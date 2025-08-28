MMAP a lansat licitație publică pentru un important proiect de biodiversitate: monitorizarea păsărilor, conform art. 12 din Directiva Păsări

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 30 mai 2025, Contractul de finanțare a Proiectului „Consolidarea sistemului național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din Romania în baza articolului 12 din Directiva Păsări 2009/147/CE”- cod SMIS 337659. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor urmează să implementeze proiectul în calitate de Beneficiar timp de 48 de luni, în perioada 2025-2029, acesta având un buget total de 48.458.569,71 lei, finanțat din fonduri europene.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligația legală de a raporta periodic Comisiei Europene, conform Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice (Articolul 12), starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar. Aceste raportări se realizează la fiecare 6 ani și constituie un angajament ferm asumat de România. Proiecte similare au fost implementate în toate statele membre, cu costuri comparabile.

Proiectul de monitorizare a păsărilor este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, fonduri nerambursabile puse la dispoziția României de Uniunea Europeană. Contribuția de la bugetul de stat este minimă, costurile fiind acoperite în proporție covârșitoare din fonduri externe nerambursabile.

Contractul are o durată de 44 de luni și vizează monitorizarea a circa 270 de specii de păsări, listate în anexele Directivei Păsări și care sunt prezente în România, pe întreg teritoriul țării, inclusiv în cele peste 600 de situri Natura 2000, dintre care 171 arii de protecție specială avifaunistică.

Activitățile presupun deplasări pe teren, colectare și analiză de date, identificarea presiunilor și amenințărilor asupra speciilor de păsări, utilizarea de echipamente moderne și baze de date, precum și realizarea rapoartelor naționale către Comisia Europeană.

„Datele obținute prin acest proiect vor sprijini planificarea durabilă a investițiilor în infrastructură, agricultură, energie sau turism, prin asigurarea datelor necesare pentru evaluările de mediu și vor consolida baza științifică pentru măsurile de conservare a biodiversității. Totodată, acest proces va contribui la evitarea declanșării unor proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, care ar genera penalități financiare mult mai mari decât valoarea proiectului”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Valoarea estimată a serviciilor ce fac obiectul achiziției publice de servicii este 36.534.574,91 lei fără TVA. Menționăm că valoarea contractului reflectă complexitatea activităților, durata proiectului și necesitatea respectării metodologiilor standardizate la nivel european. Toate costurile aferente desfășurării contractului vor fi asigurate din bugetul proiectului SMIS 337659.

Achiziția publică este de tip licitație deschisă. Procedura de licitație deschisă se desfășoară într-o singură etapă prin mijloace electronice, cu criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate - preț. În SEAP, anunțul a fost publicat la data de 22.08.2025. Data limită de depunere a ofertelor este 23.09.2025, ora 15:00.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază că acest proiect reprezintă o obligație legală și un instrument esențial pentru îndeplinirea angajamentelor României în cadrul Uniunii Europene, cu beneficii directe atât pentru mediu, cât și pentru dezvoltarea durabilă a țării.

Informații suplimentare despre proiect: https://mmediu.ro/programe-de-finantare/pdd/art-12-pasari-smis-337659/comunicat-de-presa-peste-484-milioane-de-lei-pentru-natura-mmap-demareaza-un-nou-proiect-european-de-biodiversitate/