„Băgați-ne la cheltuieli. Vrem să mergem cu voi prin toată Europa”

A venit și ziua cea mare pentru Craiova. Întregul oraș așteaptă ruperea blestemului și să ajungă, în sfârșit, să joace în toamna europeană. „Vom avea calendarul mai încărcat, vom juca din trei în trei zile, dar abia așteptăm”, spun jucătorii Craiovei. Însă nu este deloc simplu. Golul primit la Istanbul, când Universitatea conducea cu acel 2-0, a turnat destulă neliniște. Turcii nu sunt o echipă oarecare, lotul valorează de zece ori mai mult decât cel al oltenilor, au jucat constant prin cupele europene, însă în Bănie vor fi întâmpinați de un vulcan de stadion, cu niște fani care abia așteaptă să meargă prin Europa cu „Știința”. Rămâne de văzut diseară dacă jucătorii le vor aduce fanilor această bucurie. „Băgați-ne la cheltuială. Mergem oriunde cu voi, chiar și pe coclaurile Europei”, este îndemnul fanilor.

Acum depinde totul de Rădoi, de inspirația pe care o va avea în stabilirea primului 11, de tactica pe care o va alege și de cum îi va mobiliza pe jucători. „Suntem mai aproape ca niciodată. Să nu ratăm momentul”, este motto-ul momentului în Oltenia. Vestea proastă este că nu se știe dacă Baiaram va fi apt de joc diseară. Toată lumea speră ca jucătorul momentului de la Craiova să joace măcar o repriză. „Asta ar fi culmea ghinionului. Să nu poată fi folosit tocmai Baiaram la un meci atât de important”, sunt îngrijorați fanii. Însă și în lipsa lui, obiectivul poate fi îndeplinit. Prima obligație este să nu ia gol, iar asta se poate realiza chiar dacă și în campionatul intern, și în preliminariile Conference League, a cam încasat și, mai grav, a trăit periculos chiar când avea 3-0 sau 4-0.

Mirel a declarat în numeroase ocazii că pe el îl interesează să înscrie cu un gol mai mult ca adversarul și că nu-i pasă cât încasează atât timp cât câștigă meciul. Iar la treaba cu marcatul în posibila lipsă a lui Baiaram Mirel Rădoi trebuie să-și stoarcă bine creierul pentru a găsi o soluție. Desigur, nu doar tânărul decar al Craiovei a marcat în acest sezon. Baiaram are 3 goluri în Liga 1 și două în dubla cu Spartak Trnava, însă și Nsimba Steven are 5 goluri în acest sezon, și Mihnea Rădulescu are două goluri, și Assad Al Hamlawi a marcat de două ori. Deci soluții de atac are Rădoi, chiar dacă Baiaram nu va putea evolua azi.

Totuși Rădoi are câteva decizii de luat care țin exclusiv de inspirație. Îl va folosi în poartă pe Isenko, ca la Istanbul sau va juca cu Silviu Lung jr? Ambii par în formă, deși „Silvică” a comis acel autogol de tot râsul la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda. O altă dilemă a antrenorului: va folosi același sistem de joc cu care a început sezonul și cu care a jucat și la Istanbul 3-5-2 sau va juca mai precaut în apărare cu o linie de patru fundași?

În mare, în afară de portar, restul titularilor este bănuit cam de toți oltenii. Romanchuk, Screciu și Badelj pe linia de fund, Mora, Teles, Băluță, Cicâldău și Bancu la mijloc. În atac, în lipsa lui Baiaram, Rădoi va juca cu ambele guri de foc, Al Hamlawi și Nsimba. În aceste condiții, Cicâldău și Bancu trebuie să fie furnizori perfecți de pase utile celor doi atacanți.

