Primăria lui Vergil Chițac dă 5,5 milioane de euro pe repararea jardinierelor

„Realizarea unui ambient plăcut al orașului, pentru menținerea imaginii de municipiu îngrijit” este motivarea oficială a Primăriei Municipiului Constanța, condusă de edilul liberal Vergil Chițac, pentru încheierea unei noi afaceri pe bani publici, în valoare de peste 5,5 milioane de euro ce vizează repararea jardinierelor și a zidurilor de susținere și ornamentale din localitate. Afacerea a fost adjudecată de o firmă din Constanța care a mai primit, începând cu anul 2022, încă două contracte similare de la aceeași primărie.

La data de 5 noiembrie 2025, Primăria Municipiului Constanța, la conducerea căreia se află celebrul edil PNL Vergil Chițac, punea la cale o nouă achiziție pe bani publici consistentă. Instituția a publicat în SEAP (Serviciul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care a făcut cunoscut faptul că intenționa să contracteze lucrări de reparații a jardinierelor, zidurilor de susținere și ornamentale, aflate pe domeniul public al municipiului Constanța.

Concret, este vorba despre lucrări de zidărie și de zidire, pentru care primăria lui Chițac a pus la bătaie un buget estimat inițial la 31.556.285,1 lei fără TVA, respectiv de 39.183.032,4 lei cu TVA inclusă.

În vederea parafării acestui contact, Primăria Municipiului Constanța a organizat o licitație deschisă, la care au fost înscrise opt oferte. Una dintre ele a fost respinsă ca inadmisibilă, alte două oferte au fost declarate drept neconforme, patru oferte au fost declarate admisibile, iar o altă ofertă a fost retrasă.

În aceste condiții, la data de 8 iunie 2026, Primăria Municipiului Constanța a încheiat cu SC Instal Vila SRL contractul-cadrul nr. 104919/2026, la un preț final negociat de 22.833.585,83 de lei fără TVA, respectiv de 27.628.638,9 lei cu TVA inclusă (5.525.727,8 euro).

Contract pe patru ani

Conform caietului de sarcini care a stat la baza parafării acestui contract, „având în vedere multitudinea de elemente care aparțin străzilor din municipiul Constanța (jardiniere, ziduri de susținere și ornamentale) care, în timp, s-au degradat, Primăria Municipiului Constanța a considerat că se impune repararea celor care necesită lucrări de intervenție”.

Municipalitatea susține, în documentul citat, că „achiziția se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al orașului, pentru menținerea imaginii Constanței de municipiu îngrijit”.

În concret, este vorba despre reparații curente la jardiniere, ziduri de susținere și ornamentale, care se desfășoară pentru „conservarea fondului existent”. Iar durata acestui contract este de patru ani de la semnarea lui de către ambele părți, în timp ce durata fiecărui contract subsecvent ce urmează a fi încheiat în baza acestui acord-cadru este de 12 luni.

Operațiunile principale solicitate

Potrivit documentației de atribuire, operațiunile principale ale acestui contract, pentru care Primăria lui Vergil Chițac cheltuie peste 5,5 milioane de euro, constau în desfacerea tencuielii, localizarea și marcarea porțiunii ce urmează să fie desfăcută, desfacerea tencuielii propriu-zise, iar molozul rezultat trebuie să fie transportat cu roaba, încărcat și transportat auto.

Se mai precizează că se vor executa tencuieli pe suprafețele de zidărie, pregătirea suprafețelor în vederea executării tencuielilor drișcuite și aplicarea tencuielilor drișcuite din ciment. La acestea se adaugă executarea de tencuieli pe plasă tip Buzău, care implică reparații, după caz, fixarea plasei, pregătirea înaintea tencuirii și montarea în tencuială a plasei metalice.

O altă operațiune se referă la desfacerea glafurilor mozaicate, executarea glafurilor mozaicate, desfacerea platformelor din beton și turnarea betonului armat în platforme de aproximativ 15 centimetri grosime. La acestea se adaugă decopertarea mozaicului la rampe, turnarea mozaicului periat la rampe, desfacerea treptelor mozaicate și executarea de trepte din beton mozaicat periat.

Urmează, apoi, vopsitorii lavabile de exterior, montarea dalelor prefabricate pe pat de nisip, montarea de borduri prefabricate pe pat de șapă semiumedă și curățarea suprafețelor cu perie de sârmă și cu aparat de spălat cu presiune.

Peste 53.000 de metri pătrați

Iar lucrurile nu se opresc aici. În contract mai intră desfacerea plăcilor deteriorate de zidărie, turnarea de beton armat în pereți, înlocuirea plăcilor din piatră naturală, repararea glafurilor din piatră naturală și reparații ale glafurilor mozaicate.

Nu în ultimul rând, în acest acord-cadru mai intră și servicii de vopsitorie cu email alchidic pe suprafețe metalice, desfacerea placajului de cărămidă aparentă, placarea cu cărămidă aparentă, placarea cu piatră naturală și reparații la zidăria din piatră, precum și armarea suprafețelor cu plasă de fibră de sticlă.

În total, conform acestei documentații de atribuire, lucrările vor viza o suprafață totală de 53.338 de metri pătrați.

Firma nu se află la prima afacere de acest gen cu municipalitatea

Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Instal Vila SRL, care și-a adjudecat acest contract cu Primăria Municipiului Constanța, îl are drept unic asociat pe omul de afaceri Victor Stoianovici.

Firma în cauză are sediul în Constanța și nu se află la primul contract de acest gen cu unitatea administrativ-teritorială condusă de Vergil Chițac.

Astfel, la data de 10 februarie 2022, între cele două părți a fost încheiat un contract privind achiziția de servicii de reparare a jardinierelor și zidurilor de sprijinire amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța, în valoare de 779.779,76 de lei fără TVA. Afacerea a fost adjudecată, atunci, în asociere cu RCM Construcții Montaj SA.

De asemenea, la data de 11 noiembrie 2022, între Primăria Municipiului Constanța și SC Instal Vila SRL a mai fost parafat un acord-cadru în valoare de 15.951.575 de lei fără TVA, respectiv de 18.982.274,3 lei cu TVA inclusă, având ca obiect, de asemenea, reparații la jardiniere, ziduri de susținere și ornamentale aflate pe domeniul public al municipiului Constanța. În baza acestui acord-cadru, au fost semnate două contracte subsecvente. Primul, la data de 11 noiembrie 2022, în valoare de 3.987.893,75 de lei fără TVA, iar al doilea, în 25 noiembrie 2023, în valoare de 4.184.800,64 de lei fără TVA.

Compania în cauză mai are un contract, în valoare de 295.571,92 de lei fără TVA, încheiat la data de 22 mai 2025, atribuit de Nuclearelectrica Serv SRL, având ca obiect furnizarea a 98 de unități de aer condiționat.

Altă mega-achiziție, semnată la începutul acestei luni

Aceasta nu este singura achiziție pe care Primăria Municipiului Constanța a făcut-o de la începutul lunii iunie. Iar o astfel de achiziție a fost parafată la data de 5 iunie 2026, când municipalitatea a atribuit companilor Elsaco Electronic SRL și SC Sicor SRL, un contract în valoare de 221.973.340,65 de lei fără TVA, respectiv de 268.586.532,2 lei cu tot cu TVA, având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv servicii de proiectare și asistență tehnică, pentru finalizarea reabilitării rețelelor termice primare și pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice secundare și a punctelor termice din municipiul Constanța.

Pentru încheierea acestui contract a fost organizată o licitație deschisă, unde au fost primite patru oferte. Dintre acestea, două au fost descalificate ca neconforme, iar una a fost retrasă.