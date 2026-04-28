Anul în care cursa globală a înarmării a scăpat de sub control: aproape 3 trilioane de dolari cheltuiți pe arme 

Cheltuielile militare mondiale au ajuns la 2.887 de miliarde de dolari în 2025, o creștere de 2,9% în termeni reali față de 2024. Ele au scăzut în Statele Unite, dar au crescut cu 14% în Europa și cu 8,1% în Asia și Oceania. Cele trei țări cu cele mai mari cheltuieli militare - SUA, China și Rusia - au cheltuit un total combinat de 1.480 de miliarde de dolari, sau 51% din totalul global, conform noilor date publicate luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI). Anul 2025 a fost al 11-lea an de creșteri consecutive ale cheltuielilor globale pentru înarmare, ducând povara militară globală ca pondere în produsul intern brut (PIB) la 2,5%, cel mai ridicat nivel din 2009.

SUA taie ajutoarele pentru Ucraina și își reduc cheltuielile

Cheltuielile SUA s-au redus anul trecut deoarece nu a fost aprobat niciun nou ajutor militar pentru Ucraina în cursul anului. Acest lucru a fost în contrast puternic cu cei trei ani precedenți, când a fost aprobat un total de 127 miliarde de dolari. Cheltuielile militare ale Statelor Unite au fost de 954 miliarde de dolari, cu 7,5% mai mici decât în ​​2024. Cu toate acestea, SUA au crescut investițiile, atât în ​​capacități militare nucleare, cât și în cele convenționale, pentru a menține dominația în emisfera vestică și a descuraja China în Indo-Pacific, acestea fiind obiective-cheie ale noii Strategii de Securitate Națională. „Scăderea cheltuielilor militare ale SUA în 2025 va fi probabil de scurtă durată”, a declarat Nan Tian, ​​director de program al Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Cheltuielile aprobate de Congresul SUA pentru 2026 au crescut la peste un trilion de dolari (peste 1.000 de miliarde de dolari – n. red), o creștere substanțială față de 2025 și ar putea crește în continuare la 1,5 trilioane de dolari în 2027, dacă este acceptată ultima propunere bugetară a președintelui Trump”.

Rusia a alocat 7,5% din PIB, Ucraina 40%

Principalul factor care a contribuit la creșterea globală a cheltuielilor militare în 2025 a fost o creștere de 14% în Europa, la 864 de miliarde de dolari. Cheltuielile Rusiei și Ucrainei au continuat să crească în al patrulea an al războiului din Ucraina, în timp ce eforturile continue de reînarmare ale membrilor europeni NATO au dus la cea mai accentuată creștere anuală a cheltuielilor în Europa Centrală și de Vest de la sfârșitul războiului rece. Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 5,9% în 2025, ajungând la 190 miliarde de dolari, ceea ce a urcat povara militară la 7,5% din PIB. Ucraina, a șaptea țară la nivel global după bugetul alocat apărării în 2025, și-a mărit cheltuielile cu 20%, la 84,1 miliarde de dolari, sau 40% din PIB. „În 2025, cheltuielile militare ca pondere din cheltuielile guvernamentale au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina”, a declarat Lorenzo Scarazzato, cercetător în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Cheltuielile lor vor continua probabil să crească în 2026, dacă războiul continuă, veniturile din vânzările de petrol ale Rusiei crescând și Ucraina așteaptă un împrumut major de la Uniunea Europeană.”

„Cheltuielile militare globale au crescut din nou în 2025, deoarece statele au răspuns la un alt an de războaie, incertitudine și tulburări geopolitice cu campanii de armament la scară largă. Având în vedere gama crizelor actuale, precum și obiectivele pe termen lung ale multor state privind cheltuielile militare, această creștere va continua probabil până în 2026 și ulterior.” Xiao Liang, cercetător în cadrul Programului de Cheltuieli Militare și Producție de Arme al SIPRI

Europa: Germania a cheltuit cel mai mult, Polonia și Letonia au alocat cel mai mult din PIB