„Este treaba lor unde vor să joace dacă vor bani mulți”

La FCSB există siguranța că vor juca în toamnă în Europa, fie Europa League, fie Conference League. Desigur, toți își doresc Europa League. Asta înseamnă bani mai mulți de la UEFA, meciuri mai multe, vizibilitate sportivă mai bună, o rețetă financiară din bilete net superioară. Însă din punctul de vedere al patronului totul este la latitudinea jucătorilor. „Este problema lor unde vor să joace. Pentru mine este același lucru. Din banii care vin de la UEFA io păstrez aceiași bani, 7-8 milioane. Restul sunt prime pentru ei. Dacă joacă în Europa League primesc 2-3 sute de mii de euro prime. Dacă joacă în Conference League o să primească doar 20-30 de mii de euro prime, că vin mai puțini bani de la UEFA în Conference League. Dacă aveau voința să joace în Champions League, acolo vorbeam de prime de milioane de euro” a declarat Gigi Becali.

Conform calculelor hârtiei, meciul cu Aberdeen de diseară ar trebui câștigat la scor. Deși scoțienii sunt extrem de ambițioși, FCSB este net favorită chiar dacă are un început de sezon sub așteptări. După cum spune Florin Prunea, „Aberdeen este echipă de bătut și cu o mână legată la spate. Dar așa am spus cu macedonenii de la Shkendija. Așa am zis și cu Drita și ați văzut ce început de meci dezastruos au avut acasă, conduși 2-0 la pauză. Noroc cu Bîrligea pe final de meci”. Din păcate, va lipsi Cisotti, care a primit cartonaș roșu în meciul tur din Scoția, însă ar fi momentul ca Olaru să redevină jucătorul din sezonul trecut, de dinainte de accidentare. Scorul 2-2 din tur a fost oarecum viciat pentru că la FCSB n-au putut juca trei oameni de bază - Radunovic, Ngezana și Alhassan - din cauza vizei, însă aceștia vor fi apți diseară. Un mic semn de întrebare este la Ngezana, care a acuzat mici dureri după meciul de campionat din weekend cu FC Argeș, însă ar putea juca acolo Mihai Popescu alături de Graovac.

La CFR continuă „vrăjeala”

În încercarea de a acoperi războiul din vestiar, șefii din Gruia fac declarații tot mai hazlii. Tot scandalul a pornit de la Louis Munteanu, acuzat de vestiar că este indolent, indisciplinat și că „este ținut în puf” de conducere. Acest ultim aspect a fost încă o dată confirmat. În urma dezertării după rușinea din Suedia, când tânărul atacant nu a vrut să se antreneze și să joace în weekend cu Oțelul, președintele Cristi Balaj a anunțat pedepsirea lui Munteanu. Practic, el a fugit de la echipă. Ulterior și-a cerut scuze și pentru fugă, și pentru faptul că n-ar fi vrut să se întoarcă cu restul lotului după înfrângerea din Suedia. A venit însă declarația de departe, tocmai din Africa, a patronului Nelu Varga, care, din spatele câtorva tone de lingouri de aur, a spus că „eu l-am învoit pe Louis Munteanu. Nu va fi pedepsit”. Iar aici iese la iveală minciuna. Pe de-o parte sunt declarațiile lui Balaj, care a spus de mai multe ori că „Domnul Varga este acum ocupat cu niște afaceri și nu a putut fi fizic alături de noi, dar am comunicat tot timpul și ne-am sfătuit”, pe de alta Nelu Varga susține că „am fost tot timpul pe avioane și nu am putut vorbi acasă”. Atunci cum l-a „învoit” pe Munteanu? A fost singurul moment în care a prins semnal în Africa? Iar Louis Munteanu nu putea anunța clubul că „M-a învoit șefu’ mare”?

Atmosfera este tensionată și din cauza acestor declarații contradictorii și confirmă din nou ce a scris Jurnalul: „Este ordin de la Nelu Varga ca de Louis Munteanu să nu se atingă nimeni nici cu o floare”. Acum este de văzut cum va gestiona această atmosferă noul antrenor, Andrea Mandorlini. Cum îl va pune în valoare pe Louis Munteanu pentru a-l face vandabil pe bani mulți în condițiile în care are un vestiar ostil și față de el, și față de Louis Munteanu.