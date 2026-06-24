Metroul, reparat cu piese aduse de acasă

Incidentele de la metroul bucureştean sunt din ce în ce mai dese, iar angajații companiei ar putea opri activitatea, chiar fără a declanșa greva generală, pentru că alocarea bugetară pentru acest an este cu 35% mai mică decât ar fi trebuit, iar altă sursă de finanțare nu există.

Sindicatul de la Metrou avertizează de mai mult timp executivul și cetățenii că situația se agravează de la o lună la alta, că banii pentru investiții și reparații sunt insuficienți, iar deficitul de personal crește. Trenurile se defectează din ce în ce mai des, iar lucrările la Magistrala 6, spre Aeroportul Henri Coandă, se fac în mare grabă, provocând incidente grave, precum cea de luni, când o bucată din tavanul tunelului de pe M4 s-a prăbușit. Nici măcar nu a fost prima oară când s-a întâmplat acest lucru, iar călătorii au mers pe jos, între stațiile Jiului și 1 Mai, cu trei săptămâni în urmă, când s-a produs prima situație de acest fel. Sindicatul din Metrorex a cerut constructorului să nu mai lucreze la suprafață în timpul zilei, dar lucrarea trebuie să fie terminată la timp, pentru a nu se pierde finanțarea din PNRR, astfel încât toate lucrările se fac în grabă, cu riscurile asumate de constructor.

Luni la prânz a căzut o bucată de tavan pe Magistrala 4 și s-a oprit circulația metroului pentru o oră, după ce o bucată de tavan s-a prăbușit peste șine. Președintele sindicatului din cadrul Metrorex a explicat, pentru Jurnalul, că incidentul se poate repeta oricând, dacă se va continua efectuarea lucrărilor de la suprafață în timpul zilei, iar avertismentele pe care le-a dat atât constructorului, cât și guvernului, sunt ignorate.

Nimeni nu a găsit o soluție pentru aceste lucrări de extindere către aeroport, pentru că în timpul nopții sunt afectați cei care locuiesc în zona 1 Mai, iar ziua se poate provoca o tragedie la metrou, dacă se mai prăbușesc bucăți din tavan și cad peste trenuri.

„Angajații se simt mai ales nerespectați. Acum trei săptămâni a mai fost un incident în zona de șantier, lucrările de suprafață fiind făcute în timpul circulației trenurilor de metrou. Și atunci s-a blocat circulația, iar călătorii au mers pe jos, între stațiile Jiului și 1 Mai. Acum s-a întâmplat din nou. Toată lumea se grăbește să facă munca la suprafață, pentru că trebuie să fie gata lucrările până pe 26 august 2026”, a explicat, pentru Jurnalul, Marian Artimon, președintele sindicatului din cadrul Metrorex.

Acesta spune că magistrala 6 ar fi fost gata până acum, dacă nu ar fi scos-o fostul ministru USR, Cătălin Drulă, de la finanțarea prin PNRR, inițial. De asemenea, acesta acuză Guvernul Bolojan pentru că a refuzat alocarea a 300 de milioane de lei, bani necesari pentru această magistrală, iar din momentul în care nu vor mai fi bani pentru continuarea lucrărilor, închiderea și conservarea șantierului ar costa cu 200 de milioane de lei în plus.

În privința timpului pentru efectuarea lucrărilor la M6, s-au lansat doar soluții absurde, care nu rezolvă problemele. De exemplu, s-a propus închiderea circulației pe Magistrala 4, ceea ce ar duce la blocaj total în transportul de la suprafață, într-o zonă unde a fost scos și tramvaiul, iar autobuzele nu pot prelua tot traficul din subteran.

Greșelile grave de pe Magistrala 5

Situația actuală nu ar fi la fel de gravă ca cea din decembrie 2015, de pe Magistrala 5, spre Drumul Taberei, când săpăturile de la metrou au dus la distrugerea unor imobile și prăbușirea unei părți din carosabil, în zona Eroilor – spune liderul sindicatului. Atunci, prăbușirea era previzibilă, dar constructorul a ignorat-o. Mai mulți specialiști din Metrorex avertizau că se poate ajunge la astfel de incidente grave, dar graba de a construi o nouă magistrală i-a determinat pe politicieni să ignore orice avertisment.

