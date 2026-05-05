1 Mai la mare: venit, văzut, fugit. Din 65.000 de turiști, doar 17.500 s-au cazat pe litoralul românesc

Din analizele făcute de asociațiile patronale reiese că deși au fost prezenți la evenimentele de pe plajă sau în cluburile, barurile și restaurantele de la malul mării peste 70.000 de persoane, doar 17.500 s-au cazat în cele aproape 20.000 de camere din unitățile de cazare clasificate care au fost deschise în ultimele zile, conform datelor centralizate de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Estimarea făcută de reprezentanții industriei ospitalității este că alți circa 15.000 de petrecăreți s-au cazat în apartamentele din Mamaia Nord sau în alte camere neclasificate de pe litoral, circa 3.600 fiind în Vama Veche, unde estimarea făcută de patronatul RESTO Constanța, pe baza datelor furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție, este că ar fi fost circa 65.000 de persoane.

Mamaia și Vama Veche au fost pline, în minivacanța de 1 Mai, în ciuda lipsei totale de implicare a autorităților locale și centrale, dar și a piedicilor pe care instituțiile statului le pun operatorilor de plaje, hotelierilor și antreprenorilor din HoReCa. Cei mai mulți au ales distracția și evenimentele organizate în stațiunile cu hoteluri deschise, în nord și în sud - Mamaia și Vama Veche. Dar estimarea inițială a patronatelor s-a adeverit: au fost cu 50% mai puțini petrecăreți decât anul trecut - circa 40.000 s-au cazat la Mamaia și Năvodari (Mamaia Nord), Eforie Nord și Vama Veche, potrivit datelor analizate de patronatul RESTO Constanța, dintre ei cazându-se doar 17.500, conform hotelierilor din FPTR.

În Vama Veche au fost circa 65.000 de petrecăreți, dar cei mai mulți s-au aflat în tranzit, ori au mers pentru câteva ore petrecute pe plajă, la terase sau la concerte.

Patronatele din industrie spun că evenimentele atrag cel mai mare număr de turiști în vacanța de 1 Mai, dar nici organizatorii nu au fost sprijiniți de instituțiile statului, Anul acesta, 15.000 de turiști au fost pierduți după ce autoritățile au i-au gonit pe organizatorii festivalului Sunwaves - spun atât Corina Martin, reprezentanta RESTO, cât și hotelierii din FPTR. Din acest an, festivalul Sunwaves 2026 s-a mutat pe litoralul bulgăresc, la Nisipurile de Aur, începând cu 30 aprilie, iar ediția de sfârșit de vară (SW38) este programată între 3-7 septembrie 2026, la Las Salinas, Roquetas de Mar, Spania.

Eforturi mari ale antreprenorilor

Hotelierii din FPTR spun că deschiderea sezonului estival din acest an a fost afectată grav de lipsa de coordonare, de întârzierea deciziilor administrative și de incapacitatea autorităților centrale și locale de a asigura condiții decente pentru turiști și operatorii economici.

„În ciuda acestor blocaje, deținătorii de structuri de primire turistice de pe litoral au făcut un efort considerabil pentru a deschide sezonul estival la 1 mai în condiții cât mai bune. Au fost pregătite peste 82 de structuri de primire turistică, totalizând aproximativ 19.800 de locuri de cazare, precum și circa 40.000 de locuri în unitățile de alimentație publică. Din datele estimate, în structurile cu funcțiuni de cazare clasificate, au fost cazați aproximativ 17.500 de turiști, fără a include turiștii cazați în apartamente, camere sau alte structuri neclasificate. Acest efort al mediului privat trebuie subliniat cu atât mai mult cu cât unele unități au deschis cu doar 1.520 de spații de cazare ocupate, asumând costuri importante pentru personal, utilități, aprovizionare etc., în speranța unui început de sezon în condiții civilizate”, a transmis FPTR, într-un comunicat de presă. Federația este reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă turism, hoteluri, restaurante, membru fondator al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România - CAIR.

Hotelierii cred că dacă sezonul estival 2026 ar fi început ordonat, România ar fi câștigat mai mult decât din orice campanie de promovare. „Biroul Executiv al FPTR consideră că responsabilitatea pentru ratarea deschiderii sezonului estival în condiții decente aparține atât administrației publice locale, cât și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului. FPTR a solicitat, în ultimele 6 luni, autorităților competente măsuri urgente, clare și aplicabile, nu declarații publice fără efect”, a mai transmis federația.

Vremea a fost bună, dar prognoza s-a dat greșit

Patronatele din turism și HoReCa sunt din nou supărate pe prognozele greșite (nu este prima oară). Asociația Patronală RESTO Constanța a calculat circa 40.000 de turiști care au ajuns pe litoralul românesc, în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie, în mini-vacanța de 1 Mai, în scădere cu 50% față de perioada similară a anului trecut.

„Am început acest sezon cu o scădere cu 50% a numărului de turiști, față de aceeași perioadă de anul trecut și din anii trecuți, în urma pierderii a 15.000 turiști pe care îi aveam anual la Festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum, și în urma unei prognoze meteo anunțate, în mod eronat, ca nefavorabilă. În realitate, vremea ne-a zâmbit și ne-a încurajat, la fel și turiștii ce au ținut să ne arate că festivalurile și distracția de Mamaia și de Vama Veche sunt, pe orice vreme, de neînlocuit”, a declarat Corina Martin, președinta Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Corina Martin spune că Mamaia și Vama Veche s-au bucurat, ca în fiecare an, de cei mai mulți turiști, pe următoarele locuri în top fiind Mamaia Nord și Eforie Nord - în aceasta din urmă fiind atras segmentul de turiști care preferă serviciile de wellness și SPA, la hotelurile care au și piscine interioare.

Ceilalți turiști merg mai ales în locurile unde se desfășoară concerte și festivaluri de muzică și dans, festivaluri gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ - în Mamaia, Vama Veche și Mamaia Nord. De exemplu, într-un singur loc din Mamaia, la Princess Club, au fost peste 3.500 de petrecăreți în fiecare seară, la evenimente.

Scăderea puterii de cumpărare se va reflecta în PIB

Reprezentanții industriei ospitalității așteaptă un ajutor real de la guvern și de la autoritățile locale, după ce s-a văzut scăderea cu 50% a numărului de turiști pe litoral, de 1 Mai. „Ne așteaptă un an dificil pentru industria turismului din România, afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Cu toate acestea, am ajuns să aducem o contribuție de 6% la PIB-ul României și vom continua să luptăm pentru drepturile antreprenorilor din turismul românesc și pentru șansa tuturor românilor de a-și permite și de a-și dori cel puțin o vacanță pe an în România”, a susținut Corina Martin.

Reprezentanții FPTR au calculat un aport la PIB de 15% din turism și industriile conexe, iar aceștia spun că Executivul ar trebui să recalculeze datele economice, după ce scăderea puterii de cumpărare a afectat grav și acest domeniu.