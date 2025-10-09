Tancul românesc Bizonul, modernizat și abandonat. Armata dă 6,5 miliarde € pe blindate americane „de șes”

Deși am ajuns în luna octombrie, cele 15 societăți din industria de apărare din cadrul Companiei Naționale (CN) ROMARM, principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, nu au nici la această oră bugete pe anul în curs. Ele trebuie aprobate prin hotărâri de guvern, dar proiectele sunt blocate la Ministerul Finanțele. Pentru deblocarea situației, care afectează foarte grav funcționarea acestor societăți, Alianța Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală (ASIAAN) a transmis ieri o adresă premierul Bolojan prin care îi cere acestuia să intervină, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul Jurnalul, liderul federației, Constantin Bucuroiu. României i-au fost alocate recent aproape 17 miliarde de euro pentru achiziții de tehnică și echipamente pentru armată în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apărare, dar cea mai mare parte a banilor va fi folosită pentru achizițiile din străinătate, în condițiile în care programele de investiții pentru industria autohtonă de armament au fost neglijate ani de zile.

Potrivit scrisorii transmise ieri de sindicaliștii din industria de apărare, se solicit[ intervenția premierului Ilie Bolojan pe lângă Ministerul Finanțelor pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2025. În prezent, industria de apărare reunește 26 de societății, 22 cu capital de stat și 4 cu capital privat, care împreună au 16.800 de angajați.

Banii pentru investiții se reîntorc la stat

Lipsa bugetelor afectează grav fabricile din cadrul CN ROMARM. Deși au nevoie de investiții ca de aer, ele nu pot folosi banii alocați de la bugetul de stat în acest scop, iar la sfârșitul anului sumele se vor reîntoarce la buget. Pe de altă parte, fără bugete, companiile nu pot face angajări, nu pot negocia contractele colective de muncă și majora salariile. Astăzi, majoritatea angajaților sunt pe salariul minim pe economie și pentru că nu sunt atractive din punct de vedere salarial, tinerii nu mai vin să se angajeze în aceste companii. „Fabricile se golesc de personal, ne pleacă inginerii, oamenii calificați nu mai vin să lucreze în industria de apărare. De exemplu. la UPS Dragomirești am avea nevoie de 100 de oameni în plus. În aceste condiții, media de vârstă este destul de înaintată”, potrivit lui Constantin Bucuroiu.

Este nevoie de investiții de sute de milioane de euro

Societățile din cadrul CN ROMARM ar avea nevoie de investiții anuale de circa 250-280 de milioane de euro pentru modernizarea liniilor de producție. În această sumă sunt incluse și modernizarea fabricii de explozibili de mare putere de la Făgăraș, și contribuția României la construirea fabricii de pulberi din orașul Victoria împreună cu nemții de la Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.

Proiectul fabricii de pulberi, blocat

Anunțat cu mare entuziasm de oficialii români, proiectul construirii noii fabrici de pulberi de la Victoria, județul Brașov, este blocat de aproape doi ani de zile. Vinovată de această situație este partea română, care nu a reușit să pună la dispoziția companiei germane terenul necesar. „Rheinmetall așteaptă de doi ani de zile să-i punem la dispoziție terenul necesar pentru a se apuca de treabă. Între timp ei s-au dus în Ungaria și Bulgaria unde au început să construiască rapid astfel de fabrici de pulberi. La noi sunt tot felul de interese. Deși ar fi existat multe posibilități ca statul să preia terenul necesar investiției, prin declararea sa de utilitate publică, de exemplu, lucrurile sunt blocate din cauza unor șmecheri care au luat terenul pe nimic și acum cer foarte mulți bani pentru el”, spune Constantin Bucuroiu.

Termenul a fost decalat pentru 2026

Construcția fabricii de pulberi de la Victoria ar urma să înceapă în 2026 și să dureze trei ani de zile, potrivit noii înțelegeri făcute de autoritățile de la București cu compania germană. Valoarea investiției se ridică la 356 de milioane de euro și ea va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă. Reamintim că la sfârșitul lunii august ministrul Economiei, Radu Miruță, a definitivat cu conducerea Rheinmetall un nou cadru contractual pentru realizarea fabricii de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume.

Ungurii și bulgarii se mișcă mai bine

În timp ce Bucureștiul a pus la grea încercarea răbdarea companiei Rheinmetall, vecinii noștri s-au mișcat mai bine. În februarie 2024 Rheinmetall a anunțat că va construi o fabrică de cartușe și muniție pentru tanc în Ungaria, iar astăzi ea este funcțională. De asemenea, și bulgarii au reușit să-i atragă pe nemți. La sfârșitul lunii august Rheinmetall a anunțat că va investi în construcția a două fabrici de armament în Bulgaria a căror valoare totală se ridică la un miliard de euro, aproape triplu față de investiția din România.

