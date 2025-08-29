Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale

La solicitarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ministerul Transporturilor a aprobat modificarea traseului tronsonul Nădășelu – Mihăiești (subsecțiunea 3A2) din Autostrada Transilvania (A3) după ce a apărut riscul alunecărilor de teren.

Fenomenul care risca să pună în pericol construcția acestei porțiuni de autostradă s-a manifestat și pe segmentul Margina – Holdea de pe autostrada Lugoj – Deva (A1). Expertizele tehnice elaborate în urma manifestării fenomenelor de instabilitate menționează necesitatea devierii traseului spre aval, astfel încât să nu mai fie necesare săpături care să conducă la destabilizarea versantului. Execuția lucrărilor suplimentare vor scumpi construcția tronsonul Nădășelu – Mihăiești cu 153,58 milioane de lei, fără TVA. Lucrările vor duce și la prelungirea termenului de finalizare care era programată pentru sfârșitul acestui an.

Cerințele lucrărilor de deviere a traseului se bazează pe recomandările expertizelor tehnice. Conform acestora, pe teren au apărut fenomene grave de instabilitate a taluzurilor, care riscau să compromită lucrările. Pentru a evita situația care a afectat tronsonul Margina – Holdea, s-a decis introducerea în proiect a unor noi viaducte și devierea traseului. Fără această măsură, lucrările ar fi presupus excavații adânci în zone instabile, ceea ce ar fi crescut riscul unor noi alunecări și ar fi pus în pericol atât siguranța șantierului, cât și viitoarea circulație pe autostradă.

Deși este mai costisitoare, soluția cu viaducte este considerată mai sigură și mai durabilă. După modificarea traseului, executarea unor noi lucrări și realizarea lucrărilor rămase de efectuat investițiile se ridică, per total, la o valoare de peste 850 milioane lei.

Instabilitate și alunecări de teren

Conform expertizelor tehnice, pe traseul tronsonul Nădășelu – Mihăiești au apărut alunecări de teren între km 10+800 – km 11+300 și km 22+800 – km 23+600. Fenomenele au evoluat rapid și au fost de mare amploare, atât ca dimensiuni, cât și ca volum de pământ deplasat, afectând versanți și suprafețe întinse. Specialiștii au recomandat devierea traseului spre aval, pentru a elimina săpăturile adânci care ar fi putut destabiliza și mai mult terenul. Practic, soluția tehnică presupune ocolirea zonelor cu risc și construirea unor viaducte lungi care să traverseze zonele problematice, se arată în autorizația de construcție.

Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni, calculate de la data începerii efective a lucrărilor.

Ce prevăd noile autorizații

Lucrările autorizate includ:

– drumuri și terasamente adaptate noului traseu;

– colectarea și evacuarea apelor pluviale, pentru a preveni acumulările care pot afecta stabilitatea solului;

– poduri, pasaje și viaducte – printre cele mai importante fiind:

* Viaductul peste cimitirul din Nădășelu, viaductele stânga și dreapta între km 10+417 și km 11+552, fiecare cu lungimi de peste 1,2 km;

* Viaductul peste pârâul Țopa Mică și DN1F, între km 22+395 și km 24+375, cu o lungime de aproape 2 km;

– lucrări pentru siguranța circulației (parapete, marcaje, semnalizare rutieră);

– consolidări și lucrări hidrotehnice pentru stabilizarea versanților;

– împrejmuiri și iluminat rutier.

Construcția, finanțată prin PNRR

Contractul pentru proiectarea şi execuţia a 31 de kilometri pe sectoarele dintre Nădăşelu - Mihăieşti - Zimbor din autostrada Transilvania a fost semnat în septembrie 2020. Contractul vizează proiectarea şi execuţia sectoarelor de autostradă Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, Subsecţiunea 3A2: Nădăşelu - Mihăieşti (km 8+700-km 25+500) şi Subsecţiunea 3B1: Mihăieşti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260). Realizarea acestor secţiuni costa 1,40 miliarde de lei, fără TVA, și prevedea executarea a peste 28 de poduri, pasaje şi viaducte. Pe cele două secțiuni lucrează asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj SA, și deschiderea lor era programată pentru sfârșitul acestui an, după ce primul termen pentru finalizarea lucrărilor, anul 2024, a fost ratat. Cele două secțiuni sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste porțiuni fac parte din Autostrada Transilvania, contractată de compania americană Bechtel în 2003 și care nu este gata nici astăzi. Autostrada Transilvania, București - Borș, ar urma să aibă aproximativ 442 de kilometri și deocamdată se circulă pe 46% din ea. Astăzi doar secțiunile București - Ploiești și Târgu Mureș - Gilău sunt deschise integral.

Probleme și pe A1

Și pe segmentul Margina – Holdea de pe autostrada Lugoj – Deva (A1) a apărut riscul alunecărilor. Lucrările la acest tronson ar trebui realizate până la finalul anului 2027, deși inițial termenul era 2026. Conform contractului semnat cu asocierea condusă de Spedition UMB, pentru suma de peste 1,83 miliarde de lei, fără TVA, bani alocați de statul român prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările pe această porțiune au fost întrerupte în 2017 și abia în 2022 CNAIR a reluat licitația pentru desemnarea unui constructor. Secțiunea Margina - Holdea are o lungime de 9,13 kilometri din care două tuneluri cu o lungime totală de 2,5 kilometri și patru viaducte cu o lungime însumată de 2 kilometri. Șantierul a fost deschis în 2023, însă lucrările propriu-zise au început abia în august, anul trecut. Tronsonul Margina - Holdea va asigura circulația pe autostradă, între Sibiu (Boița) și Nădlac II, pe coridorul 4 Paneuropean.