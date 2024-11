Mândria LGBT din „capitala” IT-ului: adolescenți folosiți drept sclavi sexuali. Localul groazei din centrul Clujului: droguri și copii violați, în orgii

DIICOT a descoperit chiar în centrul Clujului, la clubul „Delirio”, situat pe Bulevardul 21 decembrie 1989, cel mai mare „hub” al drogurilor, dar și al abuzurilor îngrozitoare la care ani la rând au fost supuși mai mulți minori. Lucian Dunăreanu, patronul clubului, a fost arestat, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și trafic de minori.

Potrivit Rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT și obținut, pe surse, de jurnaliștii de la ziarul „Făclia” din Cluj-Napoca, Dunăreanu racola minori pe care îi invita la el acasă și le oferea droguri și bani în schimbul serviciilor sexuale, apoi îi folosea în orgiile organizate, „serviciile” minorilor fiind plătite tot cu bani sau droguri.

Dunăreanu este unul dintre exponenții comunității LGBT din Cluj-Napoca, fiind cunoscut ca activist din anul 2002. De atunci a organizat mai multe parade Pride Cluj, paisprezece ediții ale Gay Film Nights Festivals și mai multe campanii pentru promovarea comunității LGBT.

Unul dintre copiii abuzați în acest spațiu cunoscut pentru petrecerile destinate membrilor comunității LGBT a depus plângere împotriva agresorilor abia la începutul acestui an, deși fusese abuzat și folosit în orgii în ultimii 4 ani.

După ce adolescentul a depus primele declarații, mai mulți tineri care au devenit victimele comunității LGBT de la Cluj, în respectivul club, au declarat aceleași fapte. Surse din anchetă spun că tinerii începeau să fie aduși, prin rețelele de trafic de persoane, încă de la vârste de 14-15 ani, iar acum au 17-18 ani cei care au depus mărturie în acest dosar al ororilor.

Victima prinsă cu droguri a colaborat cu anchetatorii

Procurorii DIICOT au preluat ancheta în acest caz din februarie 2024 și au cercetat fapte comise din 2019 de patronul clubului și celelalte trei persoane puse sub acuzare. Acuzațiile sunt de trafic de droguri de mare risc și trafic de minori, dar cu multe agravante, fiind vorba inclusiv despre declarații referitoare la violuri, în cadrul orgiilor organizate la club, pentru că orice act sexual cu un minor cu vârsta sub 16 ani se consideră viol, conform legii, iar cei mai mulți adolescenți care erau aduși de patronul clubului pentru orgii aveau vârsta sub 16 ani. Chiar dacă în apărarea lui, patronul clubului spune că actul sexual cu minorii era cu consimțământ, legea nu consideră că se poate lua în considerare consimțământul, în cazul minorilor.

Surse din anchetă au declarat că s-a ajuns la depistarea traficului de persoane și a ororilor din acel club LGBT după ce a fost prins cu droguri unul dintre copiii care erau aduși frecvent la orgiile gay. Practic, se știa despre aceste fapte, dar nimeni nu era dispus să înceapă o anchetă acolo, de frica eventualelor acuzații care ar fi venit din partea comunității LGBT care ar fi putut spune că polițiștii sau procurorii sunt „homofobi”. Dar prinderea unuia dintre adolescenții care frecventau acel club al groazei sub influența drogurilor și având asupra lui substanțe interzise a făcut posibilă începerea anchetei.

Victimele au fost abuzate în timpul anchetei

Cercetările au durat circa 9 luni, timp în care s-au comis mai multe fapte penale și abuzuri, însă procurorii nu puteau dispune arestări fără probe concludente, doar pe baza declarațiilor date de victime.

În aceste cazuri, victimele abuzurilor au de suferit în timpul cercetării, însă procedurile DIICOT nu pot trece peste anumite etape obligatorii. Au fost cazuri în care s-au făcut cercetări și 10-15 ani, până când s-a putut prinde capul unei rețele foarte periculoase, iar procurorii se apără de eventualele acuzații de colaborare cu traficanții, spunând că respectă procedurile, inclusiv pe cele internaționale.

