Cât câștigă Maia Sandu? Președinta Republicii Moldova și-a depus declarața de avere

Potrivit documentului datat cu 11 ianuarie, șefa statului a obținut venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasări în străinătate, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a indica noi bunuri imobile, automobile sau datorii.

Conform declarației publicate pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), Maia Sandu a ridicat un salariu de de circa 269 de mii de lei (1 Leu MD = 0,26 RON) pentru anul 2025, scrie zdg.md. De asemenea, aceasta a declarat aproximativ 55 de mii de lei drept plăți pentru concediul nefolosit în perioada 2020-2024. Totodată, șefa statului a indicat 154 de mii de lei sub formă de diurnă pentru deplasări oficiale peste hotare. În aceeași perioadă, Maia Sandu a mai declarat puțin peste 67 de mii de lei drept „compensații pentru prejudiciu moral”, achitate prin intermediul unui executor judecătoresc. La capitolul bunuri imobile, președinta declară același apartament din municipiul Chișinău, cu o suprafață de 74,5 metri pătrați, aflat în proprietatea sa din anul 2003 și evaluat la circa 440 de mii de lei. În ceea ce privește activele financiare, Maia Sandu declară un singur cont bancar, deschis la o bancă din Chișinău, unde sunt păstrați aprozimativ 21 de mii de lei. Șefa statului nu indică numerar, depozite bancare, investiții, bunuri mobile sau datorii.

34 de deplasări externe în 6 luni

În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800.000 de lei, transmite zdg.md.

Cei mai mulți bani au fost alocați pentru transport (aerian și feroviar) – puțin peste 347.000 de lei. Puțin peste 233.000 de lei reprezintă bani pentru diurne, iar aproape 220.000 de lei au fost alocați pentru cazare. Vizitele externe ale Președinției au costat statul peste jumătate de milion de lei Instituția prezidențială a depășit bugetul de un milion de lei planificat în 2025 pentru deplasări de serviciu peste hotare.

Se întîmplă, pentru că, în primele șase luni ale anului 2025, Președinția a efectuat 33 de deplasări în interes de serviciu peste hotare țării, costul cărora se ridică la peste 500.000 de lei.

De la București la Strasbourg

Potrivit documentului, în ultimele șase luni ale lui 2025, Maia Sandu a efectuat 14 vizite în afara țării. Mai jos, redăm lista acestora:

6-9 iulie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Varșovia, Republica Polonă;

9-13 iulie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Roma, Republica Italiană

23-25 iulie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

8-10 septembrie 2025 – Participare, în calitate de vorbitor, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, Strasbourg, Republica Franceză;

10-13 septembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Roma și Vatican, Republica Italiană;

13-14 septembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Berlin, Republica Federală Germania;

1-2 octombrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Copenhaga, Regatul Danemarcei;

11-12 octombrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Veneția, Republica Italiană;

25-26 octombrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la București, România;

28-29 octombrie 2025– Deplasare în interes de serviciu la Paris, Republica Franceză; 3-5 noiembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Bruxelles, Regatul Belgiei; 10-14 decembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Larnaca, Republica Cipru;

14-15 decembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Atena, Republica Elenă; 15-17 decembrie 2025 – Deplasare în interes de serviciu la Haga, Regatul Țărilor de Jos.