Bizonul românesc așteaptă un semn de la MApN

România a anunțat recent că va plăti 6,5 miliarde de euro, fără TVA, pentru achiziționarea a 216 tancuri americane Abrams. Sunt acele tancuri care în Ucraina nu s-au descurcat prea bine pentru că nu au fost proiectate să acțiune pe un teritoriu accidentat. „Deși teritoriul României este similar cu cel al Ucrainei, noi am decis să cumpărăn acel tanc pentru care vom plăti foarte mulți bani. În tot acest timp, programele noastre de modernizare a tancului TR-85 M1 Bizonul și a mașinii de luptă pentru infanterie (MLI) sunt blocate”, ne-a declarat președintele ASIAAN. Fabrica de tancuri București a modernizat un tanc după cerințele Ministerului Apărării Naționale, iar testele făcute cu el au ieșit foarte bine, dar de un an de zile se așteaptă un semn de la minister, lansează o comandă pentru modernizarea lor sau nu. „Tancul a fost proiectat exact pentru relieful României care este unul accidentat. Modernizat, tancul este echipat exact după cerințele formulate de către Ministerul Apărării. Armata are un număr considerabil de astfel de tancuri și mașini de luptă pentru infanterie. Dacă ar fi modernizate, adică dotate cu noile sisteme cerute de lupta modernă și vorbim aici despre lansatoare de drone, protecții antidronă, sisteme de ochire din generația nouă, dotate cu tunuri cu lovituri mai puternice, ar costa oricum mai puțin decât achiziționarea unora noi cum face acum România”, potrivit liderului ASIAAN. Faptul că ministerul întârzie să dea un răspuns încurcă și fabrica pentru că ea nu se poate angaja să caute alte comenzi.

Revitalizarea tancului Bizonul cu tehnologie modernă

Modificarea tancului realizată la București include multe îmbunătățiri. Vorbim despre îmbunătățirea sistemului de stabilizare electrică a tunului la standardul SAE-85R, înlocuirea vizorului de noapte cu intensificarea imaginii în vizorul comandantului și a camerei termice în vizorul trăgătorului cu camere noi termice, echipamentele fiind furnizate de compania românească Pro Optica, actualizarea sistemului de control al incendiului (FCS) la standardul digitalizat SCF Ciclop M-R.

De asemenea, Bizonul are noi sisteme de comunicații digitale furnizate de compania L3Harris Technologies, dar și un sistem de management al luptei (BMS) ce a fost furnizat de firma românească Interactive Systems. Motorul și transmisia nu au fost înlocuite, însă ambele componente au fost revizuite și modificate. Modificările mai includ adăugarea unui preîncălzitor pentru a ajuta la pornirea motorului pe vreme rece, un sistem de monitorizare a motorului și un nou alternator, înlocuirea sistemelor de frânare și instalarea unui nou set de șenile din oțel căptușite cu cauciuc. În versiunea modernizată, tancul a fost prezentat pentru prima dată în cadrul expoziției expoziției Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2024, care a avut loc în luna mai a anului trecut la București.

Automecanica Moreni, fără comenzi

O situație dificilă se înregistrează și la Automecanica Moreni care are contract cu Ministerul Apărării pentru mentenanța transportoarelor blindate. „Anul acesta trebuie trimise aici 35 de transportoare pentru realizarea mentenanței, dar până acum au fost trimise doar 11 transportoare. Pentru că oamenii nu au de lucru, au început să plece. În numai trei luni numărul angajaților a scăzut de la 306 la 273. În august angajații au luat 70% din salariu, iar pe septembrie încă nu au luat nimic. De asemenea, nici tichetele de masă nu le-au mai luat oamenii din august”, susține liderul sindical. Situația acestei fabrici din industria de armament este cu atât mai gravă cu cât în ultimii ani aici s-au făcut investiții serioase. Sindicalistul îl face vinovat de declinul fabricii și pe directorul ei, care într-un an a lăsat unitatea fără comenzi. „Poate și aici sunt jocuri, pentru că fabrica a fost modernizată. Împinsă spre faliment, ea ar putea fi cumpărată pe nimic de către niște șmecheri”, este ipoteza lansată de Constantin Bucuroiu pentru a explica dezastrul în care se află fabrica.

