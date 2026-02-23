Deszăpezirea prin topire: Bucureștiul, orașul marilor lacuri apărute peste noapte

În schimb, au părut mult mai interesate să puncteze la capitolul imagine. Pagina de Facebook a Primăriei Generale a Capitalei era ieri dimineața plină de poze cu angajații firmelor de deszăpezire pe străzi, de utilaje care acționau pe marile bulevarde. Pentru primarul general al Bucureștiului, liberalul Ciprian Ciucu, și primarii de sectoare contează mai mult poza de imagine, pentru că altfel orașul din spatele blocurilor de pe marile bulevarde a fost din nou abandonat de către autorități. Noroc că vremea se încălzește, a apărut soarele și deszăpezirea prin topire ne salvează. Ne lasă, în schimb, cu mari lacuri la trecerile de pietoni și pe străzile dintre blocuri.

Chiar dacă fuseseră avertizate că urmează un nou episod de iarnă autentică în Capitală, și de această dată au reușit să-i înfurie pe bucureșteni. Dovadă sunt multele mesaje transmise de aceștia pe paginile de socializare ale Primăriei Generale și ale celor de sector în care toți reclamă incompetența autorităților. A traversa șoseaua dintr-o parte în alta a devenit, în aceste zile, o adevărată probă de curaj pentru pietoni. Traficul intens și graba șoferilor sunt doar o parte din obstacole, la ele adăugându-se bălțile adânci și zloata care acoperă carosabilul și trotuarele. Topirea bruscă a zăpezii a transformat marginile drumurilor în mari lacuri cenușii, iar pasul făcut pe trecerea de pietoni vine cu riscul de a te scufunda până la glezne în ele și de a fi stropit din cap până-n picioare de un șofer vitezoman, pentru că în lipsa unor rigole funcționale sau a unui sistem eficient de scurgere, apa rezultată din dezgheț băltește zile în șir.

După blocuri este ea, zăpada mare

Cine a ieșit sâmbătă și duminică din casă a putut vedea dezastrul din sectoarele Capitalei. Străzile interioare au fost peste tot abandonate de primării. În ciuda semnalelor transmise de cetățeni, firmele responsabile cu deszăpezirea nu s-au deranjat să trimită utilajele și pe străzile interioare. Același lucru s-a putut observa și pe trotuare, unde nimeni nu a curățat zăpada, iar ieri dimineață acestea erau deja acoperite cu un strat gros de zăpadă și cu mari porțiuni de gheață. Situația arată rău și pentru că zăpada căzută zilele trecute a fost împinsă de utilajele de deszăpezire spre trotuare, dar de aici nu a mai evacuat-o nimeni și, după cum se mișcă autoritățile, nu va fi luată prea curând, rămânând să se topească singură în „lacurile de acumulare” care împânzesc orașul astăzi.

Ce spun bucureștenii

Mesajul unui bucureștean pentru primari, postat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, este elocvent pentru nemulțumirea locuitorilor orașului față de autoritățile locale. După ce le acuză că postează doar poze alese, care distorsionează realitatea de pe străzi, el face o recenzie a faptelor care demonstrează delăsarea lor.

„Imagini pe ‘alese’. Realitatea este alta in teren, umilitoare din punctul meu de vedere. Cel mai mare contribuabil din Romania si probabil din Europa de est/sud-est, bucuresteanul. 1.1 milioane de unitati rezidentiale, 1.2 milioane de angajati, salariu mediu brut 10000 RON, cele mai mari taxe din Romania. Cred ca meritam sa avem si servicii pe masura contributiei, eficiente, rapide, performante, reale.

Ce primim? Apa calda, mai mult timp rece pe perioada iernii, strazi neasfaltate, trotuare denivelate si pline de gropi, locuri de parcare scumpe si insuficiente, 0 proiecte de dezvoltare, peticeala, 0 km piste de biciclete in ultimii 6 ani.

Aceasta zapada doar ne-a amintit ca banii cetatenilor sunt cheltuiti iresponsabil, probabil nu in Bucuresti.

Mergeti va rog in Varsovia, Praga, Bratislava si luati exemple pozitive privind gestiunea fondurilor locale, venituri si cheltuieli.

In Sector 1 performanta slaba a primariei a foat motivata prin rezilierea contractului cu Romprest. Noi cetatenii putem sa reziliem ‘contractul’ cu Primaria Sectorului 1?

De ce inca avem 7 primarii si 7 consilii locale? Cu ce ajuta acest lucru ?

Aveti o statistica cu contributia totala medie a unui Bucurestean la bugetul de stat si bugetele locale? Eu cred ca probabil Bucurestiul trebuie sa fie unu din cele mai frumoase si moderne orase din Europa, la ce contributii primeste de la cetatenii sai”.

Indiferentă la oameni, nici amenda nu sensibilizează Primăria Sectorului 2

Primarul din sectorul 2 a reușit și de această dată să-și dea cu stângul în dreptul. „Astazi am avut drumuri de facut prin sectorul 2, drumuri obligatorii, mers la spital, schimbat pansament, fiind operata. Nu a dat nimeni cu nimic pe strazi, nu am vazut un singur utilaj pe drum (zonele Obor, Primaria Sectorului 2 Bucuresti, stefan cel mare, strada polona, calea floreasca in zona spitalului de urgenta). Patinau masinile, patinau autobuzele, oamenii escaladau nametii ca sa traverseze. Voi sunteti bine acolo cu capuțul? Chiar nu va e jena putin???”, a transmis o doamnă pe Facebook. Primăria Sectorului 2 a fost amendată săptămâna trecută de către Primăria Capitalei pentru că nu-și făcut treaba cu deszăpezitul și probabil va mai încasa o amendă și săptămâna aceasta.

