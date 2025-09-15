Zeci de milioane de lei, sparte de instituțiile statului pe servicii de arhivare

Anterior, documentele acestui minister au fost păstrate de o companie controlată de grupul UTI, patronat de afaceristul Tiberiu Urdăreanu. În ultimii cinci ani, mai multe instituții centrale, în special guvernamentale, au cheltuit 100 de milioane de lei pentru servicii de depozitare a arhivelor de documente, prin contracte parafate cu firme private. Aceste sume ar fi putut acoperi costul construirii sau cumpărării unui depozit care să fie utilizat în acest scop și care să fie deținut de statul român.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la conducerea căruia se află ministrul UDMR Cseke Attila, face cunoscut, prin intermediul unui anunț de participare publicat, la data de 1 septembrie 2025, pe SEAP, că intenționează să achiziționeze servicii de depozitare a arhivei, la care se adaugă servicii conexe. În acest anunț, se precizează că procedura de achiziție publică se lansează în scopul încheierii unui acord-cadru pentru o perioadă de patru ani.

În vederea finalizării acestei proceduri, autoritatea contractantă face cunoscut, de asemenea, faptul că pune la bătaie un buget estimat inițial la 1.896.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.294.160 de lei cu TVA inclusă (468.195,92 de euro). Practic, făcând o medie, suma lunară pe care Ministerul Dezvoltării urmează să o achite pentru acest gen de servicii, pentru anii următori, se ridică la 47.795 de lei cu TVA (573.540 de lei pe an). Finanțarea este asigurată din finanțări de la bugetul de stat,

Pentru atribuirea acordului-cadru, Ministerul Dezvoltării precizează că organizează o licitație deschisă, impunând drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, din care prețul ofertei este evaluat cu 80% din punctaj, iar propunerea tehnică - cu 20 de procente. Ofertele urmează să fie deschise la data de 16 octombrie 2025.

30.000 de cutii cu acte

Din caietul de sarcini întocmit cu ocazia scoaterii la licitație a acestui contract, aflăm că se solicită depozitarea a 1.332.000 de cutii cu documente în arhivă. În primul an, se solicită depozitarea a 25.500 de cutii pe lună, în al doilea an, a 27.000 de cutii cu documente pe lună, în anul al treilea se cere depozitarea a 28.500 de cutii cu documente pe lună, iar în al patrulea an de contract se solicită depozitarea a 30.000 de cutii cu documente pe lună.

Prestatorul care își va adjudeca această afacere urmează să asigure un spațiu de depozitare corespunzător pentru un număr de minimum 30.000 de cutii, din care 24.000 de cutii sunt depozitate în prezent în altă locație de pe raza Capitalei, iar 6.000 de cutii de arhivă vor fi inițializate în perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2029.

Spațiul de depozitare a documentelor trebuie să asigure „depozitarea tuturor documentelor estimate a fi depozitate și să fie situate astfel încât să fie posibilă livrarea de documente în format fizic la sediul central al Ministerului Dezvoltării în regim de urgență, fără a depăși 7 ore de la efectuarea solicitării”. De asemenea, „prestatorul va asigura transportul cutiilor la sediile MDLA precum și din locația actuală de depozitare”.

Distrugere securizată

O cerință specifică este aceea că „în depozit se va asigura curățenia și ordinea interioară, pentru a evita insalubrizarea acestuia sau instalarea de focare biologice, cum ar fi rozătoare, insecte sau mucegai”.

O altă solicitare constă în faptul că prestatorul va asigura servicii de regăsire și livrare de documente arhivate. În acest sens, el trebuie să ofere posibilitatea livrării în condiții de siguranță a documentelor în urma solicitării efectuate de o persoană autorizată din minister. Tot el va furniza și cele 6.000 de cutii, prețul acestora incluzând și transportul. Periodic, prestatorul va furniza rapoarte cu documentele care au atins termenul legal de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic, „în vederea selecționării și distrugerii confidențiale a acestora”. „Distrugerea securizată a documentelor se va realiza cu un utilaj special destinat acestui scop, care va respecta cel puțin nivelul de securitate DIN 66399. Transportul reziduurilor rezultate în urma procesului de distrugere confidențială va fi asigurat cu mijloace de transport ale furnizorului, ce trebuie să fie carosate și prevăzute cu sistem de monitorizare prin GPS”, se mai precizează în documentația de atribuire.

Se epuizează afacerea cu UTI

Nu este pentru prima dată când Ministerul Dezvoltării face astfel de achiziții. La 21 decembrie 2021, instituția a încheiat cu SC Certsign SA un contract-cadru în valoare de 1.096.960 de lei fără TVA, pentru achiziția de servicii de depozitare a arhivei și servicii conexe, pentru o perioadă de patru ani.

Atunci, la licitația deschisă organizată au fost primite două oferte, dintre care una a fost descalificată ca neconformă.

Din 31 decembrie 2021, până în data de 28 august 2025, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a încheiat cu SC Certsign SA 20 de contracte subsecvente, în valoare totală de 956.780 de lei fără TVA, respectiv de 1.126.560,2 lei cu TVA inclusă. SC Certign SA este deținută, conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, de companiile TIU Holdings SRL, TIU Holdings LTD Cipru și de șase persoane fizice. Companiile TIU fac parte din grupul de firme UTI Grup, controlat de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

Cu banii cheltuiți pe închiriere, statul putea să-și cumpere propriile depozite

Mai multe instituții ale statului român, în special instituții ale administrației centrale, au contractat, în ultimii cinci ani, astfel de servicii de depozitare a arhivelor de documente proprii. Numai 18 astfel de contracte însumează 82.832.868,72 de lei fără TVA, respectiv 99.521.113,8 lei cu TVA inclusă, adică 20 de milioane de euro. Bani mai mult decât suficienți pentru ca instituțiile guvernamentale să-și cumpere sau să-și construiască propriile depozite de documente.

Spre exemplu, la 23 iulie 2025, Casa Națională de Pensii Publice a încheiat cu companiile Iron Mountain SRL și Sipper Services SRL un contract în valoare de 32.340.000 de lei fără TVA. Mai avem un contract de 2.951.950 de lei fără TVA parafat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu SC Digital Archiving Solution SRL.

De asemenea, Ministerul Finanțelor figurează în baza de date a SEAP cu un contract similar, în valoare de 1.176.000 de lei fără TVA, încheiat cu companiile Stefanida Comserv SRL și Damisto Archives SRL. Iar ANAF figurează cu un contract de 1.995.000 de lei fără TVA, încheiat cu Damisto Archives SRL și cu Global Archive Management SRL.

Alte instituții publice aflate în aceeași situație sunt Curtea de Conturi (7.706.714,58 lei fără TVA), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (88.042,5 lei fără TVA), Ministerul Sănătății (5.250.000 de lei fără TVA), Secretariatul General al Guvernului (150.000 de lei fără TVA), Autoritatea de Supraveghere Financiară (1.237.980 de lei fără TVA), ROMATSA (2.835.000 de lei fără TVA), Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 (14.675.000 de lei fără TVA), Agenția Națională de Integritate (6.985.250 de lei fără TVA), Senatul României (5.314.286,64 de lei fără TVA), Consiliul Superior al Magistraturii (1.118.200 de lei fără TVA) sau Universitatea din București (536.910 lei fără TVA).