Ambasadorul Republicii Elene la București: „Ziua noastră Națională își are originile pe teritoriul românesc”

Excelența Sa Doamna Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene la București, sărbătorește pentru a doua oară Ziua Națională a Greciei în România, alături de numeroasa comunitate a grecilor din țara noastră. Ambasadoarea crede în cooperarea productivă între Grecia și România, dar și în puterea Europei de a face față tuturor provocărilor din această perioadă, printr-o bună colaborare între state. Doamna Ambasador a subliniat încă o dată legătura puternică dintre Grecia și România: Revoluția care a făcut posibilă eliberarea și independența Greciei a fost sprijinită de români și organizată de pe teritoriul României, unde s-a format și a activat Etheria. Nu în ultimul rând, ES Doamna Evangelia Grammatika relansează invitația pentru toți românii de a vizita Grecia și de a descoperi toate zonele turistice ale țării, în timp ce se așteaptă ca din ce în ce mai mulți greci să viziteze România, după ce țara noastră a intrat în Schengen.

Adrian Ursu: Excelență, La mulți ani, de Ziua Națională, pentru toți grecii de aici, din România și din Grecia! Vă mulțumim că ne-ați primit. Astăzi vorbim despre 145 de ani de relații bilaterale între România și Grecia. Ce înseamnă această legătură între greci și români?

ES Evangelia Grammatika: Vă mulțumesc foarte mult. Bine ați venit la ambasada noastră. Mă bucur să vă am alături, în ajunul celebrării Zilei Naționale. Ziua noastră Națională își are originile pe teritoriul românesc, acum mai bine de 200 de ani, în 1821. Legăturile dintre greci și români se întind peste secole. Așa cum ați menționat, anul acesta celebrăm și 145 de ani de relații diplomatice oficiale, din 1880, când statul român a fost recunoscut internațional ca stat independent. Ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru. Relațiile noastre au fost mereu foarte bune, solide și au devenit tot mai puternice de-a lungul acestor decenii. Mai ales după democratizarea României, relațiile noastre au primit un nou impuls, odată cu investițiile grecești aici, cu parteneriatul în cadrul Uniunii Europene și NATO. Suntem două țări partenere, aliate, și facem parte din aceeași regiune a Europei de Sud-Est. Împărtășim multe dintre aceleași preocupări și obiective, iar viitorul și perspectivele pentru consolidarea cooperării noastre sunt promițătoare. Sunt foarte optimistă că vom face pași suplimentari pentru a întări relațiile bilaterale.

Adrian Ursu: Și este un context care ar trebui să ne determine să fim și mai uniți, pentru că privim către schimbările din interiorul Alianței NATO, din parteneriatul dintre Statele Unite și Europa. Asta înseamnă, poate, că România și Grecia trebuie să fie și mai strâns legate în aceste conexiuni.

ES Evangelia Grammatika: Așa este. În ultimii ani am asistat la schimbări geopolitice majore în regiunea noastră, comparativ cu ultimele decenii, mai ales după sfârșitul Războiului Rece. Europa s-a bucurat de o lungă perioadă de progres democratic și respectarea statului de drept. Însă, odată cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și conflictul în desfășurare, dar și cu schimbările de priorități ale noii administrații americane, ne confruntăm cu provocări majore, atât Europa în ansamblu, cât și noi, ca vecini, Grecia și România. Nu aș dori să subestimez importanța legăturii transatlantice, atât pentru Grecia, cât și pentru România. Grecia are un parteneriat strategic foarte solid cu SUA, la fel ca România. Și cred că, pentru întreaga Europă, această legătură transatlantică este vitală. Dar de peste un deceniu, SUA au atras atenția Europei că trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate și să aloce mai multe resurse pentru descurajarea adversarilor și apărare. Iar acum am ajuns la un moment de cotitură, unde acest lucru devine și mai urgent. Comisia Europeană are deja o serie de propuneri în acest sens, pe care Grecia le susține, cum ar fi o mai mare flexibilitate bugetară pentru cheltuielile de apărare. Grecia a propus acest lucru încă de acum câțiva ani, subliniind nevoia ca UE să își dezvolte și o autonomie strategică în politica externă. Avem o uniune democratică și economică extraordinară, cu o greutate politică semnificativă, dar este important să avansăm și în ceea ce privește pilonul de securitate, ținând cont de interesele tuturor statelor membre.

Adrian Ursu: Vorbiți, desigur, despre cooperare și investiții. Avem deja câteva exemple foarte bune de companii grecești care investesc în România, dar și proiecte de conectivitate, cum sunt gazoductele. Ne așteptăm ca această cooperare să crească, în anii următori?

ES Evangelia Grammatika: Da, într-adevăr, există o comunitate de afaceri grecească foarte activă în România. Grecia se află în top cinci sau șase investitori străini în România. În ultimii ani, sectorul energetic a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Compania greacă PPC a intrat pe piața din România cu investiții de aproximativ 3 miliarde de euro, începând cu octombrie 2023, inclusiv prin preluarea Enel România. Există investiții în energie regenerabilă, în ferme solare și eoliene, iar alte companii grecești, precum Medlin sau Hellenic Energy, urmează acest exemplu.

Coridorul vertical nord-sud pentru energie progresează bine. Există decizii ministeriale luate deja, iar acest coridor contribuie la reziliența și securitatea energetică a regiunii, inclusiv pentru Moldova și Ucraina. Terminalul plutitor de regazificare din Alexandroupolis este un exemplu care sporește această securitate energetică, oferind GNL din surse sigure.

Adrian Ursu: Și cu participarea importantă a unei companii românești în acest proiect?

