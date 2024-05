Părinții copiilor cu handicap vor putea munci mai multe zile de acasă

Astfel, numărul zilelor de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă va fi dublat, de la 4 la 8 zile pe lună, pentru părinții unui copil cu handicap, potrivit unui proiect de lege înregistrat pentru dezbatere, la Parlament. Inițiativa prevede, de asemenea, acordarea a câte două astfel de zile în plus pentru fiecare copil suplimentar în cazul în care angajatul are mai mulți copii încadrați în grad de handicap ori dacă are copii gemeni sau tripleți.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii a fost pusă, marți, în dezbatere, la Senat, de patru parlamentari PSD: deputații Laura Vicol-Ciorbă și Bogdan Trif și senatorii Marius Dunca și Claudiu Mureşan și vizează adaptarea reglementărilor actuale, astfel încât să ofere un sprijin suplimentar familiilor cu nevoi speciale.

Au nevoi speciale atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic

Potrivit prevederilor actuale, salariații care au în întreţinere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. Însă, Codul Muncii nu reglementează, în acest moment, și situațiile speciale în care copilul aflat în întreţinere suferă de un handicap, deși acești copii au nevoie de mult mai multă atenție din partea părinților.

Prin urmare, spun inițiatorii, sunt necesare unele modificări ale legii, astfel încât cei care au minori cu nevoi speciale să poată petrece mai mult timp cu aceștia: „Considerăm că, spre deosebire de părinții copiilor care nu suferă de handicap, părinţii copiilor cu handicap trebuie să beneficieze de un sprijin din partea legiuitorului, sens în care se impune legiferarea, astfel încât aceasta să răspundă nevoilor reale ale acestora”.

„Copiii cu handicap au nevoi speciale atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, ceea ce implică o îngrijire suplimentară din partea părinţilor. Timpul necesar pentru îngrijirea unui copil cu handicap este semnificativ mai mare comparativ cu cel necesar pentru îngrijirea unui copil fără handicap. În plus, dezvoltarea fizică și psihică a unui copil cu handicap diferă considerabil de cea a unui copil fără handicap. De exemplu, în cazul copiilor cu autism, vârsta biologică nu coincide cu cea mentală, un copil de 6 ani având, în unele cazuri, vârsta mentală a unuia de 1,5/2 ani”, se arată în expunerea de motive.

Facilitățile, acordate până la majorat

Propunerea legislativă vizează introducerea mai multor facilității pentru părinţii copiilor cu handicap.

Una dintre ele este că, în mod excepțional, în cazul copiilor care suferă de un handicap, părinții sau tutorii vor putea să muncească parțial de acasă până când copiii împlinesc 18 ani. Așa cum aminteam mai sus, această facilitate este acordată celorlalți părinți doar până când copiii împlinesc 11 ani.

În plus, deoarece timpul necesar pentru îngrijirea şi supravegherea copiilor cu handicap este considerabil mai mare, inițiatorii propun dublarea zilelor de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, de la 4 la 8 zile pe lună, pentru salariații care au în întreținere acești copii.

„Această măsură ar oferi părinților posibilitatea de a-și organiza mai bine activitățile profesionale și personale, asigurând în același timp îngrijirea adecvată a copilului”, explică cei patru parlamentari.

Zile suplimentare pentru cei cu gemeni

Familiile care au mai mult de un copil cu dizabilități se confruntă cu provocări și mai mari, deoarece trebuie să răspundă nevoilor fiecărui copil. Prin urmare, aceștia vor putea primi zile suplimentare de muncă de acasă. Aceeași măsură este luată și în cazul familiilor cu gemeni.

„În cazul salariaţilor care au în întreţinere copii gemeni sau tripleți, precum și în situația familiilor cu 2 sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap, se acordă 2 zile în plus pe lună pentru fiecare copil (al doilea, al treilea etc)”, prevede proiectul de act normativ.

Totodată, documentul precizează expres că aceste facilități nu vor putea fi modificate de angajatori, prin adoptarea unor norme interne.

„Angajatorii nu pot, prin norme interne, să aducă modificări sau completări prezentelor prevederi legale sau să interzică ori să restricționeze munca la domiciliu sau telemunca pentru anumite zile ale săptămânii, în cazul salariaților care au în întreținere copii încadrați într-un grad de handicap, în vârstă de până la 18 ani”, stipulează proiectul de lege.

Cei patru parlamentari consideră că adoptarea acestor măsuri legislative este imperios necesară pentru a răspunde nevoilor concrete ale salariaţilor care au în întreţinere copii cu handicap.

„Îmbunătăţirea şi adaptarea reglementărilor actuale vor contribui semnificativ la asigurarea unei îngrijiri adecvate pentru copiii cu handicap şi la susținerea părinţilor în echilibrarea vieţii profesionale cu responsabilitățile familiale”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit inițiatorilor proiectului de lege, în contextul actual, în care se pune tot mai mult accent pe incluziunea socială și sprijinirea familiilor cu nevoi speciale, „această iniţiativă legislativă reprezintă un pas important spre o societate mai echitabilă şi mai incluzivă”.

Părinții singuri nu mai trebuie să lucreze noaptea

O altă lege care completează Codul Muncii a fost promulgată, ieri, de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit modificărilor aduse de aceasta, părinții care își cresc singuri copiii și, prin urmare, nu au cu cine să-i lase pe cei mici, nu mai pot fi obligați să facă ture de noapte. Până acum, doar anumite categorii de persoane erau exceptate.

Astfel, „femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează, precum şi persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte” sunt modificările aduse legii promulgate de președintele statului. Proiectul legislativ a adoptat pe 30 aprilie, în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.