Festivalul ipocriziei politice în România: PNL înlocuiește „trădătorii” cu „extremiștii”. Un senator al lui Șoșoacă, rugat să fie șef la Bolojan

PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, a decis, în mai multe rânduri, să nu mai colaboreze cu PSD nici în plan parlamentar, nici în plan guvernamental. După care a propus instalarea unui guvern minoritar, fie în jurul PNL, care să fie votat de PSD, fie PSD, care să fie votat de PNL. USR vine tare din urmă la acest festival al ipocriziei și, cu toate că a decis, la rândul său, să nu mai colaboreze cu PSD, propune ca PSD să voteze instalarea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu premier tehnocrat, iar după un an, cu același premier tehnocrat, să fie instalat un guvern PSD, sprijinit de PNL, USR și UDMR. Liberalii plusează cu o ipocrizie politică maximă. După ce, cu patru parlamentari racolați de la AUR, SOS România și POT, l-au criticat pe Adrian Veștea că a negociat instalarea unui guvern cu parlamentari proveniți de la aceste partide, PNL a propus, în Biroul Permanent Național, să instaleze la conducerea filialei Ialomița a PNL un senator PACE, ales pe listele SOS România. Nici AUR nu se lasă mai prejos și, în același stil ipocrit, îi cere lui Nicușor Dan să numească un premier de la AUR, dar, în același timp, vrea și alegeri parlamentare anticipate.

Un prim exemplu al acestui festival de ipocrizie politică este acela anunțat de liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, imediat după ce a ieșit de la consultările pe care le-a convocat președintele României, Nicușor Dan.

În ultimele 50 de zile, PNL a votat, de mai multe ori, în forurile sale statutare, că această formațiune politică nu va mai colabora în plan parlamentar și guvernamental cu Partidul Social Democrat. Cu toate acestea, delegația liberală i-a prezentat președintelui României două variante de deblocare a crizei politice, prin instalarea la Palatul Victoria a unui guvern minoritar, susținut din Parlament de toate cele patru formațiuni politice care au alcătuit fosta Coaliție de guvernare.

O primă variantă propusă de Bolojan ar fi un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dar care să fie votat din Parlament de PSD. A doua variantă propusă este instalarea unui guvern minoritar monocolor PSD, care să fie votat din Parlament de PNL, USR și UDMR. Iar ambele variante de guvern să aibă în buzunar certitudinea că partidele sau partidul rămas în opoziție nu inițiază, în următoarele șase luni, o moțiune de cenzură.

PSD a declarat, deja, că nu va vota instalarea unui guvern din care nu face parte, iar USR exclude, deocamdată, să voteze un premier de la PSD.

Indiferent de varianta care va fi agreată de președintele României, PNL propune încheierea unui acord politic parlamentar între cele patru partide. Ceea ce înseamnă colaborare politică parlamentară și guvernamentală a PNL cu PSD, lucru ce intră în contradicție flagrantă cu deciziile liberalilor, adoptate în forurile statutare.

Progresiștii au două vorbe, dar nu la un loc

Un al doilea exemplu de ipocrizie politică este generat de USR, formațiune care a votat, de asemenea, în forurile sale statutare că nu mai colaborează cu PSD. După ce Ilie Bolojan a făcut aceste propuneri către președintele României, progresiștii au intrat într-un mic conflict atât cu PNL, cât și cu UDMR, deoarece aceste două partide s-au declarat dispuse să sprijine instalarea unui guvern PSD.

Ieri, liderul progresist Dominic Fritz, declarat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție ca aflat în conflict de interese, a venit cu o variantă inedită, care reprezintă, în fapt, o soluție pe care USR a repugnat-o în trecut, aceea a rotativei la guvernare. Inițial, propunerea lui Fritz vorbea despre instalarea, până anul viitor, a unui guvern PNL-USR-UDMR, cu voturile PSD, după care, până la alegerile parlamentare din anul 2028, să fie instalat un guvern monocolor PSD, votat din Parlament de PNL, USR și UDMR. Spre după-amiază, USR a dat pe surse informația că „oferta” a suferit unele modificări, în sensul că ar prefera ca atât guvernul minoritar PNL-USR-UDMR, cât și guvernul minoritar monocolor PSD să aibă același prim-ministru tehnocrat.

Ceea ce propune liderul USR încalcă două principii aclamate de progresiști. Anume, că rotația este o invenție falimentară, utilizată pe vremea lui „Nicu și Marcel” și a doua, că USR nu mai colaborează în niciun fel cu PSD.

AUR cere lucruri care se bat cap în cap

AUR generează cea de-a treia ipocrizie politică. Formațiunea condusă de George Simion l-a amenințat pe președintele României, Nicușor Dan, cu suspendarea și cu demiterea din funcție, dacă nu numește un candidat de prim-ministru de la AUR. Dar, totodată, acest partid susține că trebuie declanșate alegeri parlamentare anticipate. Cele două deziderate se bat cap în cap.

Președintele Consiliului Național al AUR și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că „toate aceste variante de Executiv sunt niște ficțiuni care vor dura cel mult câteva luni” și că nu crede că cei din fosta Coaliție de guvernare vor reuși să facă majorități stabile, prin care să nu se certe între ei. Peiu susține că singura variantă rațională sunt alegerile parlamentare anticipate.

