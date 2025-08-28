Din ciclul „țara arde, iar babele se piaptănă”: Ministerul Mediului cumpără consultanță de 9 milioane de euro, pentru numărarea păsărilor

Toate cele opt regiuni de dezvoltare din țară urmează să fie „puricate”, inclusiv Bucureștiul, în zona Parcului Național Văcărești. Și toate acestea, în baza unui contract de consultanță pe care Ministerul Mediului intenționează să-l încheie, luna viitoare, pentru care a pus la bătaie un buget de 44,2 milioane de lei cu tot cu TVA.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a scos la licitație un contract prin care dorește să achiziționeze servicii de consultanță pentru monitorizarea speciilor de păsări și raportarea, conform articolului 12 din Directiva „Păsări – Consolidarea sistemului național de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și creșterea preciziei raportării naționale, prin monitoring adecvat al populațiilor de păsări de pe lista națională de referință”.

Conform unui anunț de participare publicat, la data de 21 august 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), Ministerul Mediului precizează că pune la dispoziție, în vederea atribuirii acestui contract de achiziții publice, un buget estimat inițial de 36.534.574,91 de lei fără TVA, respectiv de 44.206.835,6 lei cu TVA inclusă (9.021.803,2 euro).

Contractul de achiziție are, potrivit sursei citate, patru obiective. Primul obiectiv se referă la actualizarea informațiilor solicitate pentru perioada de raportare 2019-2024, comparativ cu perioadele anterioare și stabilirea informațiilor suplimentare necesare formatului de raportare furnizat de Comisia Europeană. Al doilea obiectiv se referă la monitorizarea sistematică a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în vederea estimării efectivelor populaționale, a distribuției și a tendințelor pe termen scurt și lung a acestor specii.

Cel de-al treilea obiectiv avut în vedere de către Ministerul Mediului prin acest contract se referă la realizarea și transmiterea către Comisia Europeană a raportului de țară, iar cel de-al patrulea obiectiv vizează conservarea speciilor de păsări pentru care gradul de periclitare este mare și România deține o mare parte din populația europeană a speciei.

Misiunea vizează dealurile, munții, pădurile și parcurile naționale

Acest contract este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, prioritatea 2 – „protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remedierea siturilor contaminate”, se mai arată în acest anunț de participare.

În vederea atribuirii contractului, este organizată o licitație deschisă, iar criteriul de departajare a ofertelor este cel mai bun raport calitate-preț. Durata contractului este de 44 de luni calendaristice, iar data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 23 septembrie 2025.

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, proiectul este localizat pe întregul teritoriu național al României, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, atât în interiorul ariilor protejate, cât și în afara acestora.

Cu titlu de exemplu, la nivelul județului Alba, activitatea de consultanță va fi executată în Munții Metaliferi, Piemontul Munților Metaliferi și Vântului, precum și în Munții Apuseni – Vlădeasa. De asemenea, la nivelul județului Brașov, consultanța vizează Dealurile Homoroadelor, Dumbrăvița – Rotbav – Măgura Codlei, Podișul Hârtibaciului, Munții Bodoc-Baraolt, Piatra Craiului, Avrig – Scorei – Făgăraș. Iar la nivelul județului Covasna, sunt vizați Munții Bodoc-Baraolt, Tinovul Apa Lină - Honcsok și Valea Râului Negru.

Nu lipsește nici Regiunea București-Ilfov. Pentru București, este vizat Parcul Național Văcărești, iar pentru județul Ilfov sunt vizate Scroviștea, Lacul și Pădurea Cernica, Grădiștea Căldărușani – Dridu.

De la gâște la cocoșul de munte

În documentația de atribuire sunt prezentate și speciile de păsări care urmează să fie supuse monitorizării aferente acestui contract de consultanță ce urmează să fie parafat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Se solicită, astfel, activitatea de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor de apă, cu excepția speciilor de gâște. Separat, se solicită monitorizarea speciilor de gâște ce iernează în România, precum și a speciilor cuibătoare caracteristice râurilor.

De asemenea, contractul mai prevede monitorizarea aeriană a coloniilor de pelicani comuni și de pelicani creți, a speciilor colonial de stârci și cormorani. Se mai solicită, totodată, recensământul populației de berze albe, precum și monitorizarea speciilor de ciocănitori, a speciilor răpitoare de zi și a berzei negre.

Mai departe, este vorba despre monitorizarea populațiilor cuibătoare de acvilă de munte, de șoim călător, respectiv a populațiilor cuibătoare pe stâncării de vânturel roșu și de corb. Se mai solicită monitorizarea populațiilor cuibătoare de vânturel de seară și cioară de semănătură, a speciilor nocturne din habitate deschise și semideschise, precum și a speciilor de huhurez mare și de huhurez mic, a populațiilor de ciuvică ori a speciilor asociate habitatelor de stâncărie.

Nu în ultimul rând, în contract se mai specifică și monitorizarea pentru ieruncă, cocoșul de mesteacăn și cocoșul de munte.

Au mai vrut să verifice și cu ce se încălzesc românii, dar s-a anulat licitația din lipsă de ofertanți

Luna aceasta, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de Diana Buzoianu (FOTO), se pregătea de o altă achiziție la fel de interesantă, pe care, însă, la data de 8 august 2025, a fost nevoit să o anuleze. Este vorba despre o licitație având ca obiect atribuirea unui contract de servicii de elaborare a unui studiu privind consolidarea inventarului național de emisii de poluanți atmosferici.

Conform unei notificări în SEAP, „această procedură a fost anulată automat, deoarece, la data limită de depunere a ofertelor, nu au existat ofertanți înscriși”.

Studioul care nu a mai apucat să fie contractat viza arderile în industrii de fabricare și în construcții, pe de o parte, și, pe de altă parte, arderile pentru încălzirile rezidențiale Din acest ultim punct de vedere, Ministerul Mediului este interesat de încălzirea rezidențială, de modul de preparare a hranei, de arderile de biomasă, de șemineele deschise și de sobele utilizate de către populația civilă.

Ofertele pentru a participa la această licitație trebuiau să fie primite până la data de 8 august 2025, însă nimeni nu a fost interesant să participe la această afacere. Valoarea inițială a contractului scos la mezat s-a ridicat la 1.680.672.77 de lei fără TVA.

