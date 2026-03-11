Obiceiul care salvează căsniciile

Cercetătorii spun că întâlnirile în doi – cunoscute drept „date nights” – pot îmbunătăți semnificativ relațiile, dar doar dacă sunt făcute în mod regulat.

Deși multe cupluri consideră că rutina zilnică și timpul petrecut împreună acasă sunt suficiente, specialiștii spun că activitățile planificate special pentru cuplu au un impact mult mai puternic asupra relației.

Studiu: întâlnirile regulate în doi duc la căsnicii mai fericite

Un studiu din 2023, intitulat „The Date Night Opportunity”, realizat pe cupluri căsătorite, arată că doar 48% dintre parteneri ies regulat împreună la întâlniri.

Cu toate acestea, cuplurile care își fac timp pentru o ieșire în doi cel puțin o dată sau de două ori pe lună au raportat:

un nivel mai ridicat de satisfacție în relație

o intimitate mai sănătoasă

o conexiune emoțională mai puternică

Jeffrey Dew, cercetător la Wheatley Institute și coautor al studiului, a explicat că aceste întâlniri au un rol important în menținerea unei relații sănătoase.

„Cuplurile care își rezervă timp pentru a ieși împreună cel puțin o dată sau de două ori pe lună sunt mult mai predispuse să spună că relația lor este de calitate mai bună decât cele care nu fac acest lucru”, a afirmat acesta.

Potrivit cercetătorilor, încurajarea acestui obicei ar putea contribui chiar și la scăderea ratelor de divorț în comunitățile unde este promovat.

Activitățile făcute împreună întăresc relația

Un alt studiu, care a analizat peste 350 de relații de lungă durată, a ajuns la o concluzie similară: cuplurile care participă împreună la activități și experiențe comune au relații mai stabile și mai fericite.

Participanții la studiu au raportat:

mai puțin stres în relație

o apropiere emoțională mai mare

o satisfacție generală mai ridicată

Specialiștii spun însă că este important ca ambii parteneri să se bucure cu adevărat de activitate. Dacă unul dintre ei participă doar din obligație, fără implicare reală, efectele pot fi chiar negative.

Nu trebuie să fie activități costisitoare

Deși unele cupluri aleg activități mai elaborate — cum ar fi cursuri de gătit, pictură sau excursii — experții spun că nu este nevoie de cheltuieli mari pentru a menține romantismul.

Brad Wilcox, directorul National Marriage Project, susține că întâlnirile în doi pot fi simple, dar trebuie să existe intenția de a petrece timp de calitate împreună.

„Este important ca aceste întâlniri să fie accesibile și ușor de organizat, pentru ca partenerii să își poată reaprinde relația fără presiuni financiare”, a explicat el.

Timpul dedicat relației contează cel mai mult

Indiferent dacă este vorba despre o plimbare, o cină în oraș sau o activitate nouă făcută împreună, timpul dedicat exclusiv relației este esențial pentru menținerea unei căsnicii fericite.

Râsul, experiențele comune și momentele petrecute în afara rutinei zilnice pot ajuta partenerii să își consolideze legătura și să mențină vie relația pe termen lung.