Cheltuielile militare totale din Europa au ajuns la 864 de miliarde de dolari în 2025, reprezentând o creștere de 14% față de 2024, fiind cel mai ridicat nivel de cheltuieli europene înregistrat vreodată de SIPRI. În deceniul 2016-2025, cheltuielile militare în regiune s-au dublat (+102%). În același timp, cheltuielile militare ale celor 29 de state europene membre NATO au totalizat 559 miliarde de dolari, iar creșterea reflectă instabilitatea geopolitică tot mai mare din regiune, legată în principal de războiul Rusia-Ucraina și incertitudinea cu privire la garanțiile de securitate ale SUA pentru membrii europeni ai NATO. „În 2025, cheltuielile militare ale membrilor europeni NATO au crescut mai rapid decât oricând din 1953, reflectând urmărirea continuă a autosuficienței europene, alături de presiunea tot mai mare din partea Statelor Unite pentru a consolida partajarea poverii în cadrul alianței”, a declarat Jade Guiberteau Ricard, cercetător în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „Pe măsură ce statele se străduiesc să îndeplinească noile obiective de cheltuieli ale NATO convenite în 2025, există riscul ca granițele dintre cheltuielile militare și alte cheltuieli „legate de apărare și securitate” să devină neclare, reducând transparența și complicând și mai mult evaluarea”.

Polonia și Letonia sunt în frunte în ceea ce privește cheltuielile raportate la PIB, cu 4,5%, respectiv 3,6%. Germania a fost statul cu cele mai mari cheltuieli militare din grup, ele crescând cu 24% față de anul precedent, ajungând la 114 miliarde de dolari. Povara militară a Germaniei a depășit pragul de 2,0% pentru prima dată din 1990, ajungând la 2,3% din PIB în 2025. Spania, țară care a fost pusă de președintele SUA Donald Trump pe lista neagră, și-a dublat cheltuielile, ajungând la 34,4 miliarde de euro. În 2025, cheltuielile militare ale Franței au crescut cu 1,5%, ajungând la 68,0 miliarde de dolari. În special, cheltuielile pentru echipamentele forțelor armate, majoritatea fiind produse de industria franceză de armament, au crescut cu 11%, ajungând la 21,1 miliarde de dolari. Revizuirea Strategică Națională a Franței, publicată în 2025, își propune să consolideze industria de armament pentru a satisface nevoile forțelor armate și să construiască o „economie pregătită pentru război” până în 2030. Cheltuielile militare ale Regatului Unit s-au ridicat la 89,0 miliarde de dolari în 2025, ceea ce a fost cu 2,0% mai puțin decât în ​​2024, dar cu 32% mai mult decât în ​​2016. Regatul Unit a alocat 2,4% din PIB-ul său armatei în 2025, încă puțin sub obiectivul de 2,5% pe care guvernul intenționează să îl atingă până în 2027.

Cifrele aliaților NATO europeni, contestate de SIPRI

Afirmația NATO conform căreia toți membrii săi și-au atins obiectivul de 2% pentru cheltuieli de apărare în 2025 a fost contestată de institutul de cercetare SIPRI, care a avertizat că definițiile nebuloase ale ceea ce constituie cheltuieli de apărare ar putea duce la „contabilitate creativă”. Alianța militară a estimat anul trecut că membrii săi au atins obiectivul de cheltuieli de 2%, dar oficialii SIPRI au declarat că, în opinia lor, doar 23 dintre cei 32 de membri NATO au reușit de fapt să atingă acest prag. Alianța militară a stabilit vara trecută un nou obiectiv de cheltuieli de 5% până în 2035, în urma presiunilor din partea președintelui SUA, Donald Trump. Din această sumă, 3,5% urmează să fie dedicată cheltuielilor de bază pentru apărare, iar 1,5% investițiilor mai ample legate de securitate. Cheltuielile militare se referă la toate cheltuielile guvernamentale pentru forțele și activitățile militare curente, inclusiv salariile și beneficiile, cheltuielile operaționale, achizițiile de arme și echipamente, construcțiile militare, cercetarea și dezvoltarea, precum și administrația centrală, comanda și sprijinul. Prin urmare, SIPRI descurajează utilizarea unor termeni precum „cheltuieli pentru armament” atunci când se face referire la cheltuielile militare, deoarece cheltuielile pentru armament reprezintă de obicei doar o minoritate din total. În aceste condiții, SIPRI și-a exprimat îngrijorarea că nu s-a realizat încă o definiție clară a cheltuielilor care contribuie la obiectivul de 1,5%. Acest obiectiv este definit în prezent ca o investiție pentru „protejarea infrastructurii noastre critice, apărarea rețelelor noastre, asigurarea pregătirii și rezilienței noastre civile, declanșarea inovației și consolidarea bazei noastre industriale de apărare”.

