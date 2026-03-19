Angajații INS așteptau creșteri de salarii și au primit noi tăieri

Sindicatul din Institutul Național de Statistică București a organizat un „protest spontan”, ieri, pentru a cere Guvernului să elimine măsurile de austeritate care afectează instituția. INS funcționează deja, de mai mulți ani, cu deficit de personal, subfinanțare și inechități salariale între angajați, iar prin noile tăieri de buget și blocarea angajărilor, instituția ar putea intra în blocaj. Președintele SINSB spune că instituția va funcționa, dar există posibilitatea ca în timp să scadă calitatea datelor și să continue „exodul specialiștilor”, după ce personalul rămas în institut va fi supraîncărcat. Lista de revendicări a SINSB include deblocarea plății titlurilor executorii, cu plata integrală a tranșelor aferente anilor 2025-2026; exceptarea de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal, având în vedere „deficitul cronic de personal din INS” și echivalarea grilei de salarizare, prin modificarea de urgență a încadrării salariale pentru angajații INS, prin alinierea la nivelul Secretariatului General al Guvernului (SGG).

În contextul ultimelor măsuri fiscal-bugetare care vizează reducerea drastică a cheltuielilor de personal și amânarea sau neplata drepturilor salariale câștigate în instanță, sindicatul din INS a organizat, ieri, o acțiune de protest în cadrul institutului, împotriva „modului repetitiv de a destabiliza și influența calitatea datelor produse de INS”, prin adoptarea de politici bugetare populiste, fără o analiză obiectivă a situației cu care instituția se confruntă de o lungă perioadă. SINSB este membru al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) și are sprijinul federației în organizarea acțiunilor de protest.

Dan Iliescu, vicepresedinte FNSA și președintele sindicatului din INS, a declarat, pentru Jurnalul, că principala cauză a protestului este alocarea unui buget total insuficient pentru buna funcționare a instituției, inclusiv prin aplicarea unor măsuri de nerespectare a unor decizii judecătorești definitive. Anul acesta s-au alocat 183 de milioane de lei, un buget subdimensionat cu peste 20% față de nevoile reale ale INS, conform liderului de sindicat. De asemenea, INS funcționează cu un deficit de personal peste 10%.

„Statistica nu înseamnă doar cifre, ci și oameni, iar acești oameni nu mai pot accepta să fie ignorați. Nu putem pretinde performanță europeană în condițiile unor bugete insuficiente și ale unor drepturi salariale câștigate în instanță, dar neplătite”, a precizat liderul de sindicat.

Se taie de unde se luase deja prea mult

Ultimele măsuri fiscal-bugetare vizează reducerea drastică a cheltuielilor de personal și amânarea plății drepturilor salariale, agravând situația INS. SINSB atrage atenția asupra mai multor puncte critice, între care și „sfidarea puterii judecătorești”. „Condamnăm decizia arbitrară de a amâna plata tranșelor din hotărârile judecătorești definitive. Această măsură reprezintă un atac direct la adresa statului de drept și o confiscare mascată a veniturilor unor angajați care au demonstrat în instanță că au fost nedreptățiți ani la rând”, transmite sindicatul.

Guvernul este acuzat și de subminarea capacității instituționale, prin reducerea cheltuielilor de personal și blocarea sau tăierea posturilor vacante, în această instituție deja subdimensionată. Sindicatul spune că măsura pune în pericol furnizarea indicatorilor macroeconomici esențiali - PIB, inflație, șomaj etc. -, pentru că nu va mai avea cine să proceseze datele. Consecințele sunt foarte grave pentru economia României și absorbția fondurilor, dar vin și cu risc de infringement.

„Fără resursă umană calificată, România riscă imposibilitatea raportării datelor către Eurostat și OCDE, fapt ce va declanșa proceduri de infringement și pierderea credibilității pe plan internațional”, subliniază sindicatul.

Executivul menține inechitățile salariale

În ultimii ani au fost mai multe proteste organizate de SINSB, în INS, pentru discriminarea salarială dintre angajați, cei din județe câștigând cu 20-30% mai puțin decât colegii lor din București, deși prestează aceeași muncă. De asemenea, grila de salarizare nu se aplică, așa cum prevede legea, salariile angajaților INS fiind mai mici decât ale colegilor lor din alte instituții. Actualul guvern nu a ținut cont de cerințele sindicatului de a se elimina aceste inechități și le continuă.

„Deși angajații INS sunt coloana vertebrală a deciziilor guvernamentale, aceștia rămân „Cenușăreasa” administrației publice, având cele mai mici salarii din rândul instituțiilor publice. Solicităm aplicarea urgentă a grilei de salarizare specifice aparatului de lucru al Guvernului, conform importanței muncii depuse”, cere sindicatul.

SINSB denunță nerespectarea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești, diminuarea drepturilor salariale și riscul de colaps al statisticii oficiale.