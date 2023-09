Șoferii vor fi despăgubiți în 3 luni, în loc de 7 ani, dacă firma de asigurări dă faliment

Această realitate se va schimba odată cu adoptarea de către Parlament a proiectului pentru modificarea Legii 213/2015 privind FGA, inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și transmis Ministerului Finanțelor. Termenul impus de Directiva UE 2021/2118 de adoptare a modificărilor este 23 decembrie, dată de la care termenul de plată a despăgubirilor de către FGA în cazul falimentului unei companii de asigurări se va reduce de la ani la numai trei luni, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de cotidianul Jurnalul. Pentru a avea banii necesari, FGA se va putea împrumuta la stat, sumele necesare fiindu-i puse la dispoziție în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Noua reglementare prin care se reduce termenul pentru plata despăgubirilor va fi valabilă doar pentru eventualele falimente care se vor mai interveni pe piața asigurărilor după apariția noii legii. Asta înseamnă că șoferii care au de primit despăgubirile de la FGA în cazul falimentelor City Insurance și Euroins România vor merge pe vechile prevederi, având un termen îndelungat de așteptare. Dreptul păgubiților RCA de a solicita plata sumelor cuvenite de la FGA începe din momentul publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF prin care se constată starea de insolvență a asigurătorului și imposibilitatea redresării acestuia.

FGA se poate împrumuta de la stat

Pentru a acoperi sumele necesare despăgubirilor, Guvernul va pune la dispoziția FGA, sub formă de împrumut, banii obținuți din privatizarea companiilor de stat. În cazul în care aceste fonduri vor fi insuficiente, Ministerul Finanțelor este autorizat să lanseze împrumuturi de stat, potrivit noilor reglementări introduse de proiectul amintit. Și FGA va fi autorizat să contracteze împrumuturi și el poate solicita Guvernului să le garanteze. Modelul de împrumut de la stat propus pentru FGA este copiat după cel prevăzut în legislație pentru Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare gestionat de BNR. De asemenea, FGA va putea realiza contra cost constatări de daună în cazul accidentelor rutiere pentru a-și completa veniturile, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de cotidianul Jurnalul. Măsurile apar ca o necesitate, având în vedere că UE impune, prin Directiva 2021/2118, creșterea pragurilor maxime de despăgubire, ele adăugându-se sursei clasice de alimentare a FGA, care este reprezentată de cotizațiile firmelor de asigurări care activează pe piața românească.

Valoarea despăgubirilor explodează

În prezent, valoarea despăgubirilor acordate de FGA se face în limita a 500.000 de lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată. Odată cu modificarea Legii RCA, care trebuie realizată până cel mai târziu tot pe 23 decembrie, potrivit Directivei UE 2021/2118, valoarea despăgubirilor va crește considerabil. Noul proiect stabilește că aceste despăgubiri se vor acorda în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspunde a asiguratului care a încheiat contractul RCA. Potrivit proiectului de modificare a Legii RCA, valoarea despăgubirii este fixată la suma de 6.434.740 de lei, nivelul despăgubirii urmând să fie indexat periodic. La fel în cazul vătămărilor corporale și al deceselor, unde în noul proiect se stabilește valoarea la 31.926.210 lei. Impactul financiar asupra FGA va fi unul devastator. De exemplu, în cazul a 100 de dosare de daună, FGA are de plătit plafonul maxim de despăgubiri actual de 500.000 de lei pentru 10 dosare, suma totală de achitat păgubiților ar fi de 5 milioane de lei. Odată cu schimbarea Legii RCA, dacă în 10 dosare dintr-o 100 FGA ar avea de achitat plafonul maxim de 31.926.210, costurile s-ar ridica la peste 3 miliarde de lei, adică o sumă de șase ori mai mare decât acum, fapt ce va pune o presiune extrem de mare pe bugetul FGA. Proiectul de modificare a Legii RCA mai stabilește că în situația accidentelor cu victime multiple, acoperirea unor astfel de prejudicii să poată fi acordată în mod rezonabil tuturor urmașilor. Plafonarea va fi făcută la echivalentul a 200 de salarii minime brute pe economiei (acesta este de 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023), în condițiile în care acum nu este niciun plafon.

