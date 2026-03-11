PSD dă o lovitură aripii progresiste din PNL, aflată în conflict cu Hubert Thuma. Lege pentru declararea ca municipiu a orașului Voluntari

Iar consilierul premierului, fostul USR-ist Vlad Gheorghe, susține ideea organizării unui referendum în acest sens. Județul Ilfov este singurul județ din România care nu are nicio localitate cu rang de municipiu. În acest sens, deputatul PSD Ioan Vulpescu a depus în Parlament un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, va desființa proiectul grupării Bolojan - Ciucu. Mai exact, propune declararea orașului Voluntari drept municipiu. Justificarea acestei chestiuni a fost deja tranșată, încă din anul 2004, printr-un referendum local, iar datele culese la recensământul din anul 2022 validează această ridicare a rangului localității. Odată declarat Voluntari ca municipiu, ar fi extrem de greu, dacă nu imposibil, să fie desființat, pentru a fi preluat de București, așa cum plănuiesc atât Bolojan, cât și asociații politici ai acestuia.

Un cunoscut parlamentar social-democrat a inițiat, zilele trecute, un proiect de lege care, dacă ar fi aprobat de Parlamentul României, ar deveni o adevărată primejdie pentru planurile politice ale grupării din PNL coordonate de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu de a-și „îngropa” politic adversarul din interiorul propriului partid, Hubert Thuma, președintele liberal al Consiliului Județean Ilfov.

Miza grupării Bolojan - Ciucu este să-l lase pe Hubert Thuma fără putere politică pe de o parte prin decapitarea liderilor de filiale județene și locale care îi sunt fideli și, pe de altă parte, prin desființarea județului Ilfov, arondarea administrației publice ilfovene la Primăria Capitalei și înființarea așa-zisei zone metropolitane. Planul a fost devoalat, săptămânile trecute, chiar de consilierul personal al lui Ilie Bolojan, fostul europarlamentar USR Vlad Gheorghe, în prezent lider al unui partid pe nume DREPT.

Adepții acestui plan susțin, printre altele, că județul Ilfov este o structură administrativă menținută artificial în viață, care nici măcar nu are un municipiu reședință de județ.

Punerea în aplicare a referendumului local din 2004

Ei, bine, în acest punct intervine deputatul Partidului Social-Democrat Ioan Vulpescu, printr-un proiect de lege, înaintat la data de 9 martie 2026 la Camera Deputaților, prin care dorește declararea ca municipiu a orașului Voluntari din județul Ilfov.

Concret, în expunerea de motive care stă la baza acestei inițiative legislative, Ioan Vulpescu arată că, în momentul de față, în județul Ilfov nu există nicio localitate cu rang de municipiu, în ciuda faptului că, potrivit recensământului realizat la nivel național în anul 2022, populația județului Ilfov este de 542.704 locuitori.

„Conform datelor statistice, județul Ilfov este singurul județ din România care, la nivelul anului 2025, a înregistrat un spor demografic pozitiv, iar orașul Voluntari nu face excepție, populația acestuia fiind în permanentă creștere de la an la an”, subliniază parlamentarul social-democrat.

Ioan Vulpescu mai precizează, de asemenea, că „cetățenii orașului Voluntari și-au exprimat prin vot dorința ca acest oraș să fie declarat municipiu, rezultatele referendumului desfășurat în data de 20 octombrie 2004 fiind clare. Astfel, din totalul de 24.426 de persoane înscrise în listele pentru referendum, au participat 16.063 de persoane, iar din totalul de 15.927 de voturi valabil exprimate, 15.800 de voturi au fost pentru declararea ca municipiu a orașului Voluntari.

Toate criteriile legale, îndeplinite

Din analiza gradului de îndeplinire a principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți pentru localitățile urbane în Anexa II din Legea nr. 351/2001 privind aplicarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, rezultă că în orașul Voluntari acești indicatori sunt îndepliniți.

Mai exact, conform acestei legi, încadrarea localităților pe ranguri este: Rangul 0 - Capitala, Rangul I - municipiile de importanță națională, Rangul II - municipiile de importanță interjudețeană, iar Rangul III - orașele.

Trecerea localităților de la un rang la altul se poate face numai prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populației prin referendum.

Pentru a obține rangul de municipiu, o localitate trebuie să aibă minimum 40.000 de locuitori, iar populația ocupată trebuie să activeze în proporție de minimum 85% în activități neagricole. Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă trebuie să fie în proporție de 80%, locuințele prevăzute cu baie și cu WC în interior trebuie să fie de 75%, iar cele prevăzute cu încălzire centrală trebuie să fie în proporție de minimum 45%. De asemenea, localitatea trebuie să aibă minim 100 de locuri în hoteluri, dar și străzi modernizate în proporție de minimum 60%.

În consultare publică, până luna viitoare

Din această perspectivă, potrivit recensământului din anul 2022, populația orașului Voluntari era de 47.366 de locuitori. Astfel, Voluntari se află pe locul al doilea în topul celor 217 orașe din România.

În acest sens, deputatul PSD Ioan Vulpescu, inițiatorul acestei propuneri legislative, conchide că, ținând seama de dinamica dezvoltării orașului Voluntari, acesta întrunește toate condițiile necesare pentru a deveni municipiu.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică până în data de 14 aprilie 2026. Iar Senatul este forul decizional.

Luptă pe viață și pe moarte în interiorul PNL

Demersul legislativ vine pe fondul unui război intern din PNL între gruparea „progresistă”, reprezentată de Ilie Bolojan, și conservatorii reprezentați de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Acest război este purtat atât direct, cât și prin intermediari.

Spre exemplu, consilierul onorific al lui Bolojan, fostul eurodeputat USR Vlad Gheorghe, face propuneri care să-l desființeze pe Hubert Thuma din punct de vedere politic și administrativ. El îl amenință pe liderul PNL Ilfov cu un referendum pentru desființarea județului Ilfov, comasarea cu Bucureștiul și ștergerea de pe harta politico-administrativă a Consiliului Județean Ilfov. Aceste propuneri sunt susținute și de un apropiat al USR, care a depus, mai de mult, un proiect similar în Parlament.

„Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris pe rețelele de socializare consilierul actualului președinte a PNL.

În acest sens, Vlad Gheorghe susține că un referendum pe aceste teme - unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire - ar fi extrem de util. El propune, nici mai mult, nici mai puțin, decât desființarea Consiliului Județean Ilfov, „care ar aduce economii semnificative. Banii economisiți pot merge direct către asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor”.

„Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie. Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali (face referire evidentă la Hubert Thuma - n.red.) care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, a mai adăugat consilierul lui Ilie Bolojan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