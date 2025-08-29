Este oficial. Pachetul II al austerității, trimis spre avizare la CES

Guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să treacă rapid prin Parlament cel de-al doilea pachet al austerității, angajând răspunderea Executivului de două ori în mai puțin de o lună și jumătate.

Conform premierului, s-ar fi ajuns, într-un final, la un acord în interiorul Coaliției de guvernare pentru susținerea acestui nou pachet. Pachet care, așa cum se va vedea în continuare, conține măsuri absolut halucinante care vor afecta, așa cum s-a întâmplat și cu primul pachet, tot mediul privat și contribuabilii privați din România, în cea mai mare măsură. De la blocarea instanțelor și parchetelor, ca urmare a modului în care a fost modificată legislația cu privire la pensiile magistraților, până la reglementări care confundă penalul cu civilul și transformă în pușcărie o amendă sau un impozit local neachitat la timp, până la vânarea proprietarilor de către companii de recuperatori sau chiar sancționarea neconstituțională a deținătorilor de permis de conducere pe drumurile publice, acestea sunt doar câteva dintre reformele redactate de către Executiv și transmise deja forurilor avizatoare.

Ieri, pe masa Consiliului Economic și Social (CES), au ajuns deja trei din cele cinci legi pentru care Guvernul vrea să-și asume răspunderea în fața Parlamentului. Este vorba despre „Reforma administrației publice locale”, despre „Reforma în sănătate” și despre „Pensiile magistraților”. Este pentru prima dată când un Guvern își asumă, deodată, răspunderea pe cinci legi diferite.

Ilie Bolojan a declarat că la sfârșitul acestei săptămâni (în această seară sau în cursul zilei de mâine) se declanșează oficial această procedură a angajării răspunderii Guvernului. De fapt, prin trimiterea pachetelor de legi la Consiliul Economic și Social, forma finală a acestor reglementări a fost deja pusă în procedură de adoptare. Iar, potrivit premierului, urmează ca, la începutul săptămânii viitoare, „să se dea posibilitatea ca parlamentarii să depună observații, să vină cu amendamente și completări”, pentru ca, la finalul săptămânii viitoare, să fie deja închisă această procedură.

Procedura constituțională

Conform articolului 114 din Constituția României, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau, așa cum este cazul în situația de față, a unui proiect de lege. Mai exact, în cazul a cinci proiecte separate, de această dată.

Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezentarea proiectelor de lege, a fost votată. Dacă guvernul nu este demis, proiectul de lege este prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de către Executiv și se consideră adoptat, iar aplicarea devine obligatorie pentru Guvern. Există, totuși, și posibilitatea ca, în cazul în care președintele României cere reexaminarea legii adoptate, dezbatarea acesteia să se facă într-o nouă ședință comună a celor două Camere.

La primul pachet, lucrurile s-au derulat în 21 de zile

Așa cum am arătat mai sus, este pentru a doua oară în mai puțin de o lună și jumătate când Cabinetul Ilie Bolojan își asumă răspunderea în fața Parlamentului. Iar procedura parcursă cu acest prilej lasă de înțeles care vor fi pașii și în legătură cu cel de-al doilea pachet al austerității. La data de 4 iulie 2025, Guvernul a înaintat Parlamentului primul pachet al măsurilor de austeritate. În aceeași zi, au venit și avizele consultative ale Consiliului Economic și Social (CES) și Consiliului Legislativ. CES a adoptat un aviz nefavorabil, în timp ce Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil, dar cu observații și propuneri.

Trei zile mai târziu, la 7 iulie 2025, Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului, în care au fost înscrise câteva amendamente ale parlamentarilor, acceptate de către Executiv. După alte două zile, la 9 iulie 2025, Opoziția a depus o moțiune de cenzură. A doua zi, pe 10 iulie 2025, moțiunea a fost prezentată în Plen, iar, la data de 14 iulie 2025, a fost respinsă prin vot.

La data de 16 iulie 2025, Opoziția a sesizat Curtea Constituțională, pentru a desființa pachetul pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea. Sesizarea a fost, însă, respinsă de către Curtea Constituțională, la data de 22 iulie 2025. La data de 25 iulie 2025, președintele României, Nicușor Dan, care nu a uzat de prerogative de a cere reexaminarea, a promulgat legea.

Un singur guvern a plătit cu scaunul pentru o astfel de mișcare – Cabinetul Ludovic Orban

Ilie Bolojan deține, la nici un trimestru de la instalarea în funcție, recordul angajării răspunderii în fața Parlamentului. Șase pachete, în două etape. Anterior, au mai existat, după 1990, 24 de angajări ale răspunderii Executivului.

Prima dată, acest lucru a fost uzitat de către Guvernul condus de Victor Ciorbea, la data de 3 iulie 1997, vizat fiind „Programul de măsuri privind reforma globală a societății românești. Ulterior, și Guvernul Radu Vasile și-a angajat răspunderea pe „Legea privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice”.

Exemple mai recente sunt cele din 2011, când Guvernul Boc și-a angajat răspunderea pentru proiectul noului Cod al muncii, în 2013, când Guvernul Ponta și-a asumat răspunderea pentru proiectul de lege privind restituirea proprietăților naționalizate.

Singurul Cabinet care a fost demis printr-o moțiune de cenzură după angajarea răspunderii a fost Guvernul Orban. Moțiunea de cenzură a trecut de Parlament la 5 februarie 2020, după ce Executivul a vrut să treacă o lege pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