Cheltuielile în Orientul Mijlociu sunt stabile

Cheltuielile militare în Orientul Mijlociu au ajuns la aproximativ 218 miliarde de dolari în 2025, cu doar 0,1% mai mari decât în ​​2024. Pe lângă Israel, majoritatea celorlalți cheltuitori majori din regiune pentru care există date disponibile și-au mărit cheltuielile. Cheltuielile militare ale Israelului au scăzut cu 4,9%, ajungând la 48,3 miliarde de dolari, reflectând o reducere a intensității războiului din Gaza în cursul anului 2025, după acordul de încetare a focului cu Hamas din ianuarie 2025. Cu toate acestea, cheltuielile Israelului au rămas cu 97% mai mari decât în ​​2022. Cheltuielile militare ale Turciei au crescut cu 7,2% în 2025, ajungând la 30,0 miliarde de dolari, parțial determinate de operațiunile sale militare în desfășurare în Irak, Somalia și Siria. Cheltuielile Iranului au scăzut pentru al doilea an consecutiv, scăzând cu 5,6%, ajungând la 7,4 miliarde de dolari în 2025. Scăderea în termeni reali s-a datorat inflației anuale ridicate de 42%, iar cheltuielile au crescut în termeni nominali.

Asia și Oceania urcă rapid alocările militare

Cheltuielile militare din Asia și Oceania au totalizat 681 miliarde de dolari în 2025, cu 8,1% mai mari decât în ​​2024 - cea mai mare creștere anuală din 2009. China, al doilea cel mai mare cheltuitor militar din lume, și-a majorat cheltuielile militare cu 7,4%, ajungând la 336 de miliarde de dolari. Aceasta a fost a 31-a creștere consecutivă de la an la an, China continuând campania de modernizare militară, iar campania reînnoită împotriva corupției în achizițiile militare nu pare să fi limitat cheltuielile, subliniază analiza SIPRI.

Cheltuielile militare ale Japoniei au crescut cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari în 2025, echivalentul a 1,4% din PIB - cea mai mare pondere din 1958. Cheltuielile militare ale Taiwanului au crescut cu 14%, ajungând la 18,2 miliarde de dolari (2,1% din PIB), cea mai mare creștere anuală din cel puțin 1988, pe fondul intensificării exercițiilor militare în jurul insulei de către Armata Populară de Eliberare. „Aliații SUA din Asia și Oceania, cum ar fi Australia, Japonia și Filipine, cheltuiesc mai mult pentru armatele lor, nu numai din cauza tensiunilor regionale de lungă durată, ci și din cauza incertitudinii crescânde cu privire la sprijinul SUA”, a declarat Diego Lopes da Silva, cercetător senior în cadrul Programului SIPRI pentru Cheltuieli Militare și Producție de Arme. „La fel ca în Europa, aliații SUA din Asia și Oceania sunt, de asemenea, sub presiunea administrației Trump de a cheltui mai mult pentru armatele lor.”

Alte evoluții notabile

-India, țara cu al cincilea cel mai mare buget militar din lume în 2025, și-a majorat cheltuielile militare cu 8,9%, ajungând la 92,1 miliarde de dolari.

-Cheltuielile militare ale Pakistanului au crescut cu 11%, ajungând la 11,9 miliarde de dolari.

-Cheltuielile militare ale Arabiei Saudite au crescut cu 1,4%, ajungând la 83,2 miliarde de dolari, ceea ce o face al optulea cel mai mare cheltuitor militar din lume.

-Cheltuielile militare totale în Africa au crescut cu 8,5% în 2025, ajungând la 58,2 miliarde de dolari.

-Cheltuielile militare ale Nigeriei au crescut cu 55%, ajungând la 2,1 miliarde de dolari în 2025, deoarece insurgențele și violența extremistă au contribuit la agravarea insecurității.

-Cheltuielile militare ale Guyanei au crescut cu 16%, ajungând la 248 de milioane de dolari în 2025, alimentate de escaladarea tensiunilor cu Venezuela din cauza regiunii Essequibo.

-Cheltuielile militare ale Venezuelei rămân necunoscute din cauza lipsei de date disponibile publicului.