Disperarea #rezist: CSM a început să avizeze favorabil numirile pentru marile parchete. Disperarea USR: Ungerea noului Avocat al Poporului, amânată

Ieri, a avut loc prima confirmare din partea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la propunerile înaintate, săptămâna trecută, de către ministrul Justiției, Radu Marinescu. Candidatul selectat pentru ocuparea funcției de șef al DIICOT a primit aviz favorabil, cu unanimitatea voturilor membrilor Secției pentru Procurori de la CSM. Iar astăzi, actualul procuror general al României, Alex Florența, urmează, de asemenea, să fie audiat în vederea avizului pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului DIICOT. Mâine, același lucru se va întâmpla cu procuroarea propusă pentru șefia Parchetului General, Cristina Chiriac, dar și cu actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează pentru a doua funcție de conducere în Ministerul Public. Amenințările ONG-urilor #rezist cu privire la aceste numiri par, deocamdată, să nu impresioneze pe nimeni instituțional. Însă lucrurile nu merg bine nici cu privire la alte numiri. Spre exemplu, ședința de ieri a Parlamentului, în cadrul căreia ar fi trebuit să se supună la vot numirea, din partea USR, a noului Avocat al Poporului, nu a avut loc și se va ține peste două săptămâni.

Concret, Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii l-a intervievat, ieri, pe candidatul propus să ocupe funcția de procuror-șef al Direcției pentru Combaterea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Codrin Horațiu Miron, în vederea emiterii avizului consultativ.

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, procurorii din CSM au avizat favorabil propunerea de numire.

Codrin Horațiu Miron și-a prezentat în fața Secției pentru Procurori de la CSM proiectul managerial, arătând că una dintre prioritățile sale va fi concentrarea anchetelor pe dosare cu impact major în mediul infracțional. Un accent deosebit va fi pus pe problematica drogurilor.

„O primă componentă: zona drogurilor, extrem, extrem de importantă, unde vrem să facem o ofensivă totală şi să ne concentrăm pe trei paliere. Mă refer aici la traficul stradal de droguri, la traficul de droguri de droguri în instituţii publice, mă refer la şcoli şi la universităţi şi la consumul de droguri în rândul tinerilor şi minorilor”, a mai transmis procurorul care, cel mai probabil, va ocupa funcția de șef al DIICOT. Acesta a adăugat că „voi pune accentul pe reducerea cererii de droguri prin acţiune de prevenţie, de rezilienţă, axate pe copii, persoane vulnerabile, corelativ cu o asistenţă integrată specializată şi dacă reuşim şi dacă există finanţare, înfiinţarea anumitor centre de adicţii prin parteneriat public-privat. Ne vom concentra şi pe reducerea ofertei de droguri prin încercări de destructurare a grupurilor infracţionale organizate”.

Astăzi și mâine, încă două zile grele

S-a consumat, așadar, o primă etapă din a doua parte a procedurii de selecție a procurorilor care vor conduce marile parchete, pentru următorii trei ani, procedură declanșată de către Ministerul Justiției și care se va finaliza cu semnarea de către președintele României, Nicușor Dan, a decretelor prezidențiale de numire. Asta, în ciuda disperării pe care ONG-urile #rezist, influencerii de pe rețelele de socializare afiliați acestei mișcări și o parte dintre politicienii de la USR o manifestă în legătură cu această situație.

Iar procedura avizării continuă. Astăzi, începând cu ora 10.30, Secția pentru Procurori de la CSM îl va intervieva pe actualul procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florin Florența, care a fost selectat de către ministrul Justiției pentru a ocupa una dintre cele două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. După care, de la ora 13.00, va fi intervievat Gill Julien Grigore Iacobici, selectat de Radu Marinescu să ocupe cea de-a doua poziție de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Panica cea mai mare va fi, pentru # rezist, însă ziua de mâine, când Secția pentru Procurori a CSM se întrunește pentru a audia și a emite avizele cu privire la numirea în funcția de procuror general al României a actualei șefe a DNA Iași, Cristina Chiriac, și la numirea în funcția de adjunct al acesteia a actualului procuror-șef al DNA, Marius Voineag.

„To do List” de la „Corupția Ucide”, pentru Nicușor Dan

ONG-urile #rezist au protestat, la finalul săptămânii trecute, la Palatul Cotroceni, amenințându-l pe președintele României, Nicușor Dan, să nu semneze decretele de numire a procurorilor propuși de ministrul Justiției, Radu Marinescu. Nu a unuia, nu a altuia, ci a niciunuia. Pentru că președintele, deși a ieșit în mijlocul protestatarilor, le-a dat de înțeles că are deja o opinie formată, în urma unei analize extrem de minuțioase făcute și care se află în total dezacord cu ceea ce afirmă protestatarii #rezist, ONG-iștii au trecut la ultimatumuri.

Entitatea „Corupția Ucide”, spre exemplu, i-a trasat lui Nicușor Dan un „To Do List”, în cinci pași, conform cărora președintele trebuie să „nu numească în funcțiile de conducere ale parchetelor magistrați asupra cărora planează suspiciuni serioase de competență profesională sau integritatea morală, care au fost exprimate public, dar și urmare a unor analize interne”, să „participe personal la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate aceste numiri”, să „folosească prerogativele constituționale ale președintelui pentru a impune standarde reale de integritate și profesionalism”, să „inițieze un proces real de reformă a sistemului judiciar, în acord cu promisiunile făcute în campania electorală” și să „formalizeze o rutină de consultare periodică la nivelul administrației prezidențiale cu societatea civilă”. Comentariile sunt de prisos.

Votul pentru instalarea Roxanei Rizoiu în locul Renatei Weber, blocat

Aceasta nu este, însă, singura lovitură pe care mișcarea #rezist o primește în această perioadă. Numirea procurorilor este doar un punct de pe agenda progresistă, alt punct fiind numirea din partea USR a unui nou Avocat al Poporului.

Ieri, Plenul Reunit al celor două Camere ale Parlamentului ar fi trebuit să se întrunească pentru a supune la vot numirea fostei formatoare de la Institutul Național al Magistraturii, Roxana Rizoiu, în funcția de Avocat al Poporului, în locul Renatei Weber. Deși liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a atras atenția celor de la USR să schimbe persoana propusă, dacă doresc să beneficieze de votul parlamentarilor social-democrați, progresiștii au refuzat. Luni după-amiază, parlamentarii AUR au propus amânarea Plenului reunit în care să se supună la vot numirea Avocatului Poporului, până după ce Parlamentul va adopta Legea Bugetului de Stat pe anul 2026. PSD a votat „pentru”, iar UDMR s-a abținut de la vot, motiv pentru care ședința de Plen a fost amânată cu două săptămâni.

Liderul USR, Dominic Fritz, a luat „foc” din cauza acestei situații, plângându-se că „s-a votat amânarea plenului reunit în care trebuia să se voteze, printre altele, noul Avocat al Poporului. Doamna Weber de doi ani nu mai are mandat, stă cumva într-un interimat fără sfârșit, iar atunci când am agreat această coaliție, USR a primit privilegiul de a nominaliza o persoană care să fie votată de această coaliție pentru Avocatul Poporului”.

Miza numirii Roxanei Rizoiu nu este doar a USR, ci și a lui Ilie Bolojan, deoarece numai Avocatul Poporului poate ataca la CCR ordonanțele de urgență ale Guvernului. Iar pentru USR, Roxana Rizoiu pare să fie garanția că instituția va fi indulgentă cu actualul Executiv.