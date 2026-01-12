Apocalipsa din farfurie: invazia organismelor modificate genetic și editate genomic nu mai poate fi oprită

Nu lipsesc acuzațiile de trădare a intereselor naționale și totul este învăluit într-o perdea de fum. Președintele Nicușor Dan spune că a fost implicat direct în negocieri și a obținut avantaje pentru România, dar nu le face publice, ministrul Agriculturii, Florin Barbu se apără de furia fermierilor și susține că el nu a știut nimic despre poziția pe care o va adopta României, adică, cu alte cuvinte, a fost ignorat de cuplu userist de la Externe și Economiei (Țoiu-Miruță) care a gestionat dosarul, iar Guvernul nu prezintă niciun studiu de impact asupra agriculturii și economiei naționale pe care și-a fundamentat poziția la Bruxelles. România și-a dat acordul pentru semnarea în această săptămână a documentului în Paraguay, iar acest lucru va însemna pentru mulți dintre fermierii români sfârșit de drum, spun patronatele și sindicatele din agricultură și industria alimentară. Un lucru despre care autoritățile de la București nu vorbesc, asta și pentru că nici nu cunosc capcanele pe care le ascunde acest acord, este că piața agroalimentară va fi inundată de produse obținute din organisme modificate genetic sau prin tehnici noi de editare genomică, protejate de patente de genă, de proces și de produs.

Fermierii europeni şi chiar şi cei români s-au opus de la început aprobării acestui acord care va permite intrarea în țările UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale. Patronatele fermierilor europeni susțin că UE promovează o agricultură cât mai curată, care utilizează cantități din ce în ce mai mici de îngrășăminte pentru o hrană sănătoasă, în timp ce piața va fi inundată de produse inferioare calitativ din America Latină. Și acesta nu este singurul risc.

Europarlamentarul Daniel Buda vrea comisie de supraveghere

Pe fondul acestui scandal național, europarlamentarul PNL Daniel Buda a anunțat că va solicita înființarea unei comisii în Parlamentul European pentru monitorizarea acestui acord. Conform unei postării pe pagina sa de Facebook, eurodeputatul a spus:

„Voi solicita, în Parlamentul European, înființarea unei COMISII SPECIALE de monitorizare a acordului UE-Mercosur. Luând act de parafarea acordului comercial UE-Mercosur de către ambasadorii statelor membre, dar luând act și de îngrijorările exprimate de fermierii români și europeni, voi demara, începând de săptămâna viitoare, procedurile necesare pentru înființarea unei COMISII SPECIALE la nivelul Parlamentului European. Această comisie va urmări cu strictețe și „la sânge” modul de implementare a acordului, din perspectiva impactului asupra agriculturii europene. Asigurându-ne că niciun fermier din UE nu va avea de suferit, urmare a încheierii acestui acord. În același timp, apreciez că este inadmisibil ca temerile fermierilor să fie exploatate de către orice partid politic. Este nevoie de unitate în acțiune, pentru a ne asigura că fermierii europeni nu vor fi afectați de aplicarea acestui acord”.

Ministrul Agriculturii, ignorat la Palatul Victoria

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur. El susțină că nici nu a participat în Guvern la discuțiile despre poziția pe care o va adopta România și nici nu a fost informat ulterior despre decizia luată. Ministrul Agriculturii a acuzat Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe că nu au luat în considerare îngrijorările transmise de instituția pe care o conduce. „Întrebați Ministerul Economiei dacă a fost luată în considerare respingerea memorandumului de către Ministerul Agriculturii, cu date exacte și clare care ar afecta direct producătorii și procesatorii români. Toate aceste lucruri au fost transmise prin respingerea regulamentului nesemnat de către Ministerul Agriculturii. De acum două săptămâni, de când am respins acest acord, nici Ministerul Economiei, nici Ministerul Afacerilor Externe nu au mai solicitat niciun punct de vedere sau nicio discuție pe acordul Mercosur”, a declarat Florin Barbu.

„Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur.

Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor”, a spus ministrul Agriculturii.

Valul de organisme modificate genetic vine peste noi

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este prezentat, la nivel oficial, drept o oportunitate de extindere a schimburilor economice și de consolidare a relațiilor strategice. În realitate, susține Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), documentul reprezintă o amenințare majoră pentru agricultura românească și pentru însăși capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja producătorii interni.

Președintele LAPAR, dr. ing. Nicu Vasile, avertizează că România se numără printre marii perdanți ai acestui acord, într-un moment în care politicile comerciale europene slăbesc deliberat mecanismele de protecție ale pieței agricole. „Aproximativ 90% din producția agricolă și agroalimentară a statelor Mercosur se încadrează în categoria biotehnologiilor, adică produse obținute din organisme modificate genetic sau prin tehnici noi de editare genomică, protejate de patente de genă, de proces și de produs.

Exact acest tip de produse va intra pe piața Uniunii Europene. Tranzacțiile comerciale nu vor fi guvernate de regulile sanitare și fitosanitare clasice (SPS), aplicabile produselor convenționale, ci de prevederile Acordului TRIPS privind protecția proprietății intelectuale, care favorizează deținătorii de patente”, ne-a declarat președintele LAPAR.

Bruxelles-ul va aproba Regulamentul privind Noile Tehnici Genomice (NGT)

Potrivit președintelui LAPAR, problema nu este doar acordul Mercosur, ci baza legală europeană care urmează să permită aceste importuri. Este vorba despre Regulamentul privind Noile Tehnici Genomice (NGT), aflat în procedură de aprobare la nivelul Parlamentului European.

