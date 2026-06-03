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Cum își imaginează viitorul fiica lui Nicușor Dan? Meseria pe care vrea să o urmeze când va fi mare

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   13:30
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Cum își imaginează viitorul fiica lui Nicușor Dan? Meseria pe care vrea să o urmeze când va fi mare
Hepta/Aheea, fiica președintelui Nicușor Dan, are 10 ani.

Fiica președintelui Nicușor Dan a vorbit despre planurile sale de viitor și a dezvăluit ce profesie și-ar dori să urmeze atunci când va fi mare.

Într-un interviu pentru Euronews, Aheea a mărturisit că visează la o carieră în lumea modei.

Îmi doresc să fiu designer vestimentar. Copiii să fie recunoscători pentru tot ceea ce le oferă viața și să se bucure de orice moment”, a spus aceasta.

Nicușor Dan are doi copii și a vorbit în mai multe rânduri despre regulile din familia sa, în privința utilizării dispozitivelor electronice.

Ce reguli au copii președintelui?

Președintele țării susține că limitează timpul petrecut de copii în fața ecranelor și își bazează deciziile pe recomandările specialiștilor.

Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Au voie când și când la niște filme pe calculator. Așa spun medicii. În general, e bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița cam două ore pe săptămână, iar băiețelul aproape deloc”, a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

Potrivit acestuia, fiica sa petrece aproximativ două ore pe săptămână în fața ecranului, în timp ce băiețelul are acces foarte limitat la astfel de dispozitive.

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