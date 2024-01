Consilierii de probațiune o iau de la capăt cu greva foamei

Drepturile primite anul trecut, doar din august până în noiembrie, erau câștigate în instanță, nu reprezentau majorări. Cu toate acestea, bugetarea pentru plata integrală a salariilor nu a fost cerută de conducerea Serviciului de Probațiune, iar cei aproximativ 700 de angajați din acest sistem nu știu dacă anul acesta își vor mai putea lua toți banii care li se cuvin, conform legii. Anul trecut au intrat în greva foamei peste 130 de consilieri de probațiune și au fost ignorați aproape permanent de reprezentanții Ministerului Justiției. La același tratament se așteaptă și de acum înainte.

Reprezentanții Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) au mers din nou la negocieri cu Ministerul Justiției, după ce s-au trezit cu salariile micșorate, în luna ianuarie. Secretarul de Stat Roxana Momeu le-a spus că problema vine de la lipsa bugetării pentru banii pe care ar fi trebuit să-i primească în continuare. Șefii le-au transmis că dacă nu le convine, sunt liberi să plece.

„Sunt în continuare 25 de colegi în greva foamei, dar merg la serviciu în continuare, la fel cum au mers toți cei care au făcut greva foamei în luna decembrie. Ministerul este în continuare indiferent. Am stat de vorbă doar cu doamna secretar de stat și i-am explicat că este dreptul nostru să primim în continuare aceleași salarii. Pe fluturașii de salariu nu este trecută suma cu minus, ceea ce înseamnă că ni s-a diminuat salariul. Deși trebuia să se facă inclusiv indexarea salariilor cu indicele de inflație, acest lucru nu s-a făcut, iar doamna secretar de stat ne-a spus că salariile ni s-au majorat, deși este vorba despre corectare salarială, nu de majorare. Am cerut dovezi și doamna s-a enervat și a spus că ar trebui să mergem pe încredere. Directoarea noastră a cerut mai puțini bani pentru salariile noastre, începând cu luna decembrie”, a explicat, pentru Jurnalul, Andreea Faur, liderul sindicatului.

S-au întors la salariile de acum 7 ani

Serviciul de probațiune, prin acești angajați de care ministerul de resort efectiv își bate joc, de mai mulți ani, aduce la bugetul statului peste 7.000.000 de lei lunar, gestionând situația a peste 100.000 de persoane condamnate penal sau care urmează sa fie condamnate penal, pe care trebuie să le evalueze, să le controleze, să le sprijine și să le modeleze comportamental, în același timp. Consilierii de probațiune își asumă și foarte multe riscuri, intrând permanent în contact cu oameni de la care se pot aștepta și la reacții violente și pentru care nu au niciun fel de protecție. Acum, salariile lor au ajuns înapoi, la nivelul din 2017, deși toate veniturile celorlalți bugetari au crescut.

„Sunt oameni care nu-și mai pot plăti creditele bancare, sunt disperați. S-a ajuns la această situație după intrarea în vigoare a noilor coduri penale, când salarizarea sistemului de probațiune nu a acoperit toate atribuțiile și responsabilitățile. Salariile nu au fost calculate corect, nu s-au dat banii din urmă, după ce ne-am câștigat drepturile în instanță. Salariile noastre nu au fost majorate, din 2017. Din moment ce nu ne-au dat termen, e clar că vom primi salariile micșorate în continuare, pentru că Ordonanța din decembrie spune că toate salariile se vor menține la nivelul lunii decembrie 2023. Am fi putut lua sumele în integralitate dacă prevederea era să se mențină anul acesta la nivelul lunii noiembrie 2023”, a mai explicat Andreea Faur.

S-au greșit calculele de la început

Funcția de consilier de probațiune a fost poziționată în structura de grade la nivelul unor funcții de specialitate din sistem, respectiv personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Criminalistică, în timp ce nivelul de salarizare al consilierilor de probațiune este situat sub cel al personalului auxiliar din justiție – contabili și secretare -, aspect care prejudiciază grav și drepturile, și motivația profesională a acestora. „Avem rată de recidivă sub 1%, ceea ce înseamnă că specialiștii din Probațiune își fac treaba, dar nu se ia în considerare nici măcar evaluarea muncii noastre. Am câștigat în instanță anularea unui Ordin care s-a dovedit a fi ilegal, iar nimeni din conducere nu și-a dat demisia pentru acel Ordin. Acum nici măcar nu am primit un mesaj de solidaritate din partea conducerii, măcar pentru a mima empatia. Dacă avea de gând să ne dea salariile întregi, puteau să ne spună că a fost o eroare și se caută soluții pentru remedierea situației, începând cu luna ianuarie, însă asta nu s-a întâmplat”, spune liderul de sindicat.

Sindicaliștii se mai plâng și de faptul că toate protestele lor au fost înăbușite de către conducere, în mod abuziv, li s-au suspendat ordinele de numire în funcție, anul trecut, după grevă, chiar dacă au fost la lucru efectiv. Unii dintre cei care au protestat au primit 20-30 de lei pe luna în care au făcut grevă, deși au lucrat în timpul grevei, deși nu cereau majorarea salarială, ci acordarea drepturilor pe care le aveau deja, drepturi câștigate în instanță, după ce li s-a calculat greșit venitul, dar nu au fost puse în plată de Ministerul Justiției.

Pentru noi niciodată n-au avut bani, salariile au fost plafonate greșit, iar noi nu am primit corectarea salarială decât pentru 4 luni. Ne-au întors acum la același venit din 2017.

Andreea Faur, liderul SNCSP