ES Evangelia Grammatika: Exact, România este parte a acestui proiect. Pe piața de electricitate, Grecia, România, Bulgaria, Croația și Ungaria colaborează pentru a corecta distorsiunile din piață, care fac ca oamenii din țările noastre să plătească prețuri mai mari pentru energie decât în Europa de Vest. Coridorul vertical nu ar trebui să fie doar pentru electricitate. Este o rută complementară celor existente, care va reduce costurile și durata transportului și va contribui la creșterea economică a întregii regiuni.

Adrian Ursu: Vedem și companii grecești implicate în marile proiecte de infrastructură din România, fie că vorbim despre căi ferate sau autostrăzi.

ES Evangelia Grammatika: Da, o mare companie grecească de construcții lucrează intens la proiectele pe care le are aici. Sunt proiecte importante. Așteptăm finalizarea lor. Vor ajuta la fluidizarea traficului în București, dar și la un proiect emblematic, cel de a aduce calea ferată prin Carpați și Transilvania, pe un teren dificil, dar cu impact major pentru lanțurile de aprovizionare și pentru comerțul în România și în regiune.

Adrian Ursu: Dacă au reușit să facă metroul din Salonic, poate reușesc și această legătură între Transilvania și sudul României. Excelență, vorbiți, desigur, despre relațiile bilaterale, despre educație, cultură, legăturile noastre istorice. Care este tema principală pentru dumneavoastră, în 2025?

ES Evangelia Grammatika: Într-adevăr, legăturile culturale și schimburile educaționale dintre Grecia și România au o tradiție îndelungată. Anul acesta avem ocazia să marcăm câteva aniversări importante și să continuăm să evidențiem schimburile bogate în literatură, muzică și cultură dintre țările noastre. Aș menționa doar câteva nume: Panait Istrati, de origine greacă, născut la Brăila, un mare scriitor român care a scris și în franceză. Iannis Xenakis, de asemenea născut la Brăila, fondator al muzicii moderne atonale, celebru în Franța. Anul acesta marcăm 100 de ani de la nașterea a doi mari compozitori greci: Mikis Theodorakis și Manos Hatzidakis, foarte iubiți și în România. Avem și afinități religioase, schimburi în domeniul teologiei, muzicii bizantine, și mulți preoți sau studenți care învață în Grecia sau vin aici să descopere tradițiile bogate ale României. Mă simt norocoasă să fiu Ambasador în această frumoasă țară.

Adrian Ursu: Să nu uităm de turism. Sunt tot mai mulți greci care vin în România, iar milioane de români vizitează Grecia. Care credeți că va fi punctul de atracție în 2025 pentru turiștii care vor să viziteze Grecia?

ES Evangelia Grammatika: Ne bucurăm să primim în fiecare an peste un milion de turiști români în Grecia. Sunt foarte apreciați și reprezintă o punte de legătură importantă între popoarele noastre. Tot mai mulți greci descoperă România, la rândul lor. Un moment de referință, anul acesta, este aderarea completă a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Grecia a susținut ferm acest lucru. Ridicarea controalelor la frontierele terestre va facilita enorm călătoriile între țările noastre. Eu însămi intenționez să plec cu mașina în Grecia, în această vară, spre nordul Greciei, să testez drumurile, nu doar apele. Asta va încuraja și mai mult turismul în regiune - un neamț sau un austriac ar putea veni cu mașina, să descopere România, Bulgaria, Grecia și, bineînțeles, să înoate în apele noastre. Prețurile, în Grecia, sunt foarte competitive, raportul calitate-preț fiind excelent. Pentru români sunt multe locuri de descoperit în Grecia continentală și insulară, dincolo de Thassos și nordul Greciei, deja foarte cunoscute.

Adrian Ursu: Excelență, care este mesajul dumneavoastră pentru români și greci, în acest context special în care ne aflăm, privind spre Europa și Alianța Nord-Atlantică?

ES Evangelia Grammatika: Europa - Uniunea Europeană - ne-a oferit un spațiu de democrație și prosperitate pe care trebuie să îl protejăm. Mesajul meu este că Grecia și România, cu legăturile lor, cu afinitățile lor și cu faptul că gândesc la fel în multe privințe, pot să își îmbunătățească cooperarea și coordonarea, pentru a-și proteja interesele și obiectivele comune în UE. De asemenea, aștept cu interes finalizarea acestei perioade electorale prelungite din România, după luna mai, pentru a da un nou impuls vizitelor bilaterale și contactelor la nivel înalt. Și, nu în ultimul rând, Grecia este membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, în 2025 și 2026. Este un moment important, într-un context internațional delicat, iar acest lucru poate fi un atu pentru întreaga noastră regiune.

Adrian Ursu: Este importantă și cooperarea militară dintre cele două țări, mai ales privind zona extinsă a Mării Negre și exercițiile militare sau alte activități comune în care Grecia și România sunt împreună.

ES Evangelia Grammatika: Grecia este un aliat de încredere și un susținător ferm al tuturor eforturilor comune. Ne bucurăm că au avut loc exerciții militare de anvergură, unde unități grecești au colaborat cu cele românești și alte țări aliate, inclusiv SUA, Franța, Spania, Bulgaria. Aceste activități arată determinarea noastră de a apăra pacea și securitatea în Europa. Scopul nostru este apărarea, nu amenințarea. Ne dorim pace și privim cu speranță spre un acord de pace just și durabil în Ucraina. Cooperarea militară și conectarea infrastructurii, a porturilor din Grecia, cum sunt Salonic și Alexandroupolis, cu Varna și Constanța, vor consolida reziliența și securitatea Europei.

Adrian Ursu: Vă mulțumim din nou pentru mesajele și gândurile transmise în această zi importantă pentru poporul grec. Transmitem și noi urările noastre de bine pentru poporul dumneavoastră!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