Cazul de la Cluj-Napoca este unul „fericit”, în care de la începerea efectivă a cercetării până la descindere și arestări au trecut doar 9 luni, nu mai mulți ani. Fără declarațiile tânărului prins cu droguri, dosarul nici nu s-ar fi deschis.

„Pentru a scăpa, tânărul a fost dispus să declare tot ce se întâmpla acolo, atât despre droguri, cât și despre orgiile gay și violurile la care erau uneori supuși minorii. Apoi au depus declarații mai mulți martori care spun cam aceleași lucruri. Toți au descris aproximativ aceleași fapte și au dat declarații despre activitățile acelorași persoane, de unde se pornește de la premisa că au spus adevărul, dar a fost nevoie de dovezi concludente la acest dosar, pentru a se putea descinde la locul faptei și pentru a se cere arestarea preventivă a făptuitorilor. Este nevoie de mult timp pentru a lucra un astfel de dosar, pentru că făptuitorii pot să scape din cauza unui banal viciu de procedură”, a declarat, pentru Jurnalul, un procuror.

Ancheta s-ar putea extinde, fiind cercetați inclusiv clienții clubului LGBT, astfel încât s-ar putea dispune, în scurt timp, mai multe arestări.

Detalii din rechizitoriul DIICOT

Deși datele din ancheta DIICOT nu au ajuns la publicul larg, pentru că instituția a comunicat foarte vag despre situația descoperită în „localul groazei”, jurnaliștii de la ziarul „Făclia” au reușit să obțină Rechizitoriul și au publicat foarte multe detalii despre chinul la care erau supuse victimele minore în acel club.

Procurorii DIICOT au descoperit că „Hub-ul drogurilor” era păzit chiar de un dealer de droguri, Ștefan Vășcar. Ziarul „Făclia” a dezvăluit că unul dintre martorii audiați în dosar a declarat că, în urmă cu 3-4 ani, l-a cunoscut la clubul „Delirio” pe Ștefan Vășcar, zis și Fane.

Tânărul a început să cumpere de la acesta droguri, respectiv „cristal” de prizat, iar în ultimii 4 ani a cumpărat de la Vășcar Ștefan această substanță interzisă cam de 50 de ori, la un interval de 2-3 săptămâni.

DIICOT a motivat cererea de arestare a patronului clubului, Lucian Dunăreanu, și a altor trei persoane, arătând că activitatea de vânzare de droguri era cunoscută și susținută de toți aceștia, la fel ca și orgiile la care erau aduși minori.

Martorii au dat declarații și despre alți dealeri. Din Rechizitoriu mai reiese că o altă persoană care vindea droguri la Clubul Delirio era Laurențiu Cristian Crișan, din Cluj-Napoca. Unul dintre martori a recunoscut că a cumpărat de la Crișan de aproximativ 50 de ori cristal și canabis contra sumei de 100 de lei per gram – au dezvăluit jurnaliștii de la ziarul „Făclia”, în baza Rechizitoriului făcut de procurorii DIICOT.

Cine cumpăra cantități mai mari, până în 10 grame, putea obține un preț de 60 de lei gramul. Aceeași persoană a declarat că a cumpărat droguri și de la Vășcar Ștefan, de aproximativ 20-30 de ori, de fiecare dată cristal pentru suma de 100 de lei per gram.

Ștefan Vășcar a fost arestat pentru trafic de droguri și operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. În timpul audierilor, Vășcar și-a recunoscut fapta.

Laurențiu Crișan a fost arestat pentru aceleași fapte, iar cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite însemnate cantități de droguri, care, spun procurorii, demonstrează amploarea activității infracționale.

În cauză a mai fost arestat, tot pentru trafic de droguri, Racz Iosif din Reghin. Din datele prezentate de anchetatori reiese că Racz cumpăra drogurile de la Cristian Laurențiu Crișan pentru a le revinde. Racz Iosif a fost reținut în 5 noiembrie, la Reghin, având asupra sa 187,8 grame substanță care conține 2-MMC (2 Methylmethcathinone) și 13,9 grame substanță care conține 4 CMC (4-Chloromethcathinone). În aceeași zi, la locuința s-a au fost descoperite cu ocazia percheziției 1413 (o mie patru sute treisprezece) comprimate care conțin 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