Pentru neplata în termen de trei luni a despăgubirilor, FGA va datora dobânzi penalizatoare. De asemenea, tot ca o noutate, membrii Consiliului de Administrație și directorul general al FGA vor putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 de lei și 20.000 de lei în cazul nerespectării prevederilor noului proiect.

Românii, mai stimulați să se asigure în străinătate

FGA va fi obligat să plătească despăgubiri creditorilor în cazul falimentului unei companii de asigurări doar în cazul în care aceasta este înregistrată în România. În cazul în care societățile de asigurări lucrează în regimurile „freedom of services” (FOS - presupune vânzarea de polițe de asigurări fără a avea deschisă o sucursală în țara respectivă) și „freedom of establishment” (FOE - are sucursală deschisă în țara unde vinde polițe, dar controlul va fi asigurat de ASF-ul din țara de origine), creditorii vor fi despăgubiți de fondurile de garantare din țările de origine ale asigurătorilor. Asta ar putea fi imbold pentru români să încheie asigurări cu companii din alte țări UE, fiind mult mai protejați în cazul unor falimente, deoarece fondurile de garantare pentru păgubiții RCA din țări precum Germania, Franța, Austria etc. vor fi, cel mai probabil, mai bine capitalizate. Pe de altă parte, vor putea să încheie asigurări RCA în alte țări UE unde acestea sunt mai ieftine, cum este, spre exemplu, cazul Bulgariei. Directiva UE instituie obligativitatea existenței unui fond de garantare în fiecare stat pentru păgubiții RCA în cazul falimentului unei societăți de asigurări, în condițiile în care acum în majoritatea statelor UE nu există scheme de garantare pentru aceste asigurări, măsura instituind astfel un mecanism nou pentru protejarea asiguraților RCA.

Încă se plătesc despăgubiri pentru falimentele vechi

Potrivit unei informări a FGA de luna trecută, fondul plătise peste 430 de milioane de lei în primele șapte luni ale acestui an pentru falimentele companiilor de asigurări de pe piața RCA din anii trecuți. Astfel, FGA a achitat: 38.426 de cereri de plată în sumă de circa 380 de milioane de lei pentru creditorii de asigurări ai Societăţii City Insurance SA (plățile au început în noiembrie 2021), 268 de cereri de plată în sumă de circa 7,8 milioane de lei pentru creditorii de asigurări ai Societăţii Astra SA (plățile au început în aprilie 2016), 326 de cereri de plată în sumă de circa 18 milioane de lei pentru creditorii de asigurări ai Societăţii Carpatica Asig SA (plățile au început în martie 2017) şi 6 cereri de plată în sumă de circa 957.000 de lei pentru creditorii de asigurări ai Societăţii Certasig SA (plățile au început în ianuarie 2020).

Stadiul plăților în cazul despăgubirilor pentru Euroins

Pentru compania Euroins România SA, societate în cazul căreia plăţile au început la data de 17 mai 2023, au fost achitate 7.591 de cereri de plată până la 31 iulie 2023, plăţile efectuate însumând circa 27,2 milioane de lei. Sunt 1,6 milioane de șoferi care au polițe RCA în vigoare la Euroins, dar românii mai au și 700.000 de asigurări de sănătate și circa 200.000 de asigurări de locuințe la acest asigurător intrat în faliment, a declarat luni Alina Popa, coordonatorul echipei CITR, lichidatorul judiciar care gestionează falimentul Euroins. Euroins a fost una dintre cele mai mari companii din asigurări, cu cea mai mare pondere în piaţa de asigurări RCA. În martie 2023, Euroins deţinea circa 27% din piaţa RCA. La momentul deschiderii procedurii de faliment, peste două milioane de poliţe RCA Euroins erau în vigoare.