Pentru categoria NGT1, regulamentul prevede condiții extrem de permisive: plante cu între una și 20 de modificări genetice sunt asimilate produselor convenționale, deși rămân purtătoare de patente. Aceste produse nu vor avea obligații clare de identificare, testare, analiză de risc, trasabilitate sau etichetare.

„Vorbim despre produse imposibil de controlat, care vor intra și vor fi cultivate ca și cum ar fi convenționale, dar care poartă în spate drepturi exclusive de proprietate intelectuală”, subliniază președintele LAPAR.

SUA, câștigătoare ale acordului

Printre beneficiari indirecți ai acordului UE - Mercosur sunt Statele Unite. „Majoritatea companiilor care dețin patentele genetice ale producției sud-americane sunt americane, nu europene. Excepțiile sunt puține, una dintre ele fiind Bayer”, potrivit președintelui LAPAR.

El acuză conducerea Comisiei Europene, în frunte cu Ursula von der Leyen, că a abandonat agricultura europeană și a expus piața UE intereselor marilor corporații globale de biotehnologie. „Mercosur nu este un caz izolat. Uniunea Europeană are peste 100 de acorduri comerciale similare cu state precum Canada, Japonia, Coreea de Sud sau Indonezia, toți fiind actori importanți în domeniul biotehnologiei agricole.

Când Regulamentul NGT va fi aprobat în această formă, piața UE va fi complet deschisă întregii producții mondiale. În lipsa unor mecanisme reale de protecție a producției interne, agricultura românească riscă să devină prima victimă a unei strategii comerciale europene care privilegiază comerțul și patentele în detrimentul fermierilor și al securității alimentare. Mercosur este doar începutul”, ne-a mai declarat președintele LAPAR.

Decizia care ne schimbă mâncarea, luată fără explicații? SINDALIMENTA cere publicarea studiilor de impact

O poziție extrem de dură a avut și Federația Sindicatelor din Industria Alimentară (SINDALIMENTA). Dragoș Frumosu, președintele federației, afirmă că Guvernul României îi ignoră pe fermieri și își bate joc de ei. „Costurile de producție tot mai mari de la an la an, coroborate cu prețurile cerealelor care au rămas la niveluri apropiate de cele din urmă cu 15 ani, conduc la o decapitalizare agresivă. În prezent, zeci de exploatații sunt deja executate silit, iar alte ferme se află la limita dintre supraviețuire și faliment. Abordare simplistă a problemelor sectorului agricol de către Guvernul Bolojan, fără o consultare cu jucătorii din domeniu, conduce la distrugerea caracterului strategic al agriculturii”, spune Dragoș Frumosu, citat într-un comunicat transmis de SINDALIMENTA. Industria alimentară românească va fi și ea grav afectată de această decizie și ne întrebăm ce se va întâmpla cu acele companii care au făcut investiții mari, prin implementarea unor proiecte europene.

Deschiderea pieței românești pentru produse agroalimentare ieftine din America Latină, dar foarte multe de o calitate mult inferioară celor românești, va conduce la falimente, disponibilizări masive de personal și importuri mari de alimente, se mai arată în comunicat. Federația cere Guvernului să facă publice stenogramele discuțiilor din Guvern pe tema poziției României în ceea ce privește acest acord, iar președintelui Nicușor Dan să facă publice avantaje obținute de țara noastră pe care spune că le-a obținut în urma negocierilor cu Comisia Europeană, în care susține că a fost implicat direct. De asemenea, se mai solicită guvernului să facă publice studiile de impact pentru agricultură și economie care au stat la baza fundamentării poziției țării noastre de a accepta acest acord.

Industria constructoare de mașini, marea câștigătoare

Aprobarea acordului poate aduce avantaje semnificative economiei României, susține analistul economic Adrian Negrescu. Potrivit unei postări pe Facebook, acesta spune că, în primul rând, firmele românești vor putea să își extindă prezența pe o piață de peste 270 de milioane de consumatori. Marele avantaj îl reprezintă eliminarea taxelor vamale (care în prezent ajung și la 35%), fapt care ar putea extinde semnificativ exporturile firmelor românești către America de Sud, estimate în prezent la peste 230 de milioane de euro. „Printre potențialii câștigători se află Dacia, Ford și furnizorii lor (componente auto și echipamente de transport), producătorii de aparate electrice și dispozitive mecanice unde avem deja exporturi semnificative în multe state ale lumii, inclusiv în SUA și în Africa, companiile din industria produselor metalice, a materialelor textile, producătorii de IT&C, cei care realizează produse tradiționale românești (de la vinuri la tot felul de produse made in Romania) etc. Inclusiv agricultura și zootehnia românească și-ar putea deschide noi linii de export, după ce ne-am extins semnificativ în Africa și Asia de Sud-Est.

În prezent, avem peste 250 de companii românești care își exportă produsele în țările Mercosur, dintre care mai mult de jumătate sunt IMM-uri care angajează, în total, peste 12.000 de salariați. Ce aduce, în esență, acordul Mercosur - proceduri vamale mai rapide și recunoașterea standardelor tehnice, suport logistic pentru exporturi (platforme dedicate pentru a ajuta firmele mici să înțeleagă regulile de piață din America de Sud) și, extrem de important - accesul la materii prime critice.

Acordul oferă României și UE acces la o sursă alternativă de materii prime esențiale pe care, în general, le aduceam din China. Mai e un aspect important. Acordul oferă protecție pentru produsele înregistrate în UE și care vor fi protejate împotriva imitațiilor în toată America de Sud - de la produse alimentare la băuturi și alte tipuri de mărfuri recunoscute la nivel european ca marcă înregistrată”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

