVA (81.632,7 euro). De această dată, autoritatea contractantă nu a mai organizat o licitație deschisă, în vederea atribuirii contractului, ci o procedură simplificată de selecție de oferte. Oferte care urmează să fie deschise în data de 12 martie 2023, la ora 15.00.

Un alt anunț a fost publicat, tot pe SEAP, încă din data de 15 februarie 2023, când Camera Deputaților și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa 490 de calculatoare de birou de tip All in One, în valoare de 3.185.000 de lei cu TVA (650.000 de euro), pentru organizarea aceleiași celei de-a 31-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare OSCE. Contractul este împărțit în trei loturi. Primul lot vizează 90 de computer de birou, cu o valoare totală de 585.000 de lei cu TVA. Al doilea lot vizează achiziția a altor 350 de calculatoare, „pentru activitatea deputaților din birourile parlamentare”, cu un buget de 2.275.000 de lei cu TVA, iar ce-l de-al treilea lot se referă la achiziția a altor 50 de computere „pentru asigurarea serviciilor Camerei Deputaților”, în valoare de 325.000 de lei cu TVA inclusă.

Investițile, făcute în consultare cu Secretariatul Internațional al Adunării

Parlamentul României, prin Camera Deputaților, va găzdui, la Casa Poporului, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2024, cea de-a 31-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Astfel, parlamentarii din peste 50 de state sunt așteptați la București, la ceea ce instituția organizatoare susține că este cel mai important eveniment din acest an al Adunării, timp în care invitații vor lua parte la ședințele din comisii, la sesiunile plenare, la evenimente sociale sau tematice.

„Ținând cont de vizibilitatea și de anvergura acestei acțiuni, mai multe discuții cu caracter tehnic și organizatoric au fost purtate cu Secretariatul Internațional al Adunării Parlamentare a OSCE, în urma cărora s-au desprins principalele cerințe asociate organizării sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a OSCE la București”, precizează Camera Deputaților în caietele de sarcini care stau la baza acestor investiții ce urmează a fi făcute în perioada imediat următoare.

