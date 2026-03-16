Țară bananieră: exportăm grâu - importăm pâine congelată și biscuiți de peste 600 milioane de euro

Cel mai recent raport privind comerţul agroalimentar al Uniunii Europene, publicat la sfârșitul săptămânii trecute de către Comisia Europeană, arată că exporturile agroalimentare ale UE au atins un nou record în 2025, în pofida provocărilor economice globale.

Exporturile agroalimentare ale UE s-au cifrat la 238,4 miliarde euro în 2025, ceea ce reprezintă o creştere cu 1% (sau 2,3 miliarde euro) faţă de 2024. Comerţul cu produse agroalimentare a reprezentat 9% din totalul exporturilor UE (2.600 miliarde de euro), 7,5% din totalul importurilor UE (2.500 miliarde de euro) şi 37% din excedentul comercial total al UE în 2025. Aceste cifre demonstrează că UE, per ansamblu, are un mare potențial de export. Și România a fost anul trecut un mare exportator, dar în cazul nostru vorbim despre materie primă. Deși s-au cheltuit de la bugetul de stat zeci de milioane de euro în ultimii ani pentru creșterea producțiilor de legume, fructe și dezvoltarea industriei alimentare, continuăm să importăm cantități foarte mari de mâncare.

Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară şi animale vii, arată studiul „Consolidarea producţiei naţionale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”. Cercetarea, care a fost realizată de Penny România şi Academia de Studii Economice, arată că dezechilibrul este alimentat de o problemă structurală. România exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în cinci sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri şi snacks-uri, conserve de legume şi fructe.

Ne lăudăm cu exportul de materii prime

România continuă să-și consolideze poziția de lider european la exportul de cereale, ocupând primul loc în Uniunea Europeană la exporturile de grâu și porumb, potrivit datelor aferente anului comercial 2025-2026. De asemenea, țara noastră se situează pe locul al doilea la exporturile de orz, după Franța. Statistica arată că în perioada 1 iulie 2025 și până la începutul lunii martie, România a exportat 5.192.344 tone de grâu către piețe din afara Uniunii Europene, aceasta fiind cea mai mare cantitate exportată de un stat membru UE de la începutul actualului an comercial. Exporturile de grâu au depășit deja un miliard de euro, dar cea mai mare parte a acestei sume a intrat în conturile marilor traderi internaționali de cereale care controlează această piață. La porumb până acum valoarea exporturilor a fost de 154 milioane de euro, ceea ce a însemnat exportul a 624.579 tone de porumb boabe.

De asemenea, România s-a impus ca unul dintre lideri europeni și în ceea ce privește exportul de orz. Cu o cantitate de 1.961.855 tone exportate în afara UE în valoare de 401,59 milioane de euro, România este pe locul doi după Franța, ale cărei exporturi s-au ridicat la aproape 614 milioane de euro.

Importurile de carne de porc au fost în perioada ianuarie- noiembrie 2025 de aproape 804 milioane de euro, înregistrându-se o scădere comparativ cu perioada similară a anului 2024 când au fost de circa 977 milioane de euro. Astfel, cantitatea de carne importată s-a redus de la 334.000 tone la 301.000 tone. România mai are nevoie de trei milioane de porci pentru a avea grad de autosuficiență de 100%.



Dependența de importuri la raft

Potrivit ultimelor date publicate pe site-ul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), în primele 11 luni ale anului trecut, importurile românești de produse de brutărie, patiserie și biscuiți au fost de 637 milioane de euro, ceea ce s-a tradus prin importul unei cantități de 185.865 tone. Comparativ cu perioada similară a anului 2024, valoarea importurilor a înregistrat o reducere de circa 1%.

Fără zootehnie, punem pe masă multă brânză din import

În ceea ce privește brânzeturile și cașurile, țara noastră a importat nu mai puțin de 104.807 tone, valoare lor fiind de aproape 512 milioane de euro. Explicația pentru importurile masive de aceste produse este că România are un sector zootehnic slab. Conform ministrului Agriculturii, Florin Barbu, țara noastră mai are nevoie de 100.000 de vaci de carne pentru a asigura materia primă în unitățile de procesare. Asta face ca și importurile de unt, derivate grase din lapte și paste lactate să fie tot mai mari. Ele au totalizat 134 de milioane de euro, înregistrând o creștere comparativă cu perioada similară a anului trecut, când s-au ridicat la circa 119 milioane de euro. Cantitativ, vorbim în 2025 de importuri de 20.706 tone, iar în 2024 de 19.707 tone.

Importurile de roșii sunt foarte mari

Importurile de roșii proaspete și refrigerate în primele 11 luni ale anului trecut s-au ridicat la aproape 136 milioane de euro, în scădere totuși față de anul precedent, când au fost de circa 149 milioane de euro. Nu mai puțin de 82.000 de tone de roșii proaspete și refrigerate au intrat în țară anul trecut, pentru că suprafețele cultivate cu roșii și cu legume, în general, sunt mult prea mici pentru a asigura o parte mai mare din consumul intern. Majoritatea banilor au plecat spre Turcia, și asta în ciuda faptul că de la bugetul de stat s-au alocat de la un an la altul tot mai mulți bani pentru susținerea Programului Tomata. Ministerul Agriculturii a lansat deja ediția 2026 a programului de susținere a producției de legume în spații protejate, dedicat fermierilor care cultivă legume în sere și solare. Cererile de înscriere pot fi depuse până la data de 15 aprilie 2026, la Direcțiile Agricole Județene. Ajutorul este acordat sub formă de ajutor de minimis, în cuantum de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de spațiu protejat cultivat. Suma este destinată acoperirii unei părți din costurile de producție și susținerii fermierilor în dezvoltarea culturilor.



Au crescut și importurile de fructe

Importurile de mere, pere și gutui proaspete ne-au costat în primele 11 luni ale anului 2025 nu mai puțin de 119 milioane de euro, după ce în perioada similar a anului 2024 valoarea importurilor a fost de 94 milioane de euro. În 2025, importurile de mere în România au crescut semnificativ, în contextul în care producția internă a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, ea fiind afectată de îngheț și secetă prelungită. Astfel, producția de mere din România a fost de aproximativ 420.000 de tone. În ceea ce privește importurile de caise, cirese, piersici (inclusiv nectarine) și prune, importurile s-au ridicat la 123 milioane de euro, după ce în primele 11 luni din 2024 importurile ne costaseră 95 milioane de euro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