Cum a făcut Nicușor Dan prima jumătate de milion. O poveste de camătă și IT

Nicușor Dan confirma, anul trecut, într-o emisiune televizată, că, pe vremea când studia în Franța, a dat cu camătă bani din bursa de merit pe care o încasa, iar ulterior, la revenirea în țară, a investit într-o firmă de calculatoare. Documente oficiale relevă că a investit aproximativ 3.550 de euro, în 2006, iar în vara anului 2008 a vândut aceleași acțiuni cu 112.400 de euro, adică de 32 de ori mai mult. Cumpărătorul este o societate controlată de omul de afaceri Dragoș Alexandru Popescu, trimis în judecată de DNA, în 2016, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Afacerea din care Nicușor Dan a câștigat aproape o jumătate de milion de lei a fost pusă pe butuci și falimentată. Mai mult, Nicușor Dan susține că a cumpărat cu banii primiți un teren la Brașov, numai că, potrivit declarațiilor sale de avere, acest teren a fost cumpărat cu un an înainte de a-și vinde acțiunile din firma respectivă.

În primăvara anului trecut, în emisiunea jurnalistei Denise Rifai, Nicușor Dan, actualul candidat independent la alegerile prezidențiale, a povestit că, în timp ce urma cursurile masterale și doctorale în Franța, primea o bursă de merit de 1.200 de euro pe lună, bani pe care i-a ținut, inițial, la „ciorap”, după care i-a dat cu împrumut în România, cu camătă. „Din banii ăia, la un moment dat, în 1997, am pus o parte din ei într-o firmă. (…). În 1998, când m-am întors la Institutul de Matematică, aveam salariu de 50 de dolari. Din care nu puteam să trăiesc, fără să am o casă în București. Anticipând acest moment și dorind cu tot sufletul să mă întorc în România, având niște prieteni care aveau o firmă de IT și în România fiind o lipsă de capital, am investit și am dat bani cu o dobândă corespunzătoare. Toată lumea a câștigat”, este declarația lui Nicușor Dan.

Afacerea în care a investit Nicușor Dan se numea SC Proca România SRL, o firmă de calculatoare înființată în anul 1995, care i-a avut, inițial, acționari pe românul Cristian Fălculețu și, succesiv, companiile cehe AAC AS, Proca Sol S.R.O. și Rocheby Finance AS, după care off-shore-ul cipriot Foliteck Limited.

La mijlocul anului 2006, asociatul Cristian Fălculețu a decis să cesioneze din pachetul său de acțiuni, pentru 10.819 dolari către RTC Holding BV Olanda 8,12%. De asemenea, a cedat către Nicușor Dan un pachet de 4,496% din acțiuni, în schimbul a 4.400 de lei și 2.904 dolari SUA. Mai departe, alte acțiuni au fost cedate către un anume Sorin Ioan Moldovan, din Făgăraș, orașul natal al lui Nicușor Dan, dar și către ploieșteanul Cristian Ghica, fost senator USR în mandatul 2020 - 2024. Un alt pachet minoritar a ajuns la compania SC Pan Management Group SRL.

În primul an de activitate al SC Proca România SRL, conform bilanțului contabil depus, societatea a avut profit zero.

„Pleașcă” de 112.400 de euro

La data de 25 iunie 2008, la aproape doi ani de la intrarea în această firmă, Nicușor Dan decide să cesioneze tot pachetul său de acțiuni de la SC Proca România SRL către SC RHS Company SA, pentru suma de 112.000 de euro. Practic, Nicușor Dan a investit 4.400 de lei și 2.904 dolari în 2006 și a recuperat, într-un timp relativ scurt, 112.400 de euro. Ceea ce, la acel moment, însemnau aproape o jumătate de milion de lei.

În aceeași manieră, ceilalți co-acționari ai lui Nicușor Dan au încasat pe părțile lor sociale sume de bani. Astfel, RTC Holding BV a primit 250 de euro, iar Sorin Ioan Moldovan și Cristian Ghica au primit câte 93.800 de euro.