La Sectorul 1, una este pe Facebook, alta pe stradă

Una dintre cele mai amendate primării din cauza slabei mobilizări la deszăpezirea precedentă a fost cea din sectorul 1. Ieri dimineață oficialii sectorului se lăudau că de această dată au acționat ca la carte. „Până acum au fost împrăștiate aproximativ 700 de tone de material antiderapant, iar în depozitele operatorului de salubritate există un stoc de 1.000 de tone de sare, pregătit pentru intervențiile din următoarele ore. Totodată, 270 de muncitori desfășoară activități de deszăpezire în stațiile STB și la trecerile de pietoni, pentru ca transportul public și circulația pietonală să se desfășoare în condiții de siguranță. Pentru ca elevii și profesorii să ajungă în siguranță luni la cursuri, în această după-amiază demarăm deszăpezirea acceselor în școli”, au transmis aceștia. Totuși, unii dintre locuitorii sectorului au ținut să contrazică autoritățile. „Citesc si nu imi vine sa cred.... ne aflam in oras, vedem si traim momentul. Au trecut mai bine de 4 zile de la prima ninsoare si la noi pe strada pana azi nu a intrat nici un utilaj, noi facand sesizare inclusiv la Primarie S1 si Politia Locala. Dar "operatorul intervine permanent"....Urgenta 2 nu a vazut nici un utilaj. Siguranta??? Rog sa analizati cele scrise!!!! Sector 1, București, anul 2026”, a transmis Primăriei Sectorului 1 o locuitoare a acestuia după ce autoritățile s-au lăudat cu modul în care au intervenit.

Laudă și la Poliția Locală

Și Poliția Locală ne spune că este prezentă la datorie.

„Acesta este rolul nostru în #deszăpezire! Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București este la comandă încă de aseară. Atât din dispecerat, cât și pe teren. Primăriile de sector trebuie să coordoneze, să monitorizeze și să se asigure că fiecare operator de salubritate, cu care a încheiat contract pentru curățarea zăpezii, își îndeplinește sarcinile. #weekend bun să aveți!”, a transmis pe Facebook aceasta.

Realitatea din teren îi contrazice însă pe polițiștii locali. Prezența lor în stradă a fost sporadică.

Cum situația din teren nu era cam aceeași cu cea din pozele postate pe Facebook, la prânz, Poliția Locală a considerat necesar să solicite operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, cu accent pe deszăpezirea trotuarelor și a trecerilor de pietoni.

Primăriile, amenințate din nou cu amenzi

Conform datelor oficiale, firmele de deszăpezire au acționat zilele acestea cu sute de utilaje și peste 1.000 de operatori manuali, inclusiv în ture de noapte. Fără a contesta veridicitatea acestor cifre, putem însă spune că utilajele și oamenii mobilizați au fost insuficienți. Având în vedere că și această nouă acțiune a fost un eșec, Primăria Capitalei poate începe să scrie amenzile. Cum a acționat fiecare primărie:

Sectorul 1

77 utilaje, 430 operatori manuali (130 persoane în tura de noapte, 300 persoane în tura de zi) și 1.630 tone material antiderapant;

Sectorul 2

67 de utilaje, 350 operatori manuali (100 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) și 2.951 tone material antiderapant solid și lichid;

Sectorul 3

30 de utilaje, 100 operatori manuali și 1.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 4

71 de utilaje, 320 operatori manuali (70 persoane în tura de noapte, 250 persoane în tura de zi) și 1.750 tone material antiderapant solid;

Sectorul 5

51 de utilaje, 200 operatori manuali (50 persoane în tura de noapte, cu posibilitatea de modificare/suplimentare a numărului de operatori pe schimburi, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, 150 persoane în tura de zi) și 3.200 tone material antiderapant solid;

Sectorul 6

80 de utilaje, 313 operatori manuali (128 persoane în tura de noapte, 185 persoane în tura de zi) și 2.125 tone material antiderapant.

Primăria Generală a Capitalei a avertizat că primăriile vor fi amendate din nou dacă nu-și fac treaba. „Dacă din nou nu-și fac treaba pentru comunitățile pe care le reprezintă, operatorii de salubritate, aflați sub contract cu primăriile de sector, vor fi din nou amendați!”, a transmis aceasta.

Ninsoarea trecută s-a lăsat cu amenzi de peste 200.000 de lei

Intervenția slabă a primăriilor de sector în urma ninsorii de precedente s-a lăsat pentru primăriile de sector cu amenzi grele. Conform datelor publicate de primarul general Ciprian Ciucu, amenzile au fost de:

-Sectorul 1 - 8 sancțiuni, de 40.000 lei;

-Sectorul 2 - 7 sancțiuni, de 35.000 lei,

-Sectorul 3 - 4 sancțiuni, de 20.000 lei;

-Sectorul 4 - 4 sancțiuni de 20.000 lei

-Sectorul 5 - 7 sancțiuni, de 35.000 lei;

-Sectorul 6 - 11 sancțiuni, de 55.000 lei.

Mai multe poze urcate pe Facebook au surprins utilaje de deszăpezire care se plimbau printre străduțe cu lamele de deszăpezire ridicate în noaptea de sâmbătă spre duminică.

