Reguli noi pentru obținerea unei locuințe sociale

Locuințele sociale ar putea deveni mai greu de obținut de către cei care au nevoie, după ce aleșii neamului au propus schimbarea regulilor și introducerea unor noi condiții pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a avea acces la o astfel de locuință. Concret, nu vor mai putea cere casă de la primărie persoanele care au datorii la bugetul local sau care nu pot dovedi că își caută un loc de muncă, potrivit unui proiect de lege pus recent în dezbatere la Parlament. Totodată, consiliile locale vor putea stabili criterii suplimentare de prioritizare a solicitanților de locuințe sociale.

Proiectul de lege pus, la finalul săptămânii trecute, pe masa senatorilor, de doi parlamentari liberali de Botoșani – senatorul Ovidiu Jitaru și deputatul Eduard Tatian Mititelu - propune modificarea Legii locuinței (L. nr. 114/1996) și vizează redefinirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită o locuință din fondul locativ al primăriilor.

Potrivit inițiatorilor, în prezent, legea stabilește criterii de eligibilitate pentru accesul la o locuință socială (cum ar fi, de exemplu, excluderea de la repartizarea unei astfel de case persoanelor care dețin sau au deținut în proprietate o locuință ori au beneficiat anterior de sprijinul statului pentru realizarea unei locuințe), însă aceste dispoziții, deși au rolul de a concentra fondul de locuințe sociale către cei mai vulnerabili, „nu permit flexibilitate în utilizarea fondului locativ public”.

„În aplicarea dispozițiilor actuale, autoritățile locale au întâmpinat dificultăți în stabilirea unor criterii suplimentare de prioritizare a solicitanților, întrucât legea nu preciza în mod explicit posibilitatea adoptării unor criterii locale, cu condiția respectării principiilor de transparență și echitate. De asemenea, s-au semnalat neclarități în aplicarea unitară a condițiilor de eligibilitate, în special în ceea ce privește situația persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”, se arată în expunerea de motive.

Nu vor mai fi accesibile oricui are nevoie

Locuința socială este definită în legislația actuală ca fiind „locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”.

Însă una dintre modificările propuse este introducerea unor noi condiții pe lista criteriilor de eligibilitate, care vor limita și mai mult accesul persoanelor defavorizate la o locuință socială.

Astfel, în plus față de criteriile existente în legislația actuală, apar două noi situații care nu vor permite celor interesați să primească o astfel de locuință:

dacă au datorii la bugetul local (la data analizării cererii);

dacă nu pot face dovada solicitării anuale de angajare la agenția pentru ocuparea forței de muncă ori la altă structură publică competentă privind ocuparea forței de muncă, cu excepția persoanelor care, potrivit legii, nu au obligația de a se înregistra ca șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (pensionari, persoane cu handicap grav sau accentuat, persoane încadrate într-o categorie de boală cronică atestată medical).

În prezent, legea stabilește că nu pot beneficia de locuințe sociale persoanele sau familiile care dețin în proprietate o locuință; au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe; dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat – iar aceste condiții vor rămâne valabile în continuare, conform proiectului legislativ.

„Prin această prevedere se urmărește stimularea inserției socio-profesionale a persoanelor apte de muncă și orientarea sprijinului locativ către cei care manifestă un efort real de integrare pe piața muncii”, argumentează inițiatorii.

Autorităţile locale vor introduce propriile criterii „adaptate comunității”

O altă modificare - menită să „optimizeze utilizarea fondului locativ public” și să elimine interpretările - este introducerea unei prevederi explicite conform căreia accesul la aceste tipuri de case va fi condiționat atât de plafonul de venit (care este stabilit la nivelul venitului mediu pe economie, conform legislației actuale), cât și de îndeplinirea celorlalte condiții de eligibilitate (enumerate mai sus).

De asemenea, consiliile locale vor putea stabili „criterii suplimentare de prioritizare a solicitanţilor de locuinţe sociale”, cu respectarea principiilor transparenței și nediscriminării.

„Această completare oferă autorităților locale un cadru legal clar pentru stabilirea criteriilor proprii, adaptate realităților comunității, fără a se îndepărta de spiritul și scopul legii”, susțin inițiatorii, precizând că modificările propuse de ei vor preveni abuzurile sau favorizările.

„Modificările propuse vor avea un impact social pozitiv considerabil. În primul rând, persoanele defavorizate care solicită locuințe sociale vor beneficia de criterii de atribuire mai clare și mai corecte, ceea ce va spori transparența și încrederea în procesul de alocare. Clarificarea condițiilor de eligibilitate va preveni eventualele abuzuri sau favorizări nejustificate, asigurând că locuințele sociale ajung la cei care într-adevăr au nevoie și îndeplinesc condițiile legale. Introducerea obligației de înregistrare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă va stimula participarea activă pe piața muncii și reducerea dependenței de ajutoarele sociale”, se arată în expunerea de motive.

Prin implementarea noilor reguli, „legea devine mai clară, mai echitabilă și mai adaptată nevoilor actuale ale comunităților locale, contribuind la o mai bună aplicare a principiilor transparenței, responsabilității și protecției sociale”, conchid parlamentarii PNL.



