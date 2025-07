Guvernul taie și banii copiilor nenăscuți

Programul de fertilizare in vitro pentru creșterea natalității în România s-a blocat după comasarea Ministerului Familiei cu cel al Muncii, de anul trecut, iar procedurile pentru proiectele și programele aflate în derulare ar fi trebuit să se refacă pentru a nu se bloca finanțările. Pentru fertilizarea in vitro nu s-a grăbit nimeni să repornească programul, astfel încât mii de familii nu mai beneficiază de sumele alocate de stat pentru acest program de creștere a natalității. Deși nu a fost declarat oficial ca program sistat pentru a se face economie la buget, inacțiunea duce la același rezultat: se acoperă o parte din deficit cu banii de la copiii nenăscuți.

Cuplurile infertile din România care vor să facă proceduri de fertilizare in vitro (FIV) nu mai primesc sprijin financiar, prin Programul Național FIV 2025. Acest program a fost aprobat de Guvern, dar nu s-au mai făcut demersurile necesare pentru alocarea fondurilor. Acest program era singura șansă pentru mii de cupluri de a avea un copil. Tocmai de aceea, programul național FIV a fost declarat prioritar și ar fi trebuit să primească un buget de 150 de milioane de lei, pentru creșterea natalității, având în vedere faptul că în România s-a constatat o îmbătrânire demografică accelerată. Rata natalității s-a înjumătățit, în România, din 1990 până în 2025.

Dosarele pentru acest program ar fi trebuit să se poată depune online pe o platformă digitală alocată, dar platforma nu a mai fost creată. Calea sigură pentru blocarea programului de fertilizare in vitro a fost deschisă anul trecut, după comasarea Ministerului Familiei cu Ministerul Muncii, în luna decembrie, când cei mai mulți români se concentrau pe alegeri și a trecut neobservată lipsa de acțiune din partea Ministerului Muncii, pentru deblocarea finanțării.

Procedura legislativă trebuia să fie reluată, la fel și organizarea licitațiilor pentru o platformă digitală, dar nu s-a făcut nimic, iar surse guvernamentale spun că se știa de blocarea unor finanțări, printre care și FIV, din dorința de a se economisi cât mai mulți bani la bugetul statului.

S-a pus batista pe țambal

Programul FIV este blocat din data de 10 iunie, când a fost sistată procedura de achiziție a serviciilor platformei digitale pe care beneficiarii ar fi trebuit să încarce dosarele, pentru a primi vouchere. Până anul trecut a funcționat o platformă digitală, făcută de Up România, dar dispariția Ministerului Familiei impune această nouă platformă, în urma unei noi licitații.

În acest moment, achizițiile publice sunt blocate, programul FIV fiind în aceeași situație. Ar fi nevoie de o decizie politică pentru deblocarea programului, dar aceasta nu se poate lua, în contextul măsurilor de austeritate. Programul de fertilizare in vitro nu a fost la fel de popularizat precum „Casa Verde Fotovoltaice” sau „Rabla” pentru autoturisme, care au un număr mai mare de potențiali beneficiari, astfel încât Guvernul a preferat să nu dea nicio explicație și să nu ia nicio decizie, fiind o formă de retragere a finanțării prin inacțiune.

„Noi am făcut o petiție care până acum a strâns peste 3.000 de semnături. Suntem peste 1.400 de persoane care am scris și mesaje pentru premierul Ilie Bolojan și pentru Președintele României, Nicușor Dan, dar nimeni nu ne răspunde. Ne ignoră total. La Ministerul Muncii nu ne răspunde nimeni. Suntem disperați, pentru că noi nu avem bani să susținem aceste costuri și am început tratamentul. De trei ani aștept să intru în program. Ei nu spun nimic și speră să nu se facă prea multe valuri pe tema asta. Au pus batista pe țambal, cum se spune...”, a explicat, pentru Jurnalul, una dintre femeile care ar fi trebuit să beneficieze de fertilizare in vitro anul acesta.

Posibilitatea stabilirii unui prag pentru finanțare

La nivel de Guvern s-a discutat și stabilirea unui prag de venit pentru cei care vor să fie ajutați să aibă copii. La fel ca pragul de 3.000 de lei pentru pensii, s-ar putea stabili și în cazul viitoarelor mame un buget maxim până la care să se poată acorda acest ajutor financiar.

Suma de care ar fi nevoie pentru un ciclu FIV se ridică la aproximativ 45.000 de lei – echivalentul venitului mediu pe un an, dar în foarte multe cazuri s-a constatat că nu este suficient un singur astfel de tratament pentru a obține o sarcină. Unele femei au făcut mai multe astfel de proceduri, pentru a putea rămâne însărcinate, iar costurile pot ajunge la zeci de mii de euro. Prin programul FIV, femeile cu diagnostic de infertilitate puteau primi până la 15.000 de lei de la stat, de trei ori, pentru a-și acoperi o parte din costul procedurilor de fertilizare in vitro.