Ipocrizia constă în faptul că AUR nu are majoritatea necesară pentru a-și impune un premier. De asemenea, tot ipocrizie este și teza declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Pe de o parte, pentru că președintele României a exclus o astfel de soluție, Constituția neobligându-l să apeleze la ea, iar pe de altă parte, pentru că în România nu avem legislație care să reglementeze un astfel de scrutin extraordinar.

Acest lucru a fost confirmat și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a declarat că în România nu pot fi organizate alegeri anticipate. „Nu din cauza instinctului de supraviețuire al parlamentarilor, pur și simplu există o problemă politică. Cât timp va sta România fără Parlament după dizolvarea Parlamentului? O lună? Două luni? Trei luni? Patru luni? În România nu există posibilitatea să stai fără Parlament. În democrațiile parlamentare, lipsa Parlamentului nu există. (…) Nu vom avea nici Parlament, nu vom avea nici Guvern. De aceea am ajunge la alegeri anticipate, că nu avem Guvern. Deci, să nu ai Parlament, să nu ai Guvern, Parlamentul nu poate fi dizolvat doar un pic, doar așa, până când, nu știu ce. Nu se pot da Parlamentului atribuții limitate, cum e în cazul Guvernului, după moțiunea de cenzură. Nu avem nici măcar baza legală. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege să organizezi aceste alegeri”, a precizat președintele UDMR.

Culmea „cordonului sanitar”. PNL propune la șefia unei filiale județene un senator ales pe listele SOS România

Tot de la Partidul Național Liberal este generată, în această perioadă, a patra și poate cea mai grosolană ipocrizie politică. „Jurnalul” a dezvăluit, la începutul acestei săptămâni, că PNL a criticat încercarea lui Adrian Veștea de a-și instala un Guvern cu voturile AUR sau al parlamentarilor din zona „extremistă”, cum ar fi din SOS România sau din POT. Tot atunci, arătam că grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților este populat cu parlamentari aleși pe listele AUR, SOS România și POT.

Este vorba despre Andrei Ionuț Teslariu (deputat ales pe listele POT, mutat la PNL), despre Alexandrin Moiseev (deputat ales pe listele SOS România, transferat la PSD și, ulterior, mutat la PNL), despre Andreea Firuța Neacșu (aleasă deputată pe listele AUR și mutată la PNL) precum și despre Iosif Florin Jianu (ales deputat pe listele SOS România, mutat la PSD și, în cele din urmă, transferat la PNL).

Numai că, ce să vezi, lucrurile sunt și mai grave de atât. Marți seară, PNL a dat proba ipocriziei maxime din acest punct de vedere. Biroul Permanent Național a luat mai multe decizii, prin care mai multe filiale considerate ostile lui Ilie Bolojan au rămas fără președinți interimari. Iar una dintre aceste filiale este cea de la Ialomița, unde Dragoș Soare a fost „mazilit”, deoarece l-a sprijinit pe Adrian Veștea.

Conducerea PNL l-a propus pentru preluarea organizației PNL Ialomița pe senatorul Adrian Peiu, care, în prezent, figurează ca lider al Grupului PACE - Întâi România din Senat. Acesta a fost membru Pro România, AUR, iar la alegerile parlamentare din anul 2024 s-a ales senator pe listele SOS România. Mai interesant este că Adrian Peiu a declarat, pentru „Cotidianul”, că această propunere făcută de PNL „datează încă de anul trecut” și că el nu a luat o decizie până în acest moment. Mai mult, Adrian Peiu nici măcar nu și-a înștiințat colegii din Grupul PACE că s-a transferat la PNL.

Propunerea de numire a lui Adrian Peiu la conducerea PNL Ialomița a fost confirmată chiar de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. Acesta a precizat că „este vorba despre un senator din județul Ialomița. Având în vedere situația filialei Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat, până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă, o să vedem cum vor decurge lucrurile mai departe”.

PSD l-a validat, în unanimitate, pe Sorin Grindeanu să preia funcția de prim-ministru

Singura decizie concretă care a fost luată, până în acest moment, cu privire la deblocarea crizei politice, vine de la PSD. Preşedintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunţat, ieri, că PSD a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier. Grindeanu a mai spus că a fost stabilită o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic şi a menţionat că PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare şi va juca exclusiv pe mâna sa.

„Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populaţiei şi, în special, a categoriilor vulnerabile s-a prăbuşit. Avem nevoie rapid de un guvern funcţional şi nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero. Şi toţi, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct”, a adăugat liderul social-democrat.

În ceea ce privește această propunere făcută de PSD, deputatul Csoma Botond spune că UDMR va face o propunere de premier, pentru ca Nicușor Dan să aibă variante pe masă, dar i-a avertizat pe social-democrați că, și în cazul unui guvern minoritar, tot ar trebui să existe un pact între partide.

„Și dacă avem un guvern minoritar PSD trebuie să avem un pact. Trebuie să avem un acord. Să vedem ce propuneri au. Să vedem un text. Trebuie să fie o reciprocitate. Poate politic, și echitabil, rocada ar fi o soluție mai bună. Ar mulțumi pe mai multă lume. Vom merge cu o propunere de premier. Președintele trebuie ca să aibă o opțiune. Venim după două eșecuri. PSD nu a vrut să-și asume în totalitate răspunderea guvernării până acum. Acum este important să avem un guvern cu puteri depline”, a adăugat Csoma Botond.

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