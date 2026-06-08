Avertizare meteo imediată! Cod Portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 17:23 până la : 08-06-2026 ora 18:15

In zona : Județul Ialomiţa: Grindu, Valea Măcrișului, Colelia, Ciocârlia;

Județul Călăraşi: Frumușani, Plătărești, Sohatu, Sărulești, Gălbinași;

Județul Dâmboviţa: Fieni, Moroeni, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Malu cu Flori, Bărbulețu, Pucheni, Râu Alb;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 17:15 până la : 08-06-2026 ora 18:00

In zona : Județul Tulcea: Sulina, Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 70...80 km/h), vijelie, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 17:00 până la : 08-06-2026 ora 17:45

In zona : Județul Brăila: Ulmu, Ciocile;

Județul Ialomiţa: Gârbovi, Ciocârlia;

Județul Argeş: Stoenești, Dragoslavele;

Județul Prahova: Boldești-Gradiștea;

Județul Buzău: Pogoanele, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Săhăteni, Brădeanu, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Largu, Florica;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 16:20 până la : 08-06-2026 ora 17:00

In zona : Județul Buzău: Smeeni, Brădeanu, Scutelnici;

Județul Călăraşi: Sohatu, Sărulești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 15:40 până la : 08-06-2026 ora 16:30

In zona : Județul Brăila: Galbenu, Jirlău;

Județul Buzău: Cochirleanca, Ziduri, Bălăceanu, Robeasca;

Județul Dâmboviţa: Băleni, Gura Ocniței, Bucșani, Văcărești, Comișani, Nucet, Dobra, Ulmi;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 15:40 până la : 08-06-2026 ora 16:40

In zona : Județul Bacău: Răcăciuni, Cleja, Faraoani, Nicolae Bălcescu, Horgești, Parincea, Gioseni, Tamași;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm)



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 08-06-2026 ora 15:25 până la : 08-06-2026 ora 16:30

In zona : Județul Vrancea: Mărășești, Panciu, Țifești, Movilița, Străoane, Fitionești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...70 km/h), vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm)



COD : GALBEN



Valabil de la : 08-06-2026 ora 15:20 până la : 08-06-2026 ora 16:20

In zona : Județul Vâlcea: Călimănești, Păusești-Măglași, Bujoreni, Berislăvești, Băile Olănești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești, Runcu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).