Explicațiile instituțiilor au venit după incident, dar nici măcar după ce au fost evacuate zeci de persoane din zona afectată nu s-au găsit cauzele clare ale problemei. „Ca urmare a străpungerii planificate a peretelui de beton armat al incintei staţiei de metrou Eroilor în zona intersecţiei dintre axul 1 și linia 2 pentru intrarea în stație a utilajului TBM, s-au produs infiltraţii cu antrenare de material solid pe conturul utilajului. Fenomenul s-a declanşat în data de 11 decembrie 2015, la ora 15.30, generând tasări sub placa carosabilă. Imediat, constructorul a umplut golurile apărute sub carosabil cu circa 70 de metri cubi de beton” - a explicat atunci Ministerul Transporturilor.

Fenomenul de tasare a continuat şi în ziua următoare și abia atunci au fost luate mai multe măsuri pentru stabilizarea zonei din subteran. După turnarea unei cantităţi suplimentare de beton (de circa 120 de metri cubi), s-au executat lucrări de stopare a infiltrațiilor, prin etanşarea bazei utilajului.

Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor a fost finanțată din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, în goana după absorbție de fonduri europene, dar și într-un context electoral care atunci era favorabil oricui reușea să construiască metroul spre cartierul Drumul Taberei, ceea ce a dus la scăparea de sub control a calității lucrărilor și se putea produce o tragedie. Chiar dacă zona a fost apoi securizată, pentru a se evita prăbușirea plafonului, clădirile din acea zonă au fost afectate și multe dintre probleme au rămas până astăzi – zidurile fiind atunci crăpate și structura de rezistență slăbită.

Situații similare există și în cazul tronsoanelor de autostradă care s-au prăbușit în ultimii 12 ani, din aceleași cauze – mai ales din cauza faptului că au fost ignorate problemele solului și soluțiile tehnice pentru consolidare, astfel încât proiectele să se încadreze în sume mai mici și timp de execuție redus, pentru a obține finanțarea.

Banii de salarii se termină în septembrie

Dincolo de problemele legate de finanțare, metroul bucureștean se confruntă, de peste 10 ani, cu o problemă gravă de subfinanțare care ar putea duce la oprirea activității, fără declanșarea grevei generale. Subvențiile nu se mai plătesc integral de 10 ani.

Sindicatul de la metrou arată că pentru acest an Guvernul a stabilit acordarea unei compensații pentru Metrorex de numai 745 de milioane de lei, ceea ce înseamnă doar 65% din necesar. Diferența de finanțare era prevăzută a se acorda și din creșterea costului biletelor. La aceasta se adaugă o compensație nealocată de 1,2 miliarde de lei, pe ultimii 7 ani. Președintele sindicatului spune că în luna septembrie s-ar putea închide pur și simplu metroul, dacă nu vor mai fi bani pentru plata salariilor, „pentru că nimeni nu face muncă patriotică”.

Angajații metroului bucureștean au acuzat guvernul Bolojan pentru tăierile de fonduri, începând cu „Ordonanța Trenuleț”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025 și la care s-au adăugat celelalte măsuri din pachetele de austeritate. Prin aceste măsuri, la Metrorex au fost blocate și angajările, promovările de personal şi acordarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la începutul lunii decembrie 2024.

Angajații vin cu piese de schimb de acasă

În 10 ani de subfinanțare, Metrorex a ajuns într-o situație care s-ar putea produce accidente foarte grave, pentru că efectiv nu mai are cine să repare șinele și trenurile, angajații fiind obligați să facă ore suplimentare neplătite și chiar să vină cu piese de schimb cumpărate din banii lor.

Situația a fost expusă pe larg de sindicate după incidentele care au avut loc în ultimii ani, inclusiv deraierea unui tren în subteran. Din cauza lipsei banilor, prin acordarea unei subvenții mai mici decât ar fi trebuit, în fiecare an, începând cu 2016 - din timpul guvernului condus de Dacian Cioloș -, s-a ajuns la „cârpeli” care pun călătorii în pericol - spun sindicaliștii.

De atunci, deficitul bugetar a depășit 300% și riscurile de accidente cresc, de la o zi la alta. Sindicatul a cerut, în repetate rânduri, să se angajeze sute de specialiști, pentru a se circula în siguranță. Peste 300 de angajați vor ieși la pensie, în următoarea perioadă, fără a mai putea fi înlocuiți, dacă posturile vor continua să fie blocate, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, prin măsurile de austeritate care nu țin cont de nevoile metroului. Subvenția a scăzut, din 2024 față de 2023, deși ar fi trebuit să crească, în timp ce activitatea la metrou a crescut, dar a scăzut și numărul de angajați. Nivelul de subfinanțare a fost menținut de guvern și în acest an.

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