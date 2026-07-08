Primăria liberalului Vergil Chițac închiriază șoferi de la firma unui lider al partidului lui Ludovic Orban

Firma este patronată de un fost consilier local PNL de la Tulcea, găsit, în urmă cu mai mulți ani, în incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate. În prezent, acesta este lider al partidului Forța Dreptei și consilier local la Primăria Sectorului 4 din București. Societatea politicianului de „dreapta” a derulat, în ultimii ani, zeci de contracte cu statul, multe dintre acestea fiind entități locale din județul Constanța.

Inedita afacere pe bani publici derulată de Primăria Municipiului Constanța a fost parafată, la data de 11 iunie 2026, printr-o procedură de achiziție directă, fără licitație și fără să fi organizat vreo altă procedură de selecție de oferte. Atunci, instituția condusă de contraamiralul Vergil Chițac a încheiat cu SC Cip Avantaj SRL, firmă cu sediul în Tulcea, un contract având ca obiect „servicii de asigurare personal - conducători auto”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Este vorba despre servicii de asigurare personal pentru o perioadă de două luni și jumătate (53 de zile), până la data de 31 august 2026, cu un număr de 9 conducători auto. Iar tariful oferit de autoritatea contractantă este de 49,22 de lei fără TVA pe oră, conform acestui anunț de atribuire.

În total, valoarea finală a contractului se ridică la 187.823,52 de lei fără TVA, respectiv la 227.266,5 lei cu TVA inclusă, ceea ce, împărțită la 9 conducători auto, înseamnă câte 25.251,8 lei cu TVA (5.050,4 euro) pentru fiecare șofer.

Cum justifică municipalitatea această achiziție directă

Primăria Municipiului Constanța susține, în cadrul caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, că „având în vedere că termenul de valabilitate al acordului-cadru nr. 126615/20 iunie 2022, privind «servicii de asigurare personal» prin punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Constanța a 12 conducători auto și a unui coordonator de transport, se apropie de final, respectiv la data de 17 iunie 2026, este necesară demararea procedurilor de achiziție”.

În documentul citat se mai arată că factorii interesați sunt compartimentele și direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, „pentru utilizarea cât mai eficientă a autovehiculelor folosite în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu și rezolvarea diferitelor solicitări ale cetățenilor municipiului Constanța”.

Conform acestui caiet de sarcini, prestatorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului, pe toată durata desfășurării contractului, în baza unui program zilnic de maxim 8 ore, de luni până vineri, a numărului de 9 conducători auto. De asemenea, prestatorul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului, din vina sa exclusivă.

Se mai solicită, totodată, prestatorului să desemneze un coordonator de contract care să organizeze și să supervizeze activitățile, care să asigure controlul îndeplinirii programului de lucru zilnic și al calității serviciilor prestate. Prestatorul va suporta toate amenzile și penalitățile primite de la organele abilitate (Protecția Consumatorului, Protecția Mediului, ISU etc.) și eventualele accidente ale personalului beneficiarului sau ale vizitatorilor, cauzate exclusiv de activitatea prestată. Șoferii trebuie să dețină permis de conducere categoria B de cel puțin 3 ani.

Trecutul politicianului-afacerist

SC Cip Avantaj SRL este o companie din Tulcea, deținută de Ciprian Pericleanu-Grigore, în prezent consilier local la Primăria Sectorului 4, din partea Forța Dreptei, partid fondat de Ludovic Orban. Acesta este și un fost consilier local la Primăria Municipiului Tulcea, din partea Partidului Național Liberal. Cariera sa în administrația publică locală s-a întrerupt însă după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil.

Astfel, în data de 8 noiembrie 2012, ANI emitea un comunicat de presă prin care anunța că a fost constatată încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Ciprian Pericleanu-Grigore, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Tulcea. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe perioada exercitării mandatului de consilier local, SC Periclestar SRL, societate în cadrul căreia părinții acestuia dețineau calitatea de asociați și administratori, a încheiat nu mai puțin de cinci contracte de execuție de lucrări cu Consiliul Local al Municipiului Tulcea. Valoarea acestor cinci contracte s-a ridicat la 2.424.630,86 de lei, adică aproximativ 534.059,66 de euro, fiind, astfel, încălcate prevederile Legii nr. 161/2003.

Revenind la compania Cip Avantaj SRL, care și-a adjudecat, luna trecută, contractul cu Primăria Municipiului Constanța, aflăm, conform SEAP, că aceasta a participat la derularea a 65 de contracte, în valoare totală de 86.819.752,5 lei cu TVA, puse la bătaie de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi a României, DGASPC Sector 6, Ministerul Dezvoltării, ANAF, Tribunalul Ilfov, UM 0231 București (Stadionul Steaua), Primăria Municipiului Constanța, CSMN, Primăria Sectorului 1, MApN, DIICOT, Consiliul Județean Constanța, Ministerul Economiei, Direcția de Regim Permise a MAI, DGASPC Constanța, Clubul Sportiv Rapid București, DGASPC București sau Societatea Română de Televiziune.

Avere impresionantă

Ciprian Pericleanu-Grigore a îndeplinit funcția de consilier local între 1 iunie 2008 și 27 ianuarie 2011, iar tatăl său, Ion Pericleanu-Grigore, avea, încă din anul 1996, calitatea de asociat și administrator al SC Periclestar SRL, societatea care a derulat cu Consiliul Local Tulcea cele cinci contracte. Mama fostului consilier, Maria Pericleanu-Grigore, îndeplinea, conform ANI, încă din anul 1998, calitatea de asociat în cadrul aceleiași companii.

Presa constănțeană a dezvăluit că după ce liberalul a părăsit administrația publică locală, a devenit președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Radiocomunicații Radionav Constanța, perioadă în care firma sa, SC CIP Avantaj SRL, a încheiat mai multe contracte cu AFPP, ASFS, DSV și alte instituții din Tulcea.

Conform declarației de avere, completată la data de 21 noiembrie 2024, în calitate de consilier local la Sectorul 4, Ciprian Pericleanu-Grigore deține 10 terenuri intravilane la Murighiol, Tulcea și București, la care se adaugă două terenuri agricole în Balabancea și Agighiol (Tulcea), cu suprafața totală de 31.178,83 de metri pătrați, la care se adaugă 13 apartamente (în Roma și Tulcea), două case de locuit în Tulcea și alte două categorii de construcții. Pericleanu mai declara că deține aur, diamante, pietre prețioase, tablouri, bijuterii și ceasuri, în valoare totală de 307.000 de euro. În conturi și depozite bancare, mai are economii de 266.700 de lei, 110.000 de euro și 5.000 de dolari.

Consilierul afacerist cu contracte cu statul a acordat împrumuturi de 1.550.000 de lei, iar în 21 septembrie 2024 a făcut nuntă, încasând de pe urma evenimentului, împreună cu soția sa, daruri de 480.000 de lei. Pericleanu este asociat în SC Cip Avantaj SRL Tulcea, Periclestar SRL Tulcea, Perigem SRL Tulcea, Global Greenfor Property SRL Sector 6 și Asociația Patria Sector 4. De asemenea, în 2024 ocupa funcția de vicepreședinte al Forța Dreptei - Organizația Municipiului București.