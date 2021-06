PSD promite moțiune de cenzură la sfârșitul lunii. Aritmetica parlamentară arată că au nevoie de încă 30 de voturi

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că a fost demarată campania de strângere de semnături pentru inițierea și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului condus de Florin Cîțu. Iar lucrurile ar trebui, potrivit unor surse politice, să se deruleze cu repeziciune, mai exact până la sfârșitul acestei săptămâni, când moțiunea ar trebui depusă la Parlament. De altfel, Opoziția trebuie să se asigure că votul va fi dat cel târziu pe data de 30 iunie, care este și ultima zi din această sesiune parlamentară. Calculele aritmetice, însă, arată că PSD împreună cu AUR mai au nevoie de cel puțin 30 de voturi pentru a putea trece moțiunea de cenzură. Ei s-ar baza pe „trădătorii” din interiorul arcului guvernamental, mai ales din interiorul PNL, având în vedere războiul intern din formațiunea liberală, legat de bătălia pentru congresul din septembrie care se poartă, în această perioadă, între tabăra Orban și tabăra Cîțu.

Chiar dacă PSD nu are voturile necesare pentru a trece o moțiune de cenzură prin actualul Parlament, surse politice au precizat că demersul politic este unul absolut obligatoriu pe care social-democrații nu îl pot ocoli. Mai ales că este ultima ocazie, în această sesiune a Parlamentului României, de a depune o astfel de moțiune și, totodată, o mișcare prin care poate fi testată unitatea existentă la nivelul majorității parlamentare și, mai ales, din interiorul Partidului Național Liberal.

Actualul Parlament are în componența sa 466 de senatori și deputați, iar pentru a putea trece la vot o moțiune de cenzură împotriva guvernului este nevoie de jumătate plus unul dintre acești aleși, adică de 234 de parlamentari. Social-democrații se pot baza, în acest moment, strict pe voturile proprii și ale colegilor din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), precum și pe cele ale celor trei parlamentari neafiliați proveniți din această formațiune.

În cel mai optimist scenariu, tot mai trebuie 11 parlamentari

Astfel, la Senat, PSD are 47 de parlamentari, iar AUR are 13 parlamentari, la care se adaugă și senatoarea Diana Ivanovici Șoșoacă. La Camera Deputaților, PSD numără 110 parlamentari, iar AUR are 31 de aleși. Mai există trei deputați neafiliați, dintre care Francisc Tobă și Mihai Ioan Lascu, plecați din formațiunea condusă de George Simion și Claudiu Târziu. În total, acești senatori și deputați numără 204 voturi, cu 30 de voturi mai puține decât minimumul necesar trecerii moțiunii de cenzură.

Surse politice au precizat că, în aceste zile, se poartă negocieri inclusiv cu cei 18 parlamentari ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, pentru a-i convinge să se alăture demersului de răsturnare a Guvernului. Aceleași surse mai afirmă faptul că social-democrații ar fi reușit să convingă jumătate dintre acești parlamentari să voteze moțiunea. Însă, chiar dacă s-ar coopta toate cele 18 voturi ale Minorităților și dacă ar reuși să-l convingă și pe deputatul neafiliat Apjok Norbert, ales pe listele UDMR, dar care activează, în acest moment, ca independent, tot nu s-ar strânge toate voturile necesare. Ar fi strânse 223 de voturi, cu 11 mai puțin decât cele obligatorii ca moțiunea să treacă.

Războiul liberalilor, „surpriza” pe care mizează Opoziția

Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, la finalul săptămânii trecute, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că, în relitate, majoritatea parlamentară PNL – USR-PLUS – UDMR „stă în 10 – 20 de voturi”. Ceea ce, în opinia acestuia, reprezintă o majoritate firavă, aspect care poate fi speculat. Mai ales că Partidul Național Liberal are, în luna septembrie, congresul pentru alegerea noului președinte. Iar în luptă sunt angrenați atât actualul lider al PNL, Ludovic Orban, cât și premierul PNL al Guvernului, Florin Cțu.

Prim-ministrul a reușit să atragă, în ultimele săptămâni, de partea sa mai multe nume grele din partid, în mare majoritate provenite din vechiul PDL. Îi amintim aici pe Emil Boc, pe Gheorghe Flutur, pe Theodor Stolojan, pe Raluca Turcan, dar și câțiva vechi liberali Alina Gorghiu sau însuși actualul secretar general al partidului, Robert Sighiartău. De cealaltă parte, însă, Ludovic Orban ar controla nucleele dure ale majorității filialelor. Iar atacurile dintre cei doi contracandidați devin din ce în ce mai violente.

În aceste condiții, este mai mult decât evidentă ruptura din interiorul PNL, însă nu se poate cuantifica anume cât de pronunțată este această ruptură și dacă ea poate genera chiar căderea Guvernului condus de Florin Cîțu. De altfel, Opoziția mizează în primul rând pe o astfel de ruptură, sperând să atragă de partea moțiunii de cenzură „trădători” de la PNL, mai exact din tabăra Orban. Singurii care, odată început acest conflict, au avut de pierdut ca urmare a mișcărilor administrativ-politice luate de la nivel guvernamental. PSD este conștient că nu poate miza pe niciun vot de la USR-PLUS, formațiune care, chiar dacă nu se iubește deloc cu PNL, nu poate risca să-și piardă portofoliile guvernamentale. Același lucru este valabil și în cazul parlamentarilor de la UDMR.