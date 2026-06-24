Pădurile României produc suficientă materie primă, dar industria mobilei ratează profitul

Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că prelucrarea primară a lemnului, ceea ce înseamnă producerea cherestelei, plăcilor, produsele din lemn, a crescut în aprilie cu 5,3% față de anul trecut. Dacă aici lucrurile arată bine, problemele apar la capătul lanțului de producție. Producția fabricilor de mobilă a scăzut cu 18,2% față de aprilie 2025 și cu peste 10% în primele patru luni ale anului. Asta face ca mobila să fie una dintre cele mai lovite ramuri din toată industria, alături de cea a automobilelor și de prelucrare a țițeiului.

Aceasta este, în esență, fața declinului, pentru că pierdem exact valoarea adăugată de sus, partea care aduce cei mai mulți bani și cele mai bune locuri de muncă, potrivit unei analize realizate de Dumitru Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR).

„Prelucrarea primară a lemnului a crescut într-un an profund ostil. În ciuda instabilității economice, a tensiunilor geopolitice de la războiul din Ucraina până la zona Strâmtorii Ormuz, a costurilor ridicate la energie și a unui sprijin public adesea absent, lanțul de aprovizionare a funcționat. Iar el a funcționat pentru că sectorul forestier și-a făcut treaba: a scos lemnul din pădure și l-a livrat constant către fabrici. Materia primă românească a ajuns la timp acolo unde trebuia. O creștere de peste 5%, obținută pe acest fond, nu este un accident, ci dovada forței și seriozității unei industrii care, cu un cadru predictibil și sprijinul potrivit, ar putea face mult mai mult”, spune acesta.

Valorificarea slabă a resursei de lemn

În ciuda acestei abundențe, valorificarea superioară rămâne minimă. România recoltează sub jumătate din cât crește pădurea anual, în jur de 30% din creșterea ei. În aceeași perioadă, Germania ajunge la circa 88%, Austria la 78%, Finlanda la 70%, Suedia la 66%. Iar din lemnul care ajunge totuși pe piață, doar o parte intră în industrie. „Din cele 18-19 milioane de metri cubi comercializați anual, aproximativ 8 milioane ajung efectiv la prelucrare. Restul ia, în bună măsură, drumul focului. O resursă care ar putea deveni mobilă și valoare adăugată este arsă ca lemn de foc. Nu este o problemă de resursă, ci una de valorificare”, potrivit președintelui ASFOR.

„Tocmai de aceea prăbușirea mobilei e atât de gravă. Industria mobilei este al doilea sector din economie după IT ca valoare adăugată în producție. Exportă în peste 120 de țări și trimite afară aproape 86% din ce produce. Este partea din lanț unde un metru cub de lemn valorează cel mai mult. Împreună, sectorul forestier și industria lemnului aduc circa 3,5% din PIB și un excedent comercial de până la două miliarde de euro pe an. Susțin peste 150.000 de locuri de muncă directe și încă aproximativ 300.000 indirecte, cele mai multe în mediul rural. Când vârful acestui lanț se contractă cu aproape o cincime într-un an, pierderea trece dincolo de statistică”. Dumitru Muscă, președintele ASFOR

Alte state sprijină puternic sectorul mobilei

Industria românească a mobilei este sub presiune din cauza costurilor de producție ridicate și a concurenței tot mai agresive făcute de producătorii din alte țări, care sunt susținuți prin diverse politici, mai mult sau mai puțin la vedere, de guvernele lor. „Creșterea costurilor cu materiile prime, energia, transportul și forța de muncă a micșorat drastic marjele de profit, care se situau între 2 și 5%. Schimbările dese de politici fiscale au creat nesiguranță în planificarea financiară. Majorarea taxelor nu poate fi absorbită fără a tăia din salarii, investiții sau chiar personal. Companiile românești concurează direct cu producători din Polonia (care are un mediu fiscal mai stabil și politici economice coerente), din Vietnam și China (unde costurile de producție sunt mult mai mici și statul subvenționează consistent industria), Turcia (care susține agresiv exporturile). Producătorii români sunt afectați direct și indirect de subvențiile masive practicate de statele asiatice pentru susținerea producției și a exporturilor, dar și de măsurile protecționiste americane”, transmitea recent Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) prin intermediul unui comunicat. Există însă și unele explicații pentru declinul sectorului care țin strict de producători, cum ar fi o prezență anemică în zona online, rețelele de distribuție slabe și lipsa inovării.

Lovite sunt și fabricile mari

Industria românească a mobilei este orientată preponderent către export, culminând în anii de dinainte de pandemie cu un aport valutar anual de 1,5 miliarde euro la balanța comercială a României, fiind un sector strategic. Are capital majoritar autohton, cu valoare adăugată în producție de 55%, cu aproape 200.000 de angajați direct și în sectoare conexe. În ultimii ani s-a confruntat cu mari provocări, astfel că valoarea producției industriale a înregistrat o scădere de 35% în 2024, față de anul 2016. Declinul continuă și acum, iar multe fabrici, în special cele mici, și-au închis porțile. Totuși, nici fabricile mari nu au fost ocolite de probleme, iar mai multe dintre ele au decis oprirea producției. De exemplu, în luna aprilie compania Ridorail România SRL, subsidiara firmei franceze cu aceeași denumire, care este în top 10 producători de mobilă, și-a declarat falimentul, la mai puțin de doi ani de la intrarea în insolvență. O lună mai târziu, Famos, unul dintre cei mai vechi producători de mobilă din România, a anunțat că intră în dizolvare și lichidare financiară pe fondul scăderii afacerilor.

Inflația bate profitul

O analiză realizată de platforma de analiză financiară și juridică termene.ro arată că peste 12.140 de firme figurează în producția de mobilă (grupa CAEN 310), dintre care peste 10.730 de firme în funcțiune, restul reprezentând firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență, faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs. Sectorul producției de mobilă a crescut de la o cifră de afaceri de 6,45 mld. lei în 2008 la 13,9 mld. lei în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de peste 115% în perioada analizată, în contextul în care inflația a fost de peste 120% în perioada analizată, ceea ce înseamnă că producția de mobilă este un sector care a stagnat în termeni reali. „Încă nu au depus toate firmele din sector bilanțul pe anul 2025, dar pentru a înțelege ce ar putea însemna diferența pe care o vom vedea în lunile următoare trebuie să ne uităm la anul 2024, unde sunt toate bilanțurile depuse, iar afacerile cumulate ale producătorilor au fost de 14,4 mld. lei. Vârful pieței a fost anul 2022, cu 15,05 mld. lei. (…) Profitul net cumulat al producătorilor de mobilă a evoluat de la sub 342 mil. lei în 2008 la 716,2 mil. lei în 2025, marcând o creștere de 109%. Inflația a fost de peste 120% în perioada analizată”, potrivit termene.ro.

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