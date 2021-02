Fetiţă de 3 ani ajunsă la psiholog, după ce a fost terorizată de o îngrijitoare la creşă

O fetiţă de doar 3 ani a fost terorizată psihic mai multe luni de o infirmieră de la o creşă din sectorul 4 al Capitalei. Din cauza relelor tratamente la care a fost supusă, fetiţa a început să se dea acasă cu capul de podea, să se muşte singură şi să-şi smulgă părul din cap. Fetiţa a făcut o constipaţie cronică, pentru că infirmiera le-ar fi spus copiilor să nu se mai ducă întruna la toaletă, ca să-şi facă nevoile. După mai multe luni, părinţii fetiţei au sesizat comportamentul schimbat al copilei lor şi au decis să meargă la un psiholog. După câteva şedinţe, psihologul le-a spus părinţilor că fetiţa a suferit mai multe traume, după ce a fost abuzată psihic o perioadă mai lungă.

Părinţii au făcut plângere la Poliţie, care a demarat imediat o anchetă în acest caz. Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC) a făcut propria anchetă disciplinară şi a decis să-i desfacă contractul de muncă infirmierei. În urma anchetei DGASPC, directoarea creşei a demisionat.

Copil normal, terorizat psihic în câteva luni

Fetiţa de doar 3 ani a fost un copil normal, la fel ca toţi ceilalţi copii de vârsta ei, în momentul în care a fost dată de părinţii săi la creşa Mica Sirenă, din sectorul 4 al Capitalei. Era veselă, mereu zâmbitoare şi foarte prietenoasă cu colegii săi de grupă. După primele luni, părinţii au început să observe la fetiţa lor faptul că începe să-şi schimbe total comportamentul când ajungea acasă. „Nu mai zâmbea, nu mai era prietenoasă, era mai mereu foarte nervoasă şi irascibilă. Am observat cum se dă cu capul de podea, cum se muşcă singură, cum îşi smulge părul din cap. În momentele acelea am început să ne speriem foarte tare. Am zis, ok, mergem la psihiatru, să vedem ce se întâmplă cu fetiţa noastră”, povesteşte tatăl copilului.

Coşmarul fetiţei de doar 3 ani a început anul trecut, înainte de pandemie. Părinţii au dus copila şi la psiholog, şi la psihiatru. După câteva şedinţe, psihologul le-a spus părinţilor că o persoană de la creşă terorizează psihic copilul şi are o influenţă negativă asupra fetiţei. După ce au stat de vorbă cu copila, cu educatoarea şi cu directoarea creşei, au înţeles că o infirmieră, persoana care are grijă de copii alături de educatoare, are un comportament agresiv faţă de copil. Alţi 20 de părinţi care aveau copiii în creşa respectivă s-au plâns de faptul că la fel au păţit şi micuții lor.

Infirmiera agresivă, înregistrată cu un reportofon

Pentru a demonstra comportamentul agresiv al infirmierei la adresa copiilor din creşă, unul dintre părinţi i-a pus fetiţei un reportofon în rucsac. Când au ascultat înregistrarea, părinţii au rămas şocaţi. „Acea infirmieră, femeie în toată firea, ţipa la nişte copilaşi de doar câţiva ani. Le vorbea foarte urât, cu cuvinte obscene, ce nu pot fi reproduse. Când copiii cereau la toaletă, se răstea la ei, îi întreba de ce se duc întruna la toaletă, că de câte ori fac caca sau pipi pe zi”, povesteşte tatăl fetiţei agresate. El susţine că mai mulţi copii au fost chiar bătuţi de respectiva infirmieră, lucru care a produs copiilor un comportament de persoană agresată. „Copilul acasă începuse să repete întruna: Nu bate! Nu bate! Nu caca! Nu pipi! Apoi, repeta cuvinte obscene ce le auzea acolo, că acasă nu le aude”, afirmă tatăl fetiţei.

Copilul s-a constipat, pentru că dacă cerea la toaletă era bătut

Pe perioada pandemiei, cât creşa a fost închisă, fetiţa agresată a mers la mai multe şedinţe la psiholog şi a reuşit să-şi revină. Totul părea să reintre în normal. Din toamna anului trecut, când a mers din nou la creşă, fetiţa a început să dea semne iarăși că este agresată psihic. „Când a început creşa, în septembrie 2020, au început din nou comportamentele ciudate. A început să ne arate cum își bagă singură mâna în gât și ne făcea semn să tăcem, să nu spunem nimic, tantrumuri severe, vânătăi. Dar vânătăile le-am pus pe seama faptului ca sunt copii mulți acolo și că se joacă. Până am văzut cum se poartă infirmiera cu copiii”, spune îngrozit tatăl fetiţei agresate. Ca şi cum asta nu era de ajuns, copilul a dezvoltat şi o constipaţie cronică, din cauza faptului că, atunci când cereau voie la toaletă, copiii erau bătuţi. „Copilul a dezvoltat o constipaţie foarte urâtă, de am umblat cu ea pe la doctori, o grămadă de analize. De-abia acum şi-a revenit copilul, de poate să facă şi ea caca normal”, explică tatăl fetiţei.

Un copil a fost dat unui necunoscut

Infirmiera acuzată s-a comportat agresiv şi cu alţi copii de la creşă. „Odată, a lăsat o fetiţă afară, în curtea creşei, nesupravegheată. Fetiţa s-a descălţat, a început să umble pe-acolo. Când au venit părinţii, au rămas şocaţi. Altădată, a predat copilul unui necunoscut. Părinţii respectivului copil au intrat în panică. Atunci când a fost întrebată cui i-ai dat copilul, a spus „unui bărbat”, povestesc părinţii copiilor de la creşă. Contactată telefonic, infirmiera acuzată nu a dorit să ne ofere un punct de vedere. Ea s-a limitat să ne spună că nu ştie despre ce acuzaţii e vorba. „Nu cunosc, nu ştiu despre cine e vorba. Nu înţeleg de unde şi până unde toate întrebările acestea”, ne-a declarat infirmiera acuzată.

Poliţia a deschis dosar penal

După ce au văzut că directoarea grădiniţei nu ia măsuri pentru a rezolva problema, părinţii copiilor agresaţi au făcut plângere la Secţia 15 de Poliţie, din sectorul 4. Poliţiştii s-au mişcat foarte repede şi au deschis dosar penal acuzatei. „La data de 15 februarie 2021, Secția 15 Poliție a fost sesizată de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în perioada în care a frecventat o creșă din sectorul 4, a fost abuzată fizic și psihic de o educatoare din cadrul așezământului. În cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului”, ne-au informat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

DGASPC i-a desfăcut contractul de muncă

Părintele fetiţei agresate a făcut plângere şi la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. După o anchetă internă, care a durat de câteva luni, DGASPC a luat măsuri: „Împotriva persoanelor reclamate a fost demarată cercetarea disciplinară, iar ca urmare a acestui fapt, directorul centrului și-a prezentat demisia din funcție pe data de 8.02.2021. Totodată, îngrijitoarea la care faceți referire a fost mutată de la grupa cu care lucra imediat după incident, într-o poziție în care nu mai interacționează cu minorii, iar în urma cercetării disciplinare, comisia a făcut propunerea de desfacere a contractului de muncă al acesteia. În acest caz, a fost sesizată și Poliția Sectorului 4 în vederea derulării unei cercetări privind posibile fapte de abuz asupra minorilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nu tolerează și sub niciun pretext nu poate accepta astfel de manifestări ale unora dintre angajați.”

DGASPC Sector 4 spune că aceste incidente sunt izolate şi nu se întâmplă şi în celelalte creşe.