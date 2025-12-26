De la Maria, la Sofia: Topul numelor de botez preferate de români în 2025

În 2025, părinții români au îmbinat tradiția cu influențele moderne și internaționale atunci când vine vorba de botezarea noilor membri ai familiei. Iată care sunt cele mai utilizate și căutate nume în acest an.

Top nume de fete în 2025

Conform tendințelor observate în rândul părinților români, cele mai populare nume pentru fetițe în 2025 combină tradiția cu sonorități moderne și internaționale:

Cele mai folosite nume de fete:

Sofia – tot mai des întâlnit, apreciat pentru sonoritatea sa melodioasă și semnificația „înțelepciune”. Maria – nume clasic, care continuă să fie preferat de multe familii. Olivia – influență modernă și internațională, prezentă în topuri actuale. Amelia și Emma – nume cu rezonanță europeană, tot mai des alese. Eliana, Ellie, Aurora, Mia – alte opțiuni pe val în rândul părinților.

Pe lângă ele, nume precum Ana, Elena, Eva sau Anastasia își mențin aprecierea în preferințele românilor.

Top nume de băieți în 2025

Trendurile pentru numele de băieți în România în 2025 reflectă un mix între tradiție și tendințe globale:

Cele mai populare nume de băieți:

Andrei – continuă să fie unul dintre cele mai folosite nume de băieți. Gabriel – apreciat pentru semnificația religioasă și sonoritatea puternică. David și combinatii precum David–Andrei apar tot mai des. Matei – un nume tradițional care revine în topuri. Ioan sau variante precum Ionuț sunt încă populare în unele regiuni.

Pe lângă acestea, alte prenume tradiționale precum Ștefan, Luca sau Constantin rămân preferate de multe familii.

Ce spun tendințele despre preferințele românilor

Un aspect interesant al alegerii numelor în 2025 este echilibrul între tradițional și modern:

Tradiția rămâne puternică

Nume clasice, cu rezonanță religioasă sau istorică – precum Maria, Andrei, Ioan sau Gabriel – continuă să fie alese frecvent. Acestea sunt adesea legate de sărbători religioase, sfinți sau semnificații profunde.

Influențele internaționale cresc

Tot mai mulți părinți merg spre nume care sunt ușor de pronunțat internațional și au vibrații moderne, cum ar fi Olivia, Emma sau Sofia pentru fete și David sau Luca pentru băieți.

Diferențe regionale

Preferințele pot varia în funcție de oraș sau regiune: în unele zone, tradiția creștin-ortodoxă influențează alegerea unor nume precum Ioan sau Maria, în timp ce în altele predomină opțiunile moderne.