Firmele românești contribuie la strategia de apărare europeană. Ajutor pentru NATO, din mediul privat

Noile platforme de comunicare și noile tehnologii sunt dezvoltate, în România, cu ajutorul companiilor din domeniul IT care se implică și în zona de cercetare, în parteneriat cu instituțiile statului. Astfel, pentru apărare se fac inclusiv investiții private în mijloace IT de care întreaga Europă are nevoie acum, în fața noilor provocări din domeniul militar.

Unul dintre domeniile-cheie în situație de război este securitatea comunicării, mai ales în contextul actual al folosirii hackerilor pentru a sparge site-uri oficiale, baze de date și conturi de e-mail din care se pot extrage informații importante. Una dintre companiile private din domeniul IT care s-a alăturat strategiei de apărare a României a lansat o platformă de comunicare perfect securizată, ce ar putea fi folosită pentru a elimina pericolul atacurilor cibernetice.

La nivel mondial se încearcă securizarea canalelor de comunicare, mai ales pentru situațiile de război, într-o lume în care hackerii au ajuns la performanțe uluitoare și pot „sparge” aproape orice. România are un avantaj major în cadrul strategiei de apărare la nivel european, având multe talente în acest domeniu, dar și companii private autohtone care pot investi în noi tehnologii care să securizeze comunicarea.

O astfel de investiție privată este Platforma COD (Communications On Defence), o inovație care servește mai ales domeniului militar, fiind concepută astfel încât să fie imposibil de accesat de către hackeri. Inițiativa este privată - platforma a fost creată de compania LUNOX International Holding, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică ICI București, nu doar ca un simplu proiect IT, ci ca o „investiție strategică într-o infrastructură digitală care poate influența modul în care industria, cercetarea și instituțiile publice colaborează în domeniul apărării”, explică reprezentanții companiei.

În termeni de securitate se vorbește deja despre viitorul apărării care este mai ales digital, iar noile tehnologii trebuie să fie dezvoltate, pentru a ține pasul cu evoluția acestui domeniu la nivel global.

Compania a ales să facă investiția în această inovație tehnologică de importanță strategică pentru a veni în sprijinul nevoii de colaborare transfrontalieră și interoperabilitate în apărare, prin lansarea unei platforme naționale coerente care poate crește competitivitatea companiilor românești pe piața internațională, pentru că fără infrastructuri digitale solide, dezvoltarea rămâne fragmentată, fiind ea însăși o vulnerabilitate în strategiile de apărare - națională, regională și europeană.

Nevoia de inovație în digitalizarea apărării

Deși este companie privată, LUNOX a făcut investiții în infrastructura digitală a apărării, prin Platforma COD, în această perioadă în care securitatea națională este tot mai dependentă de tehnologie, dorind să lanseze un produs competitiv în securitate cibernetică pentru toți cei care au nevoie de o astfel de platformă.

„România dispune de companii tehnologice competitive, de centre universitare performante și de institute de cercetare cu expertiză recunoscută. Cu toate acestea, lipsa unei platforme integrate de colaborare reduce șansele formării rapide de consorții și accesării eficiente a programelor europene sau NATO. Prin Platforma COD, dezvoltată în parteneriat cu ICI București, LUNOX creează un mediu digital securizat, unde actorii relevanți pot comunica, pot dezvolta proiecte comune și pot valorifica oportunități de finanțare strategică. Într-un domeniu în care încrederea și protecția datelor sunt esențiale, accesul este verificat riguros, iar comunicarea este criptată și auditabilă”, explică reprezentanții companiei.

Ideea creării acestei platforme a pornit de la nevoia pe care cercetătorii au identificat-o în securitatea națională - respectiv lipsa unei legături esențiale între factorii de decizie și nevoile momentului, în domeniul cercetării și inovării sistemelor de apărare. „Unul dintre blocajele frecvente în industria de apărare este diferența dintre cercetare și producție. Ideile există, dar drumul către implementare este lung și fragmentat. Platforma COD, dezvoltată de LUNOX, își propune să reducă acest decalaj”, a mai explicat compania.

Cercetătorii care au contribuit la dezvoltarea acestei platforme au pornit de la nevoia de a reduce semnificativ timpul comunicării între părți, eliminând o vulnerabilitate din strategia de securitate națională. Astfel, noua platformă securizată de comunicare vine cu o serie de avantaje, printre care se numără crearea unui punct unic de comunicare, un catalog digital al capabilităților industriale și academice, posibilitatea formării unor parteneriate, în timp foarte scurt, integrarea instrumentelor de analiză avansată, inclusiv inteligență artificială etc.