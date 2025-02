Einstein, copilul electricității și al turnurilor din cărți de joc

„Se aprindeau luminile. În iunie 1878, la Paris s-a apăsat un întrerupător. Bulevardul Operei – acel drum lat, cu pavaje largi, ce atrage privirea către clădirea operei - s-a luminat brusc. O lumină nenaturală, de o strălucire intensă a străfulgerat fațada arhitecturii haussmanniene, lăsând etajele superioare în umbră. Mulțimea adunată, cu răsuflarea întretăiată. Bulevardul Operei a fost prima stradă din lume luminată de lămpi electrice. Până la sfârșitul anului, aceste lămpi, cunoscute ca lumânări Yablochkov, au fost instalate pe debarcaderul Tamisei londoneze, pe stâlpii cu pești monstruoși încolăciți la bază. Curând, strălucirea lor fluctuantă, din altă lume, va lumina fiecare bulevard important din Paris, și alte mii vor apărea în Londra și în câteva orașe importante din Statele Unite.”

Un fir de bumbac ars

„Deși erau uimitoare, lumânările Yablochkov erau prea strălucitoare pentru a fi folosite în interior și se făceau eforturi pentru a realiza un bec electric potrivit pentru birouri, magazine și case. În ianuarie 1879, chimistul britanic Joseph Swan a prezentat cu succes o lampă funcțională la o prelegere în Newcastle. În același an, în Menlo Park, New Jersey, Thomas Edison era hotărât să realizeze propria versiune. Edison avea la fața locului propria sticlărie pentru a se alimenta cu un flux aproape permanent de becuri. Avea nevoie de ele. În acel an, a testat mai mult de 6.000 de materiale ca posibile filamente, ceea ce a implicat carbonizarea aproape a oricărei plante la care s-a putut gândi – bambus, mahon, cimișir, cedru, nuc american, in. Pe 22 octombrie 1879, un voltaj a fost aplicat unei bucăți arse de fir de bumbac, înfășurată într-un bec. A emis o lumină moale, portocalie, care a funcționat mai bine de jumătate de zi. Proiectul lui Edison reușise.”

Ulmenses sunt mathematici

Fragmentele expuse mai sus în avanpremieră, părți integrate într-o istorie fascinantă închinată omului Einstein, aparțin cercetătorului Samuel Graydon, autorul unei biografii - „Einstein în timp și spațiu. O viață în 99 de particule” - ce va vedea lumina tiparului în România chiar la începutul acestei luni, sub egida Editurii Nemira. Dar să facem loc poveștii: „Albert s-a născut în Ulm, un vechi oraș din Suabia - în sud-vestul Germaniei - situat pe malul Dunării. Motto-ul orașului, vechi de sute de ani, este Ulmenses sunt mathematici, Oamenii din Ulm sunt matematicieni. În 1805 avusese loc scena înfrângerii armatei austriece de către Napoleon. Când familia Einstein locuia aici, constructorii ridicau o turlă pentru catedrala în care Mozart a cântat odată la orgă. La finalizare, biserica era cea mai înaltă din lume.”

Prea puțin interesați de religia iudaică

Odată schițat cadrul venirii pe lume, câteva date despre genitorii lui Albert: „Pauline Einstein, cu unsprezece ani mai tânără decât soțul ei, Hermann, provenea dintr-o familie înstărită. Tatăl ei, Julius Koch, conducea o afacere cu grâne și reușise să devină furnizor al Royal Württembergian Court. Ea era educată și rafinată, dar nu era considerată snoabă. Avea cunoștințe despre literatura germană și era, de asemenea, muzicală, cântând la pian cu talent și plăcere. Se spunea că era practică, eficientă și hotărâtă și era cunoscută pentru agerimea ascuțită, sarcastică a minții, ce putea la fel de bine să rănească sau să încurajeze.” Iar tatăl, cum era tatăl lui Einstenin? „La fel ca soția sa, Hermann descindea din evrei comercianți și negustori. Familia Einstein își câștiga traiul în Suabia rurală de două secole și, cu fiecare generație, era mai asimilată societății germane, până în punctul în care Hermann și Pauline erau mulțumiți să se considere șvabi pe cât se considerau evrei. În realitate, părinții lui Einstein erau prea puțin interesați de religia iudaică.”

Cârnați, ridichi și bere

„Spre deosebire de soția sa - a urmat Samuel Graydon -, Hermann era plăcut. Relaxat, chiar docil, avea gusturi mai simple. Îi plăcea să se plimbe prin peisaje frumoase, să se oprească la o tavernă, să mănânce cârnați și ridichi și să bea bere. Avea o mustață de morsă, o bărbie pătrată și era solid. În gimnaziu dovedise aptitudini pentru matematică și, deși nu și-a permis să meargă la facultate, educația i-a facilitat accesul la o clasă socială superioară. Fiul său și-l amintea ca fiind înțelept și prietenos. Era, de asemenea, un optimist imperturbabil, deși speranțele îi erau deseori ruinate de lipsa sa de simț practic.”

Frații Einstein aprind lumina la Oktoberfest

Pe firul legendei: „În vara anului 1880, când Albert avea doar un an, Hermann a fost convins de către fratele său mai mic, Jakob, să își mute familia la München și să devină partener la firma sa de inginerie, Jakob Einstein & Cie. Prin această călătorie, familia Einstein s-a mutat dintr-un loc aproape pastoral, în care vacile încă erau mânate prin piața orașului, într-un urbanism energic. Capitala Bavariei era un oraș de 300.000 de locuitori. Avea o universitate, un palat regal și un comerț de artă înfloritor. Frații s-au ocupat de apă, gaz și construcția de boilere, dar s-au extins foarte repede către ingineria electrică. În 1882, au participat la Expoziția Internațională Electrotehnică din München, unde au prezentat dinamuri, lămpi cu descărcare și becuri - și un telefon. Trei ani mai târziu, au iluminat pentru prima dată cu lumini electrice Oktoberfest-ul din München.”

Atras spre fizică

Așadar, pentru tânărul Albert, lumina electrică nu era ceva abstract ce sugera o revoluție tehnologică îndepărtată. „Era ceva real, direct și cunoscut. Jakob și Albert au început să-l învețe pe băiat afacerea lor. A învățat despre chichițele motoarelor, aspectele practice ale electricității și luminii și legile fizice care le guvernează.” Iată sursa preocupărilor sale ulterioare! „După ce au investit mulți bani ai familiei Paulinei, compania a prosperat, câștigând contracte de montare a lămpilor stradale pe întinsul Germaniei și în nordul Italiei. Deoarece Jakob deținea câteva patente importante, compania avea 200 de angajați în culmea dezvoltării sale și era capabilă să concureze cu nume precum Siemens sau AEG. Dar, în 1893, când Einstein era adolescent, destinul li s-a schimbat când au pierdut o serie de licitații pentru a asigura lumina în München. Einstein & Cie era singura firmă din oraș ce putea să concureze pentru contracte, dar era și singura firma evreiască și asta s-ar putea să fi fost de ajuns pentru a pierde afacerea.”

Lumina electrică - o afacere de familie (în Italia)

Și nu numai... „Compania a dat faliment și casa lui Hermann și a Paulinei a fost confiscată. Smulși din casa lor, au hotărât să o ia de la început în Italia, unde perspectivele afacerii erau mai bune. Lumina electrică l-a înconjurat pe tânărul Einstein - era vârful de lance al tehnologiei moderne și centrul afacerii de familie. Dar, în timp ce oamenii de știință știau cum să lumineze străzile orașelor și să facă filamentele pe bază de plante să strălucească cu orele, lumina însăși era în continuare în mare măsură un mister.” Acest aspect avea să se schimbe în curând...

Copilărie burgheză alături de Maja

Mai aproape de omul Albert: „Einstein avea o singură soră, cu doi ani și jumătate mai mică decât el, născută pe 18 noiembrie 1881, în München. Se numea Maria, deși toată viața a folosit diminutivul Maja. Când Albert a fost anunțat despre venirea iminentă a unei surioare, a unei viitoare partenere de joacă, el și-a imaginat ceva cam ca o jucărie - nu mica și ciudata creatură pe care a întâlnit-o. Când a văzut-o prima dată, și-a întrebat părinții: Da, dar unde sunt roțile?. A fost foarte dezamăgit. Totuși, cei doi au devenit prieteni statornici și au rămas astfel pentru tot restul vieții lor. Relația lui Einstein cu Maja a fost cea mai solidă și iubitoare din toate cele pe care le-a trăit. Copilăria le-a fost în general confortabilă: burgheză, ușoară și fericită.”

Mai întâi șoapte, apoi cuvinte

Cum decurgea o zi obișnuită din viața celor doi frați? Din nou biograful Samuel Graydon: „Serile, el și Maja trebuiau să-și termine temele înainte să aibă permisiunea să se joace. Tânărul Albert își petrecea atunci timpul rezolvând puzzle-uri, jucându-se cu cuburi și cioplind lemnul. Activitatea lui favorită era construcția castelelor din cărți de joc, la care excela, reușind să clădească unele de paisprezece etaje. Numeroșii veri ai lui Einstein veneau adesea să se joace în grădina neamenajată din spatele casei, dar el rareori li se alătura. Când participa, era privit ca o autoritate - alegerea evidentă pentru a arbitra toate disputele, cum își amintea Maja. Dar, în general, prefera să stea singur, era grijuliu și meticulos și nu se grăbea. S-a dezvoltat încetișor și a fost atât de lent în a învăța să vorbească, încât părinții au consultat îngrijorați un doctor. A avut o problemă mare parte din copilărie: de fiecare dată când voia să spună ceva, întâi își șoptea cuvintele. Făcea așa la fiecare frază, indiferent de cât de banală era, ceea ce a făcut-o pe menajera familiei să îl numească nătărăul. Îngrijorați cu privire la fiul lor, părinții au încercat să-i angajeze o guvernantă, care a ajuns să-l numească Popa Plictis. În cele din urmă, și-a pierdut acest obicei al șoptitului la vârsta de șapte ani.”

1921 e anul în care Albert Einstein a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică.

70 de ani se vor împlini în 18 aprilie 2025 de la moartea lui Albert Einstein.