Cumpărătoarea acțiunilor, SC RHS România SA, este controlată de omul de afaceri Dragoș Alexandru Popescu, iar în 6 noiembrie 2008, compania acestuia a preluat toate părțile sociale ale SC Proca România SRL. Cinci ani mai târziu, firma care i-a adus această avere lui Nicușor Dan a intrat în insolvență, iar la data de 28 aprilie 2017, Tribunalul București a dispus falimentul SC Proca România SRL.

Cine este cel care i-a plătit lui Nicușor Dan 112.400 de euro, în 2008, pe acțiuni? Aflăm dintr-un rechizitoriu al DNA, care, la data de 9 decembrie 2016, a dispus trimiterea în judecată a trei administratori de firme, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor, precum și a altor doi administratori de companii, printre care și Dragoș Alexandru Popescu, pentru grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor.

Cumpărătorul, judecat pentru prejudicii de peste 38 de milioane de euro

Conform DNA, în perioada 2008-2011, Virgiliu Răducanu împreună cu ceilalți inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale din domeniul IT, „au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului. Concret, inculpații au creat o serie de circuite fictive interne de achiziție-livrare a unor bunuri și servicii, transferând și retrăgând sume de bani din conturile bancare ale societăților administrate, în baza unor justificări nereale, în scopul de a frauda bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA și prin diminuarea impozitului pe profit aferent”. Anchetatorii arată că, „paralel cu acest circuit financiar-contabil fictiv, Virgiliu Răducanu, Dragoș Alexandru Popescu, Dan Flutur, Marin Ștefan și Alexandru Vișan au creat și un sistem de spălare a banilor, prin plata operațiunilor comerciale fictive, care a avut ca unic scop scoaterea, golirea fondurilor bănești ale societăților, fie prin transferul sumelor de bani în conturile unor societăți din străinătate, cu titlu de plată a unor servicii fictive, fie prin retragerea lor în numerar de la unitățile bancare. Prin aceste demersuri inculpații au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 173.766.258,63 de lei (aprox. 38.614.724,14 euro)”.

Dosarul se află și la acest moment pe rolul instanțelor, unde a fost dispusă, la cererea DNA, rejudecarea.

Ca-n povestea oului și a găinii. Ce-a fost mai întâi, suma de bani sau terenul de la Predeal?

Revenind la povestea spusă de Nicușor Dan, acesta arăta, în emisiunea amintită la început, că a cumpărat un teren la Predeal, cu banii primiți pe acțiunile de la SC Proca România SRL. „Mai departe, investiția aceea de la Predeal (terenul de 7.460 de metri pătrați - n.red.), a fost un preț corect. Nu am înșelat pe nimeni. L-am cumpărat cu banii pe care i-am luat din vânzarea firmei de calculatoare de atunci”, a subliniat Nicușor Dan.

Ei, bine, achiziția ar fi o premieră de acest gen, deoarece Nicușor Dan mai întâi a cumpărat acel teren, iar ulterior a vândut acțiunile din firma de calculatoare. Asta, deoarece, în toate declarațiile de avere pe care Nicușor Dan le-a completat, începând cu anul 2016, atât în calitate de candidat la Primăria Capitalei, de candidat la Parlamentul României, de deputat, de primar general al Capitalei, de două ori, sau chiar în cea recentă, completată luna aceasta și transmisă Biroului Electoral Central pentru alegerile prezidențiale din anul 2025, acesta menționează că a cumpărat, în anul 2007, la Predeal, județul Brașov, un teren intravilan, cu suprafața de 7.460 de metri pătrați, în baza unui contract de vânzare-cumpărare.

Tranzacția părților sociale cedate de Nicușor Dan către SC RHS România SRL, în schimbul sumei de 112.400 de euro, a avut loc abia un an mai târziu, în data de 25 iunie 2008.