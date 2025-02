A murit interpreta de muzică populară Mariana Edulescu, privighetoarea Dobrogei

Artista și-a găsit casa sufletească la Constanța și a fost o prezență iubită de dobrogeni, lăsând în urmă un repertoriu impresionant și amintiri de neprețuit în inimile celor care i-au ascultat melodiile.

Mariana Edulescu, născută la 15 aprilie 1957 în comuna Reghiu, județul Vrancea, a fost o interpretă îndrăgită de muzică populară, cunoscută pentru contribuțiile sale semnificative la folclorul românesc. De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, a lansat cinci albume și a interpretat peste 70 de cântece populare, de petrecere și romanțe, transformând experiențele sale de viață în muzică.

Unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, "În gara de la Focșani", deschide albumul "Am visat aseară dorul" (1998) și relatează momentul în care și-a întâlnit partenerul de viață. Stabilită la Constanța din anii 1978-1979, după ce a concertat pe litoral alături de Ansamblul "Doina Gorjului", Mariana Edulescu a fost adoptată cu drag de publicul dobrogean. Aici, a continuat să încânte inimile ascultătorilor cu muzica sa autentică și plină de emoție.

Artista a fost o prezență constantă în emisiunile de folclor de la Radio Constanța, unde a împărtășit povești și melodii care reflectau trăirile și experiențele sale. Într-un interviu acordat postului de radio, declara: "Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești prin care am trecut, fie că am râs, fie că am plâns. Noi, artiștii, avem darul de a le transpune în muzică."

Pe lângă cariera sa muzicală, Mariana Edulescu se mândrea cu o fiică și un nepot stabiliți la Londra, dorul de ei fiind o constantă în viața sa. Prin moștenirea sa muzicală și impactul avut asupra folclorului românesc, Mariana Edulescu rămâne o figură emblematică, iar muzica sa va continua să inspire și să bucure generațiile viitoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