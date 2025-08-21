Profesor de sport, șef peste iluminatul public din Capitală. Compania prelungește mandatele „specialiștilor” din CA

Celor șapte membri ai Consiliului de Administrație le-au expirat contractele provizorii de mandat de la mijlocul lunii august, în timp ce directorului general i se va termina mandatul pe 31 august. Conform Hotărârii nr. 7/11.08.2025 a municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Capitalei, mandatele celor șapte membri au fost prelungite pentru o durată de încă două luni, începând cu data de 16.08.2025 şi până la data de 16.10.2025.

Fostul mandat s-a întins pe o perioadă de cinci luni și, deși au fost plătiți din taxele și impozitele bucureștenilor, membrii CA au decis să-și secretizeze indemnizațiile cu care au fost răsplătiți pentru participarea la o ședință pe lună. La sfârșitul lunii iunie, Consiliul General al Municipiului București a decis că remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a directorilor generali va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și una variabilă. Indemnizația fixă lunară nu va putea depăși nivelul celei lunare a viceprimarului Capitalei. Anul trecut, viceprimarul Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu, a încasat 190.730 de lei de la Primăria Capitalei, conform declarației de avere din februarie 2025, ceea ce înseamnă că a încasat în medie 16.000 de lei pe lună. Ulterior, indemnizațiile viceprimarilor au crescut la începutul acestui an, ei încasând lunar 18.000 - 19.000, potrivit unei declarații a fostul primar Nicușor Dan.

Profesor de sport, șef peste iluminatul public din Capitală

Funcția de director general al companiei municipale este asigurată în perioada 31 martie - 31 august 2025 de Vlad Victor-Eugen. Conform contractului de mandat semnat pe 20 martie 2025, el a beneficiat în această perioadă de o indemnizație fixă lunară brută în valoare de 28.000 de lei şi o componentă variabilă stabilită de Consiliul de Administrație, dar care a fost trecută la secret. De asemenea, el a fost răsplătit și cu alte beneficii (mașină, telefon, laptop, decontarea unor cheltuieli). Numirea sa la conducerea acestei companii nu are nicio legătură cu pregătirea lui. Deși compania se ocupă de iluminatul public, având un rol important în ceea ce privește siguranța traficului rutier și siguranța cetățenilor, după cum reiese din responsabilitățile asumate, Vlad Victor-Eugen este profesor de sport. Conform CV-ului, el este licențiat în educație fizic și sport. Pentru a-și desăvârși pregătirea, a făcut în 2022 un curs de formare pentru poziția de manager de proiect la „Centrul de Formare APSAP”, iar între 2019 - 2022 a făcut și un master în comunicare instituțională și management organizațional la universitatea privată „Titu Maiorescu” din Capitală. De-a lungul anilor, Vlad Victor-Eugen a mai trecut și pe la Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București, unde a ocupat funcția de director general adjunct.

Mandatul său provizoriu expiră la sfârșitul lunii august, dar el poate fi prelungit de membrii Consiliului de Administrație.

La numai 27 de ani, numită președinta Consiliului de Administrație

Vlad Victor-Eugen nu este singurul din conducerea acestei companii care nu are niciun fel de pregătire în domeniul energetic. De altfel, niciunul din vechii și, în același timp, noii membri ai Consiliului de Administrație nu are o astfel de pregătire. De exemplu, președinta Consiliului de Administrație a fost până pe 15 august Aldea Iuliana Patricia, mandat care i s-a prelungit zilele acestea. Potrivit CV-ului său, este născută în 1998 și este licențiată în științe juridice și administrative a Universității Creștine Dimitrie Cantemir (facultate privată) în 2020, deci nu are o prea mare experiență nici în ceea ce privește domeniul juridic. De-a lungul scurtei sale cariere în câmpul muncii aflăm că în perioada 2023-2024 a lucrat la compania NORIZ AUTO SRL, unde printre performanțe notează în CV: „Am optimizat rutele de transport pentru a atinge o eficiență maximă și am implementat sisteme avansate de urmărire a livrărilor. De asemenea, am dezvoltat relații sustained cu furnizorii și clienții, am efectuat analize detaliate ale datelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor, am respectat cu strictețe normele de siguranță și reglementările în vigoare”. În perioada când a „dezvoltat relații sustained”, Aldea Iuliana Patricia a lucrat și la firma LORD INTERNATIONAL TRADING SRL (perioada 2018 - 2024) unde a fost „responsabilă pentru elaborarea, revizuirea și negocierea contractelor, acordurilor și altor documente legale”. Se declară neafiliată politic, dar din CV-ului său nu reiese cum a ajuns în atenția șefilor Primăriei Generale a Capitalei pentru a fi selectată și trimisă în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Iluminat Public.

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

Conform bugetului de venituri și cheltuieli al companiei, salariul mediu în companie este în 2025 de 10.442 de lei, după ce anul trecut a fost de 10.224 de lei, în condițiile în care sunt 150 de salariați.

Inflație în CA de juriști cu studii la facultăți private

- Un alt membru al Consiliului de Administrație este Andrei George Sima. El are studii tot de drept, făcute la facultatea privată Bioterra și un master la Universitatea SPIRU HARET din București, tot o facultate privată. Este director tehnic în cadrul Primăriei Sectorului 4.

- Tot jurist este și Manolache Dan, un alt membri al Consililului de Administrație. El este absolvent al facultății private Titu Maiorescu din București și de-a lungul anilor a mai ocupat funcții în Compania Municipală Iluminat Public, în Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A, la Conpet Ploiești etc. Se declară o persoană cu „Capacitate de a învăța rapid, Leadership, Gândire Analitică, Capacitate de a lucra în echipă, Creativ, Altruism, Excelent Comunicator, Experiență cu instituțiile statului”.

- Absolvent de științe juridice și științe administrative la facultatea privată Spiru Haret se recomandă și Boțan Ciprian Ionuț. De asemenea, el este deținătorul unui master cu tema „Relațiile și organizațiile internaționale în contemporaneitate” susținut la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Cu o astfel de pregătire solidă ajunge în 2019 director la Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 4.

- De la Primăria Sectorului 4 a fost trimis în Consiliul de Administrație și Cristian-Sorin Marin. Este consilier în cadrul Serviciului locativ, după ce anterior a fost inspector de specialitate în cadrul Direcției Administrare și Control Piețe a primăriei. El este licențiat în științe administrative la Academia de Studii Economice București.

- Printre administratorii companiei se numără și Ciubotaru George, de profesie jurnalist, dar care în trecut a fost și consilier parlamentar.

- Ileana Ionescu este o altă specialistă ajunsă în conducerea companiei de iluminat public a Bucureștiului. Ea vine de la Cluj, unde de-a lungul anilor a activat în mai multe ONG-uri, la Clubul sportiv U Cluj și a lucrat inclusiv pentru primăria orașului condus de Emil Boc, unde s-a ocupat cu monitorizarea presei și suport în redactarea discursurilor, a participat la sesiuni de brainstorming pentru strategii de comunicare și gestionarea bazelor de date. Este licențiată în leadership în sectorul public la Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca și cu un așa CV în spate înțelegem de ce era necesară prezența sa în conducerea societății primăriei. Datorită vastei și complexei sale experiențe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