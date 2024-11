Târg pentru furnizorii industriei hoteliere, la Sinaia

Hotelierii, proprietarii de pensiuni, de terase și restaurante de pe Valea Prahovei, dar și publicul larg și cei interesați de produse din industria hotelieră pot vizita, până joi, Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii care se desfășoară la cazinoul din Sinaia. Târgul conține expoziții cu vânzare și prezentări de produse și servicii din domeniul HoReCa - de la mobilier și produse de igienă, până la dulciuri create special pentru hotelurile de lux. Firmele participante își vor prezenta ofertele în cadrul unor seminarii, mese rotunde și ateliere de lucru.

„Este a treia ediție a Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii destinat companiilor din HoReCa. Primele două ediții au fost la Constanța, în decembrie 2023 și în mai 2024. Am hotărât să venim și pe Valea Prahovei, unde avem cea mai mare concentrație de companii din HoReCa, în acest moment. Avem 94 de expozanți, furnizori de produse și servicii pentru HoReCa, iar târgul ține trei zile. Vrem să ajungem în toate zonele țării, pentru că hotelierii au nevoie de resurse. Programul nostru va continua”, a explicat George Brezoi, director general al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism, organizatorul evenimentului.

Oferte care se pot degusta

Cele mai atractive standuri sunt ale cofetăriilor și gelateriilor artizanale care au creații speciale pentru HoReCa. „Noi ne bucurăm că am fost invitați. Este binevenit acest târg, pentru că am reușit să găsim noi parteneri și sperăm în colaborări de lungă durată”, a explicat Maria Cojocaru, proprietara laboratorului de cofetărie Mandinas din Câmpina și a cofetăriei Casa Dolce din centrul orașului Sinaia. Laboratorul are deja 24 de ani de activitate pe această piață și s-a remarcat printr-o colaborare unică în România cu Muzeul Iulia Hasdeu din Câmpina, pentru care a creat dulciuri speciale care se pot degusta în cadrul evenimentelor care sunt organizate la castel. Alte rețete unice, create la laboratorul de la Câmpina sunt cele de ciocolată Dubai, nu doar cu ciocolată cu lapte și cremă de fistic, ci și cu alte arome, în combinații diverse.

O altă cofetărie care colaborează cu domeniul HoReCa este Corinne Chocolat, din București care a intrat pe piața HoReCa prin produse din ciocolată cu rețete unice, pe bază de masă de cacao adusă din Peru. Corina Ifrim Drăgulinescu, proprietara cofetăriei, a-nceput afacerea ca pe un hobby, meseria ei de bază fiind de economist. Dar a ajuns, în scurt timp, unul dintre principalii furnizori ai unor mari hoteluri de pe Valea Prahovei, pentru care produce cadourile dulci care le sunt oferite clienților.

La târgul de la Sinaia este prezent și unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de înghețată artizanală pentru HoReCa, firma Elion, din Constanța. „Am creat un desert special pentru HoReCa, înghețată artizanală pe bază de lapte proaspăt, cu șapte arome, pe care îl prezentăm la acest târg. Avem distribuție națională, în toată țara. În HoReCa, noi colaborăm cu foarte multe restaurante de pe Valea Prahovei, iar la Constanța avem peste 2.000 de clienți, pe tot litoralul”, a explicat Steryan Bică, reprezentantul furnizorului de înghețată artizanală Elion.

La evenimentul organizat la Sinaia participă antreprenori din industria ospitalității, obiectivul fiind facilitarea contactelor între întreprinzătorii care activează în domeniul furnizării de bunuri și servicii și agenții economici care activează în sectorul HoReCa.

