Guvernarea, pe un butoi cu pulbere. PSD rămâne în Coaliție, dar pune condiții 

Coaliția de guvernare rezistă încă și după scandalul generat de pozițiile unora dintre liderii USR cu ocazia organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte al României Ion Iliescu. Social-democrații au decis, ieri, după o ședință tensionată a Biroului Permanent Național, să rămână la guvernare, dar nu vor mai participa la ședințele Coaliției până când cei de la USR nu-și vor revizui comportamentul. O altă condiție este ca orice măsură pe care Guvernul vrea să o adopte, în special în legătură cu măsurile fiscal-bugetare, să fie negociate și agreate și în cadrul Coaliției. O parte dintre social-democrați sunt însă de părere că partidul ar trebui să iasă de la guvernare. Alții, dimpotrivă, arată că PSD are, în acest moment, exact atâția parlamentari cât au PNL și USR la un loc. Mai mult, aritmetica parlamentară demonstrează faptul că, în prezent, PSD, împreună cu PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale pot asigura o majoritate confortabilă, fără a fi nevoie și de voturile celor de la USR.

Partidul Social Democrat s-a întrunit, ieri, într-o ședință extraordinară a Biroului Permanent Național, în cadrul căreia s-a discutat despre atitudinea colegilor de guvernare de la USR față de funeraliile de stat organizate pentru fostul președinte al României Ion Iliescu, dar și despre modul în care se iau deciziile de politică generală în cadrul Guvernului condus de Ilie Bolojan. Înainte ca această ședință să aibă loc, în interiorul PSD erau două curente, primul care și-ar fi dorit ca PSD să iasă de la guvernare, iar al doilea, mai moderat, care și-ar fi dorit rămânerea partidului la guvernare, dar cu unele condiții.

În urma discuțiilor destul de contondente care au avut loc, social-democrații au adoptat, ieri, mai multe decizii, cu unanimitate de voturi, printre care s-a stabilit ca PSD să condiționeze participarea la ședințele Coaliției de guvernare. Astfel, una dintre condiții se referă la „adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor: pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central, cât și județean. Reducerea numărului de membri în CA, reducerea indemnizațiilor. „În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele Coaliției”, a declarat liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Acesta a adăugat: „În această perioadă solicităm întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a vedea o execuția la zi a bugetului și pentru a discuta despre rectificarea de buget, pentru că e absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim de investițiile mari, fie că vorbim de «Anghel Saligny» și CNI. Și despre măsuri care ar trebui regândite pe zona de educație. Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa 3, cea legată de pachetul de măsuri pe Sănătate, pe Administrație, pe măsuri fiscale, care trebuie să mai cuprindă ceva: măsuri pentru relansarea economiei, pentru reindustrializarea României. Așteptăm cât mai rapid să fie adoptat acel pachet, mâine dacă se poate. «Anghel Saligny» trebuie să continue, pentru că este despre români, despre drumuri, apă, canal. Voi transmite premierului ceea ce PSD a decis astăzi”.

USR-iștii, catalogați drept „ticăloși”

În cadrul ședinței, Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor săi de partid că i-a convocat „pentru a clarifica drumul pe care vom merge și politicile guvernamentale pe care le vom susține. Vreau să vedem situația de ansamblu din Coaliție și să subliniez și încercarea de nerespectare a cadrului legal a celor de la USR cu privire la funeraliile lui Ion Iliescu. Aceasta a produs un efect puternic în cadrul partidului”.

Conform unor surse politice. Grindeanu ar fi precizat: „Înțelegem că poți sau nu să mergi la funeralii, dar trebuie să respecți legea! Vorbim însă de oameni care nu au cei șapte ani de-acasă, care numai creștini nu pot fi numiți și de ticăloși! Oameni care încearcă să arunce impotența politică a președinților de dreapta din ultimii mai bine de 20 ani pe umerii lui Ion Iliescu, care n-a mai fost în viața politică de 20 de ani. Aceștia sunt ticăloșii, aceasta este ticăloșia celor fără de educație”. Acesta ar fi adăugat că modul în care cei de la USR s-au comportat în legătură cu funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu „este un subiect care pentru PSD înseamnă foarte mult, a produs emoție în cadrul partidului și care nu putea să nu lase urme în interiorul lui. Ține de respect, de a fi educat și de a fi creștin”.

Conflictul politic, ținut cu greu în frâu

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, arată și el că ieșirea de la guvernare rămâne o opțiune de ultimă instanță. „Scopul nostru este să facem lucrurile să funcționeze, nu să le blocăm. Pentru asta, este nevoie ca toți partenerii să dea dovadă de maturitate, respect și disponibilitate la dialog civilizat. PSD cere respectarea Acordului politic: nu vom mai susține în Parlament nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens în Coaliție”.

Fostul ministru al Apărării scrie, într-o postare pe contul său de socializare: „Încercările lor (ale celor de la USR) de a falsifica realitatea sunt deopotrivă penibile și toxice. PSD nu le-a cerut niciodată să participe la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu și nici să-i aplaude activitatea. Problema reală este alta: miniștrii USR au acționat premeditat pentru a obstrucționa Guvernul în îndeplinirea obligațiilor legale privind organizarea ceremoniilor pentru un fost șef de stat. Este un gest de dispreț total față de lege, față de instituțiile statului și față de partenerii de guvernare. Este dovada clară că USR tratează guvernarea ca pe o tribună de scandal și provocare, nu ca pe o responsabilitate față de cetățeni. Din punct de vedere moral, ar fi fost minimul de decență ca, indiferent de opiniile personale, să manifeste respectul pe care l-au arătat inclusiv adversari politici redutabili ai fostului președinte. USR a preferat însă să arunce cu noroi și să sfideze normele elementare de bună cuviință și colaborare. Un astfel de comportament nu are ce căuta în actul de guvernare. De aceea vă spunem clar: nu sunteți în stare să vă depășiți condiția de băieți din spatele blocului, lăsați-vă! Nu e pentru voi! România e mai mult decât terenul vostru de joacă. România are nevoie de oameni de stat, maturi și responsabili, nu de bullying USR-ist!”.

Fără USR, Coaliția are 252 de parlamentari. Majoritatea simplă este de 233 de voturi

La rândul său, liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a declarat că PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni. „Asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulţi decât PNL şi USR la un loc. Aşa că nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieşirea PSD de la guvernare. Aţi văzut că în ultimele zile a existat o oarecare stare de nemulţumire în rândul colegilor noştri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare”.

Zamfir este de părere, la nivel personal, că „ar fi fost mai multă liniște în Coaliție, fără USR. „Nu discutăm noi acum pe cine să excludem şi pe cine să mai aducem la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noştri de la USR trebuie categoric revizuită. Vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una - haideţi să spun mai soft - lipsită de respect”, a conchis acesta.

Ei, bine, strict matematic, dar și politic, lucrurile stau exact așa cum le-a precizat Daniel Zamfir. În acest moment, PSD are același număr de parlamentari cât PNL și USR împreună. Mai exact, PNL are 22 de senatori și 50 de deputați, iar USR are 19 senatori și 40 de deputați, ceea ce înseamnă un total de 131 de parlamentari. În oglindă, PSD are 38 de senatori și 93 de deputați, ceea ce înseamnă tot 131 de parlamentari.

Dacă PSD ar părăsi Coaliția, ar mai rămâne 180 de voturi

Situația conflictuală de la nivelul Coaliției de guvernare, chiar dacă nu a reușit să rupă alianța politică, o poate face în orice moment. Dacă PSD ar ieși de la guvernare, decizând să susțină, cu anumite condiții, din Parlament, un guvern minoritar, atunci PNL împreună cu USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale ar mai avea o susținere de doar 180 de parlamentari, din cele 233 de voturi necesare.

Lucrurile ar fi și mai complicate decât atât, dacă analizăm majoritățile în fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului. La Senat, pentru a asigura majoritatea simplă, este nevoie de 68 de voturi, iar fără PSD, actuala Coaliție ar mai număra doar 51 de parlamentari. De asemenea, la Camera Deputaților, este nevoie de o majoritate simplă de minimum 166 de voturi, dar fără PSD, Coaliția ar mai beneficia doar de 129.

În schimb, dacă PSD ar rămâne la guvernare, dar ar ieși USR, majoritățile ar rămâne destul de confortabile atât în Plenul Parlamentului, cât și în plenul fiecărei Camere. PSD împreună cu PNL, cu UDMR și cu Minoritățile Naționale numără, în prezent, 252 de parlamentari, față de minimumul de 233 de voturi necesare. La Senat, majoritatea fără USR ar fi de 70 de voturi, în condițiile în care este nevoie de 68, iar la Camera Deputaților, cele patru formațiuni, fără USR, au 182 de parlamentari, față de 166 de voturi necesare.

Progresiștii, dați în vileag de propria fostă primăriță: miza scandalului generat este împărțirea „ciolanului”

Miza acestui conflict, generat de atitudinea celor de la USR față de funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu pare să fie alta, care nu are legătură nici cu memoria, nici cu istoria, cu atât mai puțin cu cele sfinte, ci este de sorginte eminamente pământească și pragmatică. Lucru confirmat, în mod direct, de fosta primăriță penală a USR de la Sectorul 1, Clotilde Armand (FOTO). Aceasta a scris, pe contul său de socializare: „Conform protocolului coaliţiei, USR ar fi trebuit să primească 20% din posturi, atât în administraţia centrală, cât şi cea locală. În cele 40 de judeţe, USR ar fi trebuit să aibă prefecţi + subprefecţi în mai multe UAT-uri. Și uite așa reușește moartea lui Iliescu să îngroape și PSD-ul”.

