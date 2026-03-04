Aryna Sabalenka, liderul WTA, dezvăluie că s-a logodit cu antreprenorul brazilian Georgios Frangulis

Sportiva din Belarus, în vârstă de 27 de ani, a publicat un videoclip în care apare momentul cererii în căsătorie. Frangulis, 37 de ani, a îngenuncheat într-un cadru decorat cu flori și lumânări și i-a oferit un inel cu diamant de mari dimensiuni. Sabalenka a însoțit imaginile cu mesajul „You & me, forever”.

Postarea a generat numeroase reacții din lumea sportului, printre cei care au transmis mesaje de felicitare numărându-se Novak Djokovic și Ben Shelton.

Speculațiile privind o posibilă logodnă au apărut încă din luna ianuarie, când Sabalenka a făcut o referire la o eventuală căsătorie după câștigarea turneului Brisbane International.

De asemenea, la ediția din 2024 a US Open, jucătoarea a glumit pe seama unei cereri în căsătorie petrecute în tribune, spunând că s-a uitat către partenerul său „fără presiune”.

Georgios Frangulis este fondatorul brandului de superalimente Oakberry și are o avere estimată la aproximativ 80 de milioane de lire sterline.

Compania sa a avut parteneriate importante, inclusiv cu echipa Haas F1 Team.

Sabalenka și-a făcut publică relația cu Frangulis în 2024, la scurt timp după moartea fostului său partener, hocheistul belarus Konstantin Koltsov. Cei doi au fost împreună timp de trei ani.

Aryna Sabalenka este deținătoare a patru titluri de Grand Slam și ocupă în prezent prima poziție în ierarhia mondială feminină.

Aryna Sabalenka announces her engagement to Georgios Frangulis:



“You & me, forever ♾️ 3.3.26 ????????”



Wishing them a lifetime of happiness. ???? pic.twitter.com/LoAjR63guN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 4, 